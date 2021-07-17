Тарасенко могут «махнуть» на Кузнецова? Насколько реален суперобмен двух русских в НХЛ

Из-за океана на днях пришла крайне интригующая новость, что «Вашингтон» заинтересован в нападающем «Сент-Луиса» Владимире Тарасенко и предпочтительным вариантом является обмен на Евгения Кузнецова. Рассказываем, как мы дожили до такого возможного суперобмена, какие здесь есть подводные камни, и реально ли клубы могут «махнуть» одного россиянина на другого.

Новость по теме The Athletic: «Вашингтону» интересен вариант с обменом Кузнецова на Тарасенко

Тарасенко сам запросил обмен, Кузнецов вывел из себя руководство «Вашингтона»

Оба российских нападающих стоят на пороге обмена, но пришли к этому разными путями. Последние год-полтора отношения Тарасенко с «Сент-Луисом» давали одну трещину за другой. Сначала его прокатили с капитанством, потом дважды (!) напортачили с операциями на плече, потом невнимательно отнеслись к его жалобам на здоровье перед плей-офф-2020, в итоге россиянину пришлось снова лечь под нож хирурга, а затем пропустить большую часть прошедшего сезона. Можно понять человека, который наконец выздоровел и теперь хочет начать всё с чистого листа в другом клубе.

Кузнецов, напротив, ни о каких обменах не просил, но своим поведением в последние годы порядком досаждал руководству «Вашингтона». Зачастую неубедительная игра, как будто Евгений устал от хоккея и играет из-под палки, прибавьте к этому историю с кокаином, опоздания на командные собрания, неоднократные нарушения коронавирусных протоколов, недовольство со стороны тренера – это то, что просочилось в прессу. Основная лавина недовольства Кузнецовым пришлась на прошедший сезон и, как следствие, уже весной заговорили о том, что он может сменить команду.

Подводные камни

Самые очевидные — на поверхности. Если абстрагироваться от последних событий, то оба игрока – звёзды своих команд, звёзды лиги, с которыми в комплекте с незаурядным талантом Кузнецова идёт его репутация. Сможет ли он, захочет ли снова играть так гениально, как раньше? Генменджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан в этом сильно сомневается, поэтому в конце мая открыто заявил, что открыт для предложений.

Что касается Тарасенко, то главное беспокойство клубов вызывает его здоровье – действительно ли плечо в полном порядке и его бросок будет таким же убийственным, как и прежде? Владимир весной с видимым облегчением рассказывал, что все неприятности позади: «Самое главное, была уверенность, знал, что со мной происходит, не слушал мнения каких-то докторов. В таких моментах главное больше думать о том, как это исправить. Пару недель прошло – думаешь, прошло полмесяца, считай, осталось пять месяцев. Главное – позитивный подход и поддержка близких. Не хочу сейчас разговаривать про врачей. Прогресс был, восстановление прошло успешно, плечо чувствует себя хорошо».

Помимо этого, есть и другие трудности. Внушительный контракт Кузнецова со средней зарплатой $ 7,8 млн в год рассчитан ещё на четыре года, в то время как практически аналогичное по зарплате соглашение Тарасенко ($ 7,5 млн) – только два.

Понятно, что именно «Вашингтон» заинтересован в русском суперобмене – они хотят избавиться от проблемного актива и, очевидно, уверены в том, что Тарасенко здоров и сможет приносить пользу их команде.

Вопрос в том, смогут ли «столичные» убедить «Сент-Луис» в выгодности данного обмена? С одной стороны – кто в своём уме откажется от Кузнецова в его лучшей форме? С другой, у «блюзменов» нет большой необходимости в центральных нападающих. С третьей, клубу не так-то просто найти подходящий вариант для Тарасенко, а тут уже и готовый покупатель и не надо будет сохранять за собой часть зарплаты.

Думается, Даг Армстронг не собирается спешить и наверняка будет прощупывать почву в поисках других, более выгодных для себя вариантов. А если не найдёт, то вернётся к «Вашингтону», потому что менять Тарасенко до начала сезона – это необходимость. Сложно представить, что Владимир вернётся в команду после того, как в прессе всплыли все причины его недовольства.