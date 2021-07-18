Судьбы игроков, взятых «Вегасом» на драфте расширения. Четверо в КХЛ, шесть уже закончили

Совсем скоро в НХЛ состоится очередной драфт расширения в истории лиги — первый состав будет собирать 32-й клуб организации «Сиэтл Кракен». В последний раз подобное мероприятие проходило в 2017 году, когда в НХЛ появился «Вегас Голден Найтс». Вспоминаем, кого выбрали «золотые рыцари» на драфте расширения и как сложилась судьба тех тридцати игроков.

Вратари

Кэлвин Пикар



Прежний клуб: «Колорадо»



Как играл за «Вегас»: никак. Пикар успел провести за «Голден Найтс» лишь два предсезонных матча, в которых ни разу не выиграл и пропускал в среднем четыре шайбы, а в начале октября 2017-го «Вегас» обменял Кэлвина в «Торонто» на Тобиаса Линдберга и выбор на драфте.



Где сейчас: «Детройт». В «Торонто» Пикар не задержался, равно как и в «Аризоне» с «Филадельфией» в следующем сезоне. С 2019 года канадец выступает в системе «Детройта», большую часть времени проводя в АХЛ.



Жан-Франсуа Берюбе



Прежний клуб: «Айлендерс»



Как играл за «Вегас»: никак. «Рыцари» взяли именно Берюбе после сделки с «Айлендерс» и никаких планов на канадца не имели. Спустя несколько дней после драфта расширения, когда открылось трансферное окно, голкипер в качестве свободного агента подписал контракт с «Чикаго».



Где сейчас: «Онтарио», АХЛ. В сезоне-2017/2018 Берюбе провёл 13 матчей за «Блэкхоукс» и больше на лёд в НХЛ не выходил, довольствуясь лигой фарм-клубов. В прошлом чемпионате Берюбе провёл 19 игр за «Онтарио», аффилированную с «Лос-Анджелесом» команду АХЛ.



Марк-Андре Флёри



Прежний клуб: «Питтсбург»



Как играет за «Вегас»: Цветочек сразу стал главной звездой «рыцарей», сумев доказать «Питтсбургу», что его слишком рано списали со счетов. В первый же год Флёри помог «рыцарям» дойти до финала Кубка Стэнли, а в минувшем сезоне получил свою первую «Везину» в карьере.



Где сейчас: «Вегас». У 36-летнего Марка-Андре ещё год контракта с «рыцарями», это будет его пятый сезон в клубе. Конечно, он горит желанием вместе с «Голден Найтс» взять свой четвёртый Кубок Стэнли, но пока эта вершина новичку НХЛ не покоряется.

Защитники

Лука Сбиса



Прежний клуб: «Ванкувер»



Как играл за «Вегас»: 30 матчей, 14 (2+12) очков + 12, 4 (0+4) в плей-офф. Швейцарец отыграл за «рыцарей» один сезон в роли защитника ротации, после чего «Вегас» решил не предлагать ему новый контракт.



Где сейчас: свободный агент. После «Вегаса» Сбиса поиграл за «Айлендерс» и «Виннипег», неизменно попадая на драфт отказов. В последний раз швейцарца подобрал «Нэшвилл» перед стартом прошлого сезона, но в результате за «хищников» Сбиса провёл лишь один матч. Сейчас Лука находится в поиске новой команды.



Джон Меррилл



Прежний клуб: «Нью-Джерси»



Как играл за «Вегас»: 140 матчей, 25 (6+19) + 16, 1 (0+1) в плей-офф. Скромный защитник-домосед Меррилл провёл в «Вегасе» три сезона, а прошлым летом в качестве НСА перешёл в «Детройт».



Где сейчас: «Монреаль». Перед плей-офф «крылья» отдали Меррилла в «Канадиенс». С «Хабс» Джон дошёл до финала Кубка Стэнли, став одним из тех, кто «украл» игровое время в плей-офф у Александра Романова.



Брейден Макнэбб



Прежний клуб: «Лос-Анджелес»



Как играет за «Вегас»: 269 матчей, 48 (13+35) очков + 60, 13 (3+10) в плей-офф



Где сейчас: «Вегас». Габаритного защитника, способного выполнять гигантский объём черновой работы, не стали защищать «Кингз», а в стане «рыцарей» на Макнэбба не могут нарадоваться уже четыре сезона подряд. Очков он набирает немного, зато приносит колоссальную пользу при игре у своих ворот и в меньшинстве.

Фото: David Kirouac/Getty Images

Джейсон Гаррисон



Прежний клуб: «Тампа»



Как играл за «Вегас»: 8 матчей, 1 (0+1) очко. Опытный Гаррисон не смог закрепиться в основе «рыцарей» и большую часть сезона провёл в АХЛ в составе «Чикаго Вулвз», а следующим летом перешёл в «Эдмонтон».



Где сейчас: завершил карьеру. За «нефтяников» Гаррисон провёл только 17 матчей, после чего уехал доигрывать в Швецию. За «Юргорден» канадец в результате провёл полтора сезона, выиграл серебро SHL. Минувший чемпионат Джейсон пропустил, что, вероятно, означает завершение карьеры.



Дерик Энгелланд



Прежний клуб: «Калгари»



Как играл за «Вегас»: 202 матча, 41 (8+33) очко + 31, 3 (0+3) в плей-офф. Опытный 35-летний защитник пришёлся ко двору «рыцарям» и провёл весьма сильный первый сезон в новой команде. Затем роль Энгелланда в «Вегасе» уменьшилась, да и возраст брал своё. По окончании прошлого сезона канадец повесил коньки на гвоздь.



Где сейчас: завершил карьеру



Колин Миллер



Прежний клуб: «Бостон»



Как играл за «Вегас»: 147 матчей, 70 (13+57) очков + 26, 10 (4+6) в плей-офф. Миллер провёл мощный первый сезон в новой команде, став самым результативным защитником «рыцарей», был лидером «Вегаса» и на следующий год. Но из-за потолка зарплат в июне 2019-го Миллера пришлось обменять в «Баффало».



Где сейчас: «Баффало». За «клинков» Миллер выступает уже второй год, но и близко не показывает той результативности, что была в «Вегасе». В июне 2021-го Колин стал чемпионом мира в составе сборной Канады.



Марк Мето



Прежний клуб: «Оттава»



Как играл за «Вегас»: никак. Через две недели после драфта расширения Мето обменяли в «Даллас» на вратаря Дилана Фергюсона и выбор на драфте.



Где сейчас: завершил карьеру. После того трейда Мето провёл два неполных сезона за «Даллас», получил серьёзную травму и вскоре закончил с хоккеем.



Дэвид Шлемко



Прежний клуб: «Сан-Хосе»



Как играл за «Вегас»: никак. На следующий день после драфта расширения генменеджер «рыцарей» Джон Макфи обменял Шлемко в «Монреаль» на пятый раунд драфта.



Где сейчас: завершил карьеру. В системе «Канадиенс» защитник провёл полтора сезона, затем был обменян в «Филадельфию», но выше АХЛ там не поднялся. В 32 года завершил карьеру, не сумев найти себе новую команду в НХЛ.



Гриффин Райнхарт



Прежний клуб: «Эдмонтон»



Как играл за «Вегас»: никак. Четвёртый номер драфта НХЛ-2012 не смог заиграть ни в «Айлендерс», ни в «Эдмонтоне, ни в «Вегасе». Рыцари забрали Райнхарта на драфте расширения, Гриффин провёл два сезона в системе клуба, но так и не сумел подняться выше АХЛ.



Где сейчас: «Изерлон», Германия. После тотальной неудачи в НХЛ Райнхарт отправился искать хоккейное счастье в Европу. Поиграл в КХЛ за «Куньлунь», а прошлый чемпионат провёл в Германии.



Алексей Емелин

Прежний клуб: «Монреаль»



Как играл за «Вегас»: никак. Вскоре после драфта расширения «рыцари» обменяли Емелина в «Нэшвилл» на выбор в третьем раунде драфта, при этом удержав половину зарплаты россиянина.



Где сейчас: «Авангард», КХЛ. После года в «Предаторз» Емелин вернулся в Россию, подписав контракт с «ястребами». За омский клуб Алексей готовится начать уже четвёртый сезон, прошлой весной он выиграл свой второй Кубок Гагарина в карьере.



Клейтон Стоунер



Прежний клуб: «Анахайм»



Как играл за «Вегас»: никак. Стоунер числился в составе «рыцарей» весь их первый сезон в НХЛ, но не сыграл ни одного матча из-за проблем со здоровьем.



Где сейчас: завершил карьеру. После года восстановления Стоунер принял решение официально закончить с хоккеем. Сейчас Клейтон работает тренером в одной из юниорских лиг Канады.



Тревор ван Римсдайк



Прежний клуб: «Чикаго»



Как играл за «Вегас»: никак. «Рыцари» набрали слишком много защитников на драфте расширения, поэтому многие стали лишь активами для обмена. Ван Римсдайк — как раз из этой категории. Уже на следующий день «Вегас» отправил Тревора в «Каролину», получив взамен пик драфта.



Где сейчас: «Вашингтон». Ван Римсдайк провёл в составе «Харрикейнз» три сезона, а в прошлое межсезонье оказался в «Вашингтоне». Тревор играет роль защитника ротации, его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до 2023 года.



Нейт Шмидт



Прежний клуб: «Вашингтон»



Как играл за «Вегас»: 196 матчей, 97 (21+76) очков + 47, 20 (5+15) в плей-офф. За три сезона в Лас-Вегасе Шмидт ни разу не набрал менее 30 очков, был самым играющим защитником «рыцарей» и любимцем болельщиков. В 2018-м «Вегас» подписал Шмидта на 6 лет, но уже в октябре 2020-го Нейта обменяли в «Ванкувер» после того, как состав «рыцарей» пополнил Алекс Пьетранджело.



Где сейчас: «Ванкувер». Первый сезон в «Ванкувере» выдался для Шмидта весьма скромным. Лишь 15 очков за регулярку, «-7» и «пролёт» мимо плей-офф.

Нападающие

Теэму Пулккинен



Прежний клуб: «Аризона»



Как играл за «Вегас»: никак. Финский снайпер показывал отличную статистику в АХЛ, но это не помогло ему провести за «рыцарей» хотя бы один матч. После такого недоверия Пулккинен отправился в КХЛ, где на него был большой спрос.

Где сейчас: «Трактор», КХЛ. В нашей лиге Теэму поиграл за минское и московское «Динамо», «Локомотив», а следующий сезон начнёт в Челябинске.



Уильям Каррье



Прежний клуб: «Баффало»



Как играет за «Вегас»: 214 матчей, 46 (22+24) очков + 56, 6 (3+3) в плей-офф.



Где сейчас: «Вегас». Вот уже четыре сезона скромный работяга Каррье «пылит» в низших звеньях «рыцарей», принося клубу много пользы за небольшую зарплату. Контракт Уильяма рассчитан до 2024 года.



Коди Икин



Прежний клуб: «Даллас»



Как играл за «Вегас»: 199 матчей, 78 (37+41) очков + 27, 6 (5+1). Икин классно вписался в состав «рыцарей», а в сезоне-2018/2019 установил личный рекорд результативности в НХЛ. Впрочем, уже в следующем чемпионате перед дедлайном «Вегас» отдал Икина в «Виннипег», получив взамен пик драфта.



Где сейчас: «Баффало». В Канаде Икин не задержался и прошлым летом перешёл в «Баффало». В составе «клинков» 30-летний Коди уже не показывает такой результативности, как в молодые годы в «Далласе» и «Вегасе».



Томаш Носек



Прежний клуб: «Детройт»



Как играет за «Вегас»: 240 матчей, 65 (31+34) очков + 38, 10 (6+4) в плей-офф



Где сейчас: «Вегас». Чешский универсальный форвард почти не получал игровое время в «Детройте», зато в стане «рыцарей» стал незаменимым игроком основы. Носек в Лас-Вегасе все четыре сезона, но сейчас контракт завершён и нужно определяться с будущим.



Джонатан Маршессо



Прежний клуб: «Флорида»



Как играет за «Вегас»: 280 матчей, 225 (92+133) очков + 66, 46 (21+25) в плей-офф



Где сейчас: «Вегас». «Пантерз» в 2017-м почему-то не стали защищать от драфта расширения своего лучшего снайпера и третьего бомбардира Маршессо, и в результате «Вегас» бесплатно забрал готового лидера команды на долгие годы. Джонатан на протяжении четырёх сезонов тащит «рыцарей», больше всех набирает очков, а во «Флориде», наверное, уже искусали все локти.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Коннор Брикли



Прежний клуб: «Каролина»



Как играл за «Вегас»: никак. Брикли не нужен был ни «Каролине», ни «Вегасу». Вскоре после драфта расширения Коннор стал свободным агентом и подписал контракт с «Флоридой», за которую выступал ещё до попадания в систему «Каролины».

Где сейчас: свободный агент. После «Пантерз» Брикли ненадолго заглянул в «Рейнджерс», но и там спустился в АХЛ, а затем и вовсе поехал играть в Австрию. Сезон-2019/2020 Коннор провёл в «Зальцбурге», а вот прошлый чемпионат 29-летний форвард полностью пропустил.



Крис Торбёрн



Прежний клуб: «Виннипег»



Как играл за «Вегас»: никак. Вскоре после драфта расширения его контракт истёк, а новое соглашение Торбёрн подписал уже с «Сент-Луисом».



Где сейчас: завершил карьеру. В «Блюз» возрастной нападающий провёл два сезона, после чего решил повесить коньки на гвоздь.



Пьер-Эдуар Белльмар



Прежний клуб: «Филадельфия»



Как играл за «Вегас»: 148 матчей, 31 (12+19) очко + 26, 3 (0+3) в плей-офф. Белльмар полезно отыграл в составе «рыцарей» два сезона в качестве оборонительного форварда, незаменимого при игре в меньшинстве.



Где сейчас: «Колорадо». В 2019-м «Вегас» не продлил контракт с Белльмаром, и француз перешёл в стан «Эвеланш», где выполнял те же функции, что и в Лас-Вегасе.



Джеймс Нил



Прежний клуб: «Нэшвилл»



Как играл за «Вегас»: 71 матч, 44 (25+19) очка + 20, 11 (6+5) в плей-офф. «Нэшвилл» не стал защищать одного из своих самых результативных форвардов, и «Вегас» забрал Нила с не меньшим удовольствием, чем Маршессо. В результате Джеймс оправдал авансы, сыграв важнейшую роль в первом прорывном сезоне «рыцарей», но затем покинул Лас-Вегас, подписав крупный контракт с «Калгари».



Где сейчас: «Эдмонтон». В «Флэймз» у Нила не пошло настолько, что уже через год его обменяли в «Эдмонтон» на Лучича. Но и в составе «Ойлерз» дела у форварда не спешат идти, как раньше. Голевая феерия на старте позапрошлого сезона, когда Нил играл с Макдэвидом, сменилась полной апатией. Контракт Джеймса действует до 2023 года, «Эдмонтон» подумывают о выкупе договора.



Брэндан Лайпсик



Прежний клуб: «Торонто»



Как играл за «Вегас»: 44 матча, 13 (2+11) очков. Лайпсик не блистал результативностью в первом сезоне «Вегаса» в НХЛ и вскоре был отправлен в «Ванкувер» в обмен на Филипа Хольма.



Где сейчас: «Металлург» Мг, КХЛ. После обмена Лайпсик стал прыгать по клубам: «Ванкувер», «Лос-Анджелес», «Вашингтон». В составе «столичных» Брэндан вроде бы чувствовал себя неплохо, но в мае 2020-го угодил в скандал, после которого его карьера в НХЛ завершилась.

Лайписк уехал в КХЛ, следующий сезон канадец начнёт в «Магнитке».



Дэвид Перрон



Прежний клуб: «Сент-Луис»



Как играл за «Вегас»: 70 матчей, 66 (16+50) очков + 15, 9 (1+8) в плей-офф. Перрон провёл классный сезон за «рыцарей», поднял свои акции и в 2018-м вернулся в «Сент-Луис» уже на хороший контракт.



Где сейчас: «Сент-Луис». Перрон — лидер «блюзменов», но личный рекорд результативности, установленный в «Вегасе», ему так и не удаётся превзойти. Зато у Дэвида есть Кубок Стэнли.



Оскар Линдберг



Прежний клуб: «Рейнджерс»



Как играл за «Вегас»: 98 матчей, 23 (13+10) очка + 3, 1 (0+1) в плей-офф. Швед не слишком результативно провёл в Лас-Вегасе полтора сезона, после чего отправился в «Оттаву» в обмен на Марка Стоуна.



Где сейчас: «Динамо» М, КХЛ. После 20 матчей за «Сенаторз» карьера Линдберга в НХЛ пока закончилась. В 2019-м он уехал в Европу, поиграл в Швейцарии, а затем перебрался в КХЛ. Сейчас Оскар готовится начать второй сезон в московском «Динамо».



Эрик Хаула



Прежний клуб: «Миннесота»



Как играл за «Вегас»: 91 матч, 62 (31+31) очка + 20, 9 (3+6) в плей-офф. «Рыцари» вытащили из «Миннесоты» Хаулу, и финн провёл великолепный первый сезон за «Вегас», установив личный рекорд результативности. Но в следующем чемпионате Эрик сыграл лишь 15 матчей из-за травмы, а в межсезонье-2019 перебрался в «Каролину».

Где сейчас: «Нэшвилл». Хаула поиграл за «Харрикейнз», «Пантерз», а прошлый чемпионат провёл в Нэшвилле.



Вильям Карлссон



Прежний клуб: «Коламбус»



Как играет за «Вегас»: 283 матча, 219 (96+123) очков + 66, 46 (17+29) в плей-офф. Форвард нижних звеньев «Коламбуса» внезапно превратился в главного голеадора и настоящего лидера «Вегаса». Чудесное превращение, случившееся с Карлссоном в Лас-Вегасе — одна из самых крутых историй яркого старта «рыцарей» в НХЛ.



Где сейчас: «Вегас». Карлссон по-прежнему ведущий и самый забивной хоккеист «рыцарей», вот только его статистика ухудшается с каждым годом, хотя укороченный сезон и не даёт полностью объективной картины. В любом случае шведом в Неваде все довольны, его соглашение действует до 2027 года.