«Фёдорову ничего не нужно передавать, он был с командой». Никитин — об увольнении из ЦСКА

Новость об отставке Игоря Никитина с поста главного тренера ЦСКА стала главной сенсацией в Континентальной лиге по итогам прошедшей недели. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» теперь уже бывший главный тренер армейцев рассказал, как он сам отреагировал на случившееся и стоит ли его ждать в сборной России.

«Смысл пытаться контролировать то, что ты не можешь контролировать?»

— Новость о вашем уходе из ЦСКА – как гром среди ясного неба. Как сами её восприняли?

— Когда работаешь в таком большом клубе, то всегда должен быть готов к любому развитию ситуации. Сама работа тренера всё это подразумевает. Рабочий момент, не более того.

— До ключевого заседания наблюдательного совета клуба вы готовились начинать сборы или уже были намёки на грядущие изменения?

— Я всё это время был сосредоточен на работе, не от меня это зависело. Смысл пытаться контролировать то, что ты не можешь контролировать? Я занимался тем, чем должен был заниматься.

— Вопрос с компенсацией со стороны клуба полностью решён?

— Я даже не вижу смысла это обсуждать.

— Вы расстались с ЦСКА по-хорошему, без конфликтов? В прессе проходила информация о недопонимании между вами и некоторыми членами наблюдательного совета.

— Считаю, что всё прошло достаточно профессионально, всё нормально.

— У вас уже появились новые предложения?

— Пока предложений не было, я тоже не собираюсь спешить. Наверное, маленько всё переварю, и хочется чисто по-человечески отдохнуть.

«Я уверен, что нам нужно было не просто зацепиться в финале с «Авангардом», а обыграть соперника»

— Хотелось бы вам стать человеком, под руководством которого близкий вам «Авангард» вернётся из Балашихи в Омск?

— Как я могу комментировать такую ситуацию, когда у команды есть действующий тренер? Это мой коллега, я не привык говорить о таких вещах.

— После вашего ухода из ЦСКА некоторые прогнозировали уход ветерана Александра Попова, с которым вы вместе успели поиграть за «Авангард». Не удивились, что он снова продлил контракт с армейцами в свои 40 лет?

— Если бы я не был рад, то мы бы не продлевали с ним контракт все эти годы. Я думаю, что Саня заслужил новое соглашение своей работой и отношением к делу.

— Можно сказать, что история с ЦСКА для вас закончена или в жизни всякое возможно?

— Знаете, всё может быть как в одной известной кинокомедии (смеётся). На данный момент она закончена, а дальше посмотрим.

— Три финала, один Кубок Гагарина. Работу тренерского штаба точно не назовёшь провальной. Странно, что с вами попрощались после далеко не самого провального сезона.

— Я уверен, что нам нужно было не просто зацепиться в финале с «Авангардом», а обыграть соперника. Но Омск заслуженно оказался сильнее, с чем я его и поздравляю.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Думаю, что у Фёдорова должно всё получиться»

— Вам удалось поговорить с новым главным тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым и передать ему команду?

— Нет, я прилетел в Москву буквально несколько дней назад. Я думаю, что Сергею Викторовичу ничего не нужно передавать, он всё время был с командой и всё видел воочию.

— Фёдоров – великий хоккеист, но у него нет тренерского опыта. Это может стать проблемой при работе в ЦСКА, где ждут только одного результата?

— Когда меня назначили главным тренером, то у меня тоже было немного опыта.

— Но у вас был опыт помощника, а у него вообще никакого.

— Сейчас он его получит. Уверен, что и квалифицированные помощники поспособствуют этому. Есть команда, есть руководство, поэтому я думаю, что у Сергея Викторовича должно всё получиться.

— Чему вы научились в ЦСКА как тренер? Наверняка пересмотрели и переосмыслили некоторые вещи.

— Хоккей не стоит на месте. Ты ежегодно переосмысливаешь что-то и делаешь выводы. Прежде всего, получил незаменимый опыт в плане психологии ЦСКА. Перед командой всегда стоит одна главная цель. С одной стороны, это непросто, с другой – интересно.

«Я такой, какой есть. Это может кому-то нравиться или нет»

— Вы наверняка не раз слышали и читали о том, что Никитин играет в скучный хоккей. Как относитесь к таким разговорам?

— Я ко всему этому отношусь спокойно. Я такой, какой есть. Это может кому-то нравиться или нет, здесь дело каждого.

— Вас часто сравнивают с Дмитрием Квартальновым, у которого вы долгое время работали помощником.

— Конечно, я многие вещи перенял у него, ведь мы работали вместе четыре года. Мы до сих пор остаёмся друзьями, много общаемся. Мы не просто вместе работали, а изучали хоккей, разбирали его, изучали тактику, разговаривали.

— Возвращение Никиты Нестерова и Михаила Григоренко поможет ЦСКА в следующем году снова побороться за Кубок Гагарина?

— Конечно. Я считаю, что команда собрана достаточно хорошего уровня. Есть сплав мастерства и опыта, основательный костяк. Я с оптимизмом смотрю на грядущий сезон.

— Вас удивило поведение бывшего нападающего ЦСКА Сергея Толчинского после финальной серии с «Авангардом»?

— Нет, мы с Серёгой не общались. Мне Макс Мамин звонил, его товарищ. Серёга сам по себе очень эмоциональный человек. Всё у него накопилось, на эмоциях сказал лишнее. Думаю, что он это сделал не со зла. Хотя, как говорят, слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Со всеми нами бывает.

«Ни с кем по поводу сборной России не разговаривал»

— Не могу не спросить про сборную России. В вашем лице некоторые видят серьёзное усиление тренерского штаба национальной команды.

— Нет, я ни с кем по этому поводу не разговаривал, поэтому нет смысла муссировать эту тему. Это гадание на кофейной гуще.

— Просто вам не чужд тренерский опыт в сборной. В случае надобности готовы помочь?

— У сборной России есть главный тренер, который сам будет решать, нужен ему определённый помощник или не нужен. Есть Валерий Николаевич (Брагин. – Прим. «Чемпионата»), который за всё это отвечает. Есть Роман Борисович (Ротенберг. – Прим. «Чемпионата») и Владислав Александрович (Третьяк. – Прим. «Чемпионата»).

— Вы всё это время следили за выступлением сборной? Тем более что ЦСКА всегда делегировал много игроков.

— Я работал в сборной, мне всё это знакомо. Конечно, я смотрел матчи, мне это интересно для общего развития. К тому же, как вы верно заметили, в национальной команде всегда играло много наших ребят.