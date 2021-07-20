НХЛ тянет, но она уже обещала игрокам Олимпиаду. Идти на попятную не в её интересах

Когда год назад НХЛ и НХЛПА договорились, что их игроки смогут участвовать в Олимпиаде, и хоккеисты, и болельщики вздохнули с облегчением. Но прошёл год, до Пекина-2022 осталось чуть более шести месяцев, а НХЛ всё медлит. В конце чемпионата мира говорили, что решение должно быть принято вот-вот, на этой неделе, потом на следующей, потом через одну, потом выступили боссы лиги, рассказав, что время на исходе, а переговоры с ИИХФ и МОК идут не так гладко, как бы им хотелось.

Одновременно с этим НХЛ анонсировала Матч звёзд на сезон-2021/2022, хотя в коллективном договоре указано, что «Матч звёзд не будет проводиться в те годы, когда НХЛ и профсоюз игроков согласятся участвовать в международном турнире или другом мероприятии, включая Олимпиаду, но не ограничиваясь ею».

С тех пор прошло ещё три недели, и за это время не было ни одной позитивной, да и вообще какой-либо новости, кроме того, что тяжёлые переговоры продолжаются. Помимо оплаты страховок, перелётов и проживания для игроков и их семей, а также использования видео с Олимпиады на своих платформах, за год не исчез и ещё один камень преткновения – пандемия, которую до сих пор не удаётся обуздать, и связанные с ней меры безопасности. Кроме того, в США уже наполовину приняли закон о дипломатическом бойкоте Олимпиады (считается, что спортсменов это не коснётся, но кто скажет наверняка, что будет дальше и как это повлияет на НХЛ?).

Однако есть одно большое «но». Игрокам пообещали Олимпиаду в новом коллективном соглашении, и игроки спят и видят, как зимой поедут в Китай. Хотя НХЛ и тут оставила себе лазейку, прописав, что Олимпиада возможна только «при согласовании условий, приемлемых для НХЛ, профсоюза и ИИХФ и/или МОК».

Но если закрыть игрокам дорогу в Пекин, им потом не предъявишь обтекаемые формулировки в качестве оправдания. Они всё равно не поймут и будут чувствовать себя обманутыми. «Когда мы подписывали последнее коллективное соглашение, игроки настаивали на том, чтобы НХЛ взяла на себя обязательства отпустить нас на Олимпиаду. Насколько я понимаю, мы получили такое обещание и как игроки рассчитываем поехать на Олимпиаду», — говорил капитан «Эдмонтона» и одна из главных канадских звёзд Коннор Макдэвид.

Он такой не один, и перечислять можно долго: Александр Овечкин, Сидни Кросби, Никита Кучеров, Натан Маккиннон, Давид Пастрняк, Виктор Хедман, Остон Мэттьюс, Леон Драйзайтль, Микко Рантанен… Все ждут от НХЛ только одного решения.

Вчера, наконец, появилась информация, что НХЛ включила перерыв на зимние Игры в календарь сезона-2021/2022, официально его должны опубликовать в ближайшие дни. Это по-прежнему ничего не значит, ведь всегда можно всё переиграть, да и никто не запрещает НХЛ составить второй календарь без перерыва на Олимпиаду. Но возвращаемся к тому большому «но», которое висит над НХЛ как дамоклов меч. Несмотря на противодействие владельцев клубов, у которых от одного слова «Олимпиада» начинается зубовный скрежет, и несмотря на собственное нежелание ехать в Пекин, тем более в разгар пандемии, это не в интересах лиги — подставлять своих игроков и портить с ними отношения.

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«Неопределённая ситуация с вирусом и тот факт, что Игры пройдут на другом конце мира, делают эту Олимпиаду неидеальной для нашего участия. Но мы добросовестно договорились с профсоюзом прошлым летом. Мы согласились отпустить игроков, если сможем договориться по всем существенным пунктам. И продолжаем стоять на этой позиции», — говорил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

О том, что НХЛ не будет участвовать в Пхёнчхане-2018, стало известно за 10 месяцев до старта Игр. Окончательное решение по Олимпиаде в Сочи-2014 (последней, в которой участвовали игроки НХЛ) было принято в конце июля 2013 года. Нынешний дедлайн НХЛ (который не раз переносился) установлен на конец июля.

Положительного решения до сих пор нет, но и отказа — тоже. И это оставляет большую надежду на то, что НХЛ действительно сделает всё, чтобы выполнить своё обещание перед игроками. Идти на попятную – не в их интересах.