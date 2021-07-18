Прайс или Дриджер, вот в чём вопрос. Каким будет состав «Сиэтла» в НХЛ

НХЛ опубликовала списки игроков, доступных для драфта расширения «Сиэтла», который состоится в ночь на 22 июля мск. Новичок лиги должен выбрать минимум трёх вратарей, 14 нападающих и девять защитников, при этом не меньше 20 игроков должны иметь контракты на следующий сезон.

Генеральный менеджер «Кракена» Рон Фрэнсис приступил к работе и, как он сам признал, владелец клуба дал ему зелёный свет на заполнение платёжки под завязку. «Чемпионат» попытался представить, как может выглядеть состав команды. Конечно, не стоит забывать, что в дни, предшествующие драфту, «Сиэтл» может вести переговоры со всеми клубами и проводить дополнительные сделки, о которых также будет объявлено во время драфта.

Вратари: Кэри Прайс («Монреаль»), Каапо Кякхёнен («Миннесота»), Колин Делиа («Чикаго»)

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен пошёл на серьёзный риск, защитив Джейка Аллена и сделав доступным для драфта олимпийского чемпиона Кэри Прайса. И, хотя по всем предварительным данным «Сиэтл» планировал взять на роль основного вратаря Криса Дриджера из «Флориды», мы не могли пройти мимо этого заманчивого варианта.

Во-первых, Прайс родился неподалёку от Сиэтла, во-вторых, его жена родом из штата Вашингтон. В-третьих, это всё-таки Кэри Прайс, который только что дотащил тёмную лошадку «Монреаль» до финала Кубка Стэнли.

Бержевен хочет сыграть на том, что у Прайса слишком большой контракт ($ 10,5 млн), переполненный огромными подписными бонусами, который будет действовать ещё пять лет. Но кто знает, возможно, этот ход Бержевена в последний момент заставит «Сиэтл» пересмотреть свои планы? Это могло бы быть повторением истории четырёхлетней давности, когда Марк-Андре Флёри ушёл из «Питтсбурга», где провёл всю карьеру, и в первый же сезон в «Вегасе» дошёл до финала.

Вторым номером может стать вратарь «Миннесоты», который провёл невероятный дебютный сезон и в случае чего уже способен взять на себя обязанности стартера.

Защитники: Джейк Бин («Каролина»), Дилан Демело («Виннипег»), Ник Йенсен («Вашингтон»), Трой Стечер («Детройт»), Джереми Лозон («Бостон»), Радко Гудас («Флорида»), Вильям Борген («Баффало»), Марк Джиордано («Калгари»), Хэйдн Флёри («Анахайм»), Шейн Гостисбер («Филадельфия»).

Серьёзно пришлось покумекать и над защитниками и, скрепя сердце, отказаться от любимца публики Пи Кея Суббэна – у него слишком громоздкий контракт, который, учитывая Прайса, просто не влез бы в платёжку. Но у «Сиэтла» и без него есть отличный выбор игроков обороны – лидером не только на льду, но и в раздевалке должен стать капитан «Калгари» и обладатель «Норрис Трофи» Джиордано. Кроме этого, есть опытный и надёжный Йенсен, жёсткий здоровяк Гудас, Стечер и Демело с шикарным соотношением цены и качества. И Гостисбер, который при Дэйве Хекстоле провёл свой лучший сезон в «Филадельфии» и которому, очевидно, нужен новый старт. Без талантливой молодёжи тоже никуда – Бин, Лозон, Флёри.

Нападающие: Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Янни Гурд («Тампа»), Джаред Маккан («Торонто»), Колин Блеквелл («Рейнджерс»), Макс Доми («Коламбус»), Кристиан Фишер («Аризона»), Калле Ярнкрок («Нэшвилл»), Дилан Грембелл («Сан-Хосе»), Йоонас Донской («Колорадо»), Зак Астон-Риз («Питтсбург»), Блейк Лизотте («Лос-Анджелес»), Джуджхар Хайра («Эдмонтон»), Адам Годетт («Чикаго»), Киффер Беллоуз(«Айлендерс»), Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Джона Гаджович («Ванкувер»), Виталий Абрамов («Оттава»), Джоэль Л’Эсперанс («Даллас»).

Ван Римсдайк, Ворачек, Бэйли, Эберле, Ландеског, Дюшейн, Джохансен, Нидеррайтер, Цукер – вот лишь неполный список известных нападающих, оказавшихся доступными для «Сиэтла», так что Фрэнсису придётся серьёзно поломать голову над своим выбором.

Скрепя сердце, пришлось вычеркнуть и Ван Римсдайка, который провёл шикарнейший сезон, и настоящего бойца и капитана «Колорадо» Ландескога, и великолепного Бэйли, и всех остальных. Всех их взять никак не получится – во-первых, потолок зарплат не позволит, во-вторых, нужны не только звёзды, но и таскатели роялей.

Думается, «Сиэтлу» не стоить проходить мимо готовой звезды Владимира Тарасенко, хотя, конечно, мы можем ошибаться. Плюс Донской, Доми, Ярнкрок, Гурд, Маккан – вполне достойное нападение вырисовывается у «Кракена».

Кстати, если не Тарасенко, то тогда у «Сент-Луиса» логично взять Винса Данна, а у «Айлендерс» — Бэйли или Эберле и Ван Римсдайка из «Филадельфии» вместо Гостисбера, тоже получится сильная атака. В общем, крутить можно долго и вдумчиво, в ближайшие дни Фрэнсис будет занят именно этим.