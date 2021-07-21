«Сейчас Мозякин не готов работать тренером». Как заживёт «Магнитка» без главной звезды КХЛ

В Континентальной лиге продолжается межсезонье, но команды уже вышли из отпусков и начали подготовку к новому чемпионату. Обозреватель «Чемпионата» взял эксклюзивное интервью у главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва. Известный специалист рассказал о принципах подбора новых игроков, поведал о причинах ухода Плотникова, Бека и Мартынова, а также подробно описал сильные стороны пришедших хоккеистов.

«Выносливость и сила приличные, надо работать над быстротой»

— В каком режиме команда готовится к межсезонью?

— Один раз в день занимаемся на льду и два раза в день — на земле. Работаем в Магнитогорске, а с 23 июля до 3 августа улетаем в Минск. Там сыграем товарищеский матч с «Северсталью».

— Каким компонентам подготовки уделяете особое внимание?

— Физподготовке. Ребята прибыли на сбор в неплохой форме, результаты тестов хорошие, выносливость и сила приличные, надо работать над быстротой. Кроме меня с лишним весом никого нет (смеётся).

— Значит, уже сейчас вы довольны физической формой игроков или вся работа ещё впереди?

— Понятно, что работы много, но у нас впереди полтора месяца подготовки, ребята, повторюсь, в нормальном состоянии. Это касается и россиян, и легионеров.

— Команда и тренерский штаб прошли вакцинацию?

— Команда практически в полном составе прошла вакцинацию, есть небольшие исключения, но по большей части все уже сделали по две прививки. Тренерский штаб – аналогично. Лично я уже сделал первую прививку, теперь жду второй.

— В каких товарищеских матчах и турнирах, помимо поездки в Минск, планируете принять участие?

— Домашний мемориал Ромазана, турнир чемпионов в Казани. Кроме того, на 28 августа у нас запланирована товарищеская игра в Уфе. Из-за пандемии никаких иностранных сборов, помимо поездки в Беларусь, не будет.

«Клубом и тренерским штабом принято решение расстаться с Плотниковым, Беком и Мартыновым»

— В «Металлурге» практически целиком сменился тренерский штаб. Теперь вашими помощниками будут Виктор Игнатьев и Марк Френч. Охарактеризуйте их и расскажите, за что они будут отвечать?

— Виктор Игнатьев отвечает за оборону, функции Марка Френча будут зависеть от того, усилим ли мы ещё наш штаб. Марк – канадский специалист, пришедший к нам по рекомендации Майка Пелино. Мы общались и созванивались с середины прошлого сезона. Это подготовленная акция, а не какое-то спонтанное решение.

— Майклу Пелино предлагали остаться?

— Предлагали, но у него сложилась непростая семейная ситуация. У нас была договорённость по контракту, Майк прилетел домой, извинился и отказался.

— Почему было принято решение расстаться с Сергеем Плотниковым, Тейлором Беком и Егором Мартыновым?

— Клубом и тренерским штабом было принято решение, что мы расстаёмся с этими хоккеистами по разным причинам. Со всеми попрощались, выполнили свои обязательства, никаких конфликтов ни с кем не было.

— Читали интервью Плотникова в прессе после ухода? В нём чувствовалась обида.

— Если честно, то не читал.

Сергей Плотников Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«От некоторых иностранцев мы ожидали большего»

— У «Металлурга» практически полностью сменилась легионерская линия, из прежних иностранцев остался только голкипер Юхо Олкинуора. Игра зарубежных хоккеистов оставляла желать лучшего?

— От некоторых иностранцев мы действительно ожидали большего, а с кем-то расстались из-за других факторов.

— Почему на свой уровень так и не вышел форвард Николай Кулёмин? Всему виной постоянные травмы?

— Николай пропустил почти всю прошлую предсезонку, сыграв всего один матч. Он долго лечился, делал операцию. Мы приняли решение расстаться с этим игроком.

— Голкипер Артём Загидулин снова решил попробовать свои силы в НХЛ?

— Не знаю, в НХЛ или другой лиге, давно не слышали о нём. Мне неизвестны его планы.

«Важно, что Лайпсик может приносить пользу в большинстве на любых позициях»

— Канадский форвард Брендан Лайпсик неплохо зарекомендовал себя в ЦСКА. Это тот быстрый форвард, в котором вы нуждались?

— Да. Быстрый, с хорошими руками, игровик. Важно, что Брендан может приносить пользу в большинстве на любых позициях.

— Защитник Линус Хульстрём должен помочь в большинстве, швед — эдакий аналог ушедшего Филипа Хольма?

— Это защитник на большинство, с хорошим броском.

— Расскажите о нападающем Джоше Карри и его коллеге по амплуа Филиппе Майе. Для КХЛ это новые хоккеисты, какие у них сильные стороны?

— Оба уже находятся в расположении команды. Джош в своё время играл с нынешним нападающим «Салавата Юлаева» Маркусом Гранлундом в системе «Эдмонтона». Это центральный форвард, который был капитаном фарма «Ойлерз». Хорош на выбрасывании, обладает сильным броском. С лидерскими качествами, что тоже важно. Филипп – быстрый нападающий из АХЛ, играл в первых звеньях. Небольшой, но очень быстрый, с хорошими руками и неплохим броском.

— Какие роли планируется отвести пришедшим из «Барыса» нападающему Акользину и защитнику Маклюкову?

— Паша Акользин во многом игрок разрушительного плана, он может удачно нейтрализовать первое звено соперника. На недавнем чемпионате мира он здорово раскрылся и в атаке. Алексей – защитник с хорошим хоккейным IQ, читает игру. Мы долго за ними следили, это усиление для клуба.

— Как способны усилить команду находящиеся на просмотровых контрактах форвард Апальков и защитник Хабаров?

— Мы даём шанс нашим местным ребятам перезагрузить карьеру. Если они пробьются в состав, то будем рады, если нет, то придётся расстаться.

«Знаю потенциал Карпова и Прохоркина, они могут добавить»

— Талантливый форвард Коростелёв в последнее время серьёзно прогрессирует. Вы рассчитываете на этого нападающего, забивавшего голы-красавцы ещё в «Адмирале»?

— Здесь нужно знать предысторию. Коростелёв очень здорово играл по детям и юниорам, это перспективный парень. Он успел съездить в Северную Америку. Удачно или нет – судить не нам, но, возможно, если бы Никита не уезжал, он бы и раньше здесь заиграл. У Никиты большой потенциал, это забивной нападающий. Рассчитываем на него как на основного игрока. Мы много общались, ждём прорыва.

— Николай Голдобин принял решение остаться в Магнитогорске ещё на год.

— Да, переговоры получились долгими и непростыми, но в конце концов удалось ударить по рукам.

— Можно сказать, что состав вашей команды укомплектован или изменения ещё планируются?

— Селекция никогда не заканчивается. Будем следить за рынком, но по большей части состав сформирован.

— Согласны с тем, что Максим Карпов и Николай Прохоркин могут и должны играть сильнее?

— Одними частями сезона я доволен, другими — нет. Это отчасти связано с ковидом, тот же Макс 30 дней не катался. Знаю потенциал обоих нападающих, они могут добавить.

— Капитаном команды в следующем сезоне станет защитник Егор Яковлев?

— Да.

«Мы долго разговаривали. Сейчас Мозякин не готов заниматься тренерской работой»

— Как лично вы отнеслись к тому, что многолетний капитан команды Сергей Мозякин принял решение завершить профессиональную карьеру?

— Сергей – рекордсмен «Металлурга» и всей лиги. Он завоевал много титулов, многое сделал для клуба. Это легенда «Магнитки» и всего российского хоккея.

— Правда ли, что вы предлагали Мозякину войти в тренерский штаб и отвечать за игру в большинстве? Как Сергей объяснил свой отказ?

— Мы долго разговаривали. Сейчас Сергей не готов заниматься тренерской работой. Человеку 40 лет, в какой-то момент ты играешь и тащишь команду на себе, потом немножко наедаешься и нужна пауза. Мы с ним сошлись во мнении, что пока он отдохнёт. Тренерская работа – это бессонные ночи, стресс, постоянное отсутствие свободного времени.

— Вы, будучи хоккеистом, успели поиграть вместе с Сергеем в подмосковном «Атланте». Вспомните те времена: каким хоккеистом Мозякин был тогда и каким стал в Магнитогорске?

— Есть понятие «игрок-игрок», а есть – «игрок-тренер», поэтому всё сравниваешь иначе. И там, и там Сергей был прекрасным хоккеистом, много забивал, отдавал передачи. В «Металлурге» он ещё больше заматерел, стал настоящим лидером. Раньше у него на клубном уровне был лишь один финал Кубка Гагарина в составе «Атланта», а в Магнитогорске он завоевал два Кубка Гагарина. В этом большая заслуга самого Сергея и всех ребят.

— В прошлом сезоне отец и сын Мозякины сыграли в КХЛ в одной тройке. Как считаете, Андрей способен достичь высот отца?

— Это был прекрасный жест со стороны клуба и тренерского штаба. Уверен, что семья Мозякиных его очень оценила, Сергей мечтал сыграть в одной тройке с сыном. Что касается Андрея, то имея такого легендарного отца, сложно достичь подобных достижений.

— Планируется ли на мемориале Ромазана чествование Сергея Мозякина?

— Один вариант – мемориал Ромазана, другой вариант – сделать отдельный прощальный матч. Специально обученные люди в клубе над этими работают, информация держится в секрете, ищем оптимальный вариант для клуба и для Сергея.

— Другой старожил команды – вратарь Василий Кошечкин – продлил контракт с клубом ещё на один год. Довольны, что во вратарской линии снова будет серьёзная конкуренция?

— Вася приехал на сбор в хорошей форме. Мы довольны, что он продлил контракт и ещё на год остаётся с нами.

Мозякин и Кошечкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Не у всех, как у Кучерова, в НХЛ случается голливудский конец»

— При вас в Магнитогорске стабильно играет и прогрессирует молодёжь. Будете и дальше придерживаться этой линии?

— Талантливым игрокам будем давать шанс. Развивать их, просматривать. Я постоянно слежу за «Стальными Лисами», хожу на их матчи. Сейчас у нашей молодёжной команды обновился тренерский штаб, мы едем в Минск как две команды.

— Талантливый форвард Данила Юров в грядущем чемпионате может сделать ещё один шаг вперёд в своём развитии?

— Надеемся, что сделает шаг вперёд. Всё в его руках. Сейчас Данила работает с нами, а в конце месяца поедет защищать цвета сборной России. Надеемся, что здорово сыграет и на молодёжном чемпионате мира, если туда попадёт.

— Как считаете, что нужно сделать лиге и какие меры принять, чтобы молодые игроки росли и прогрессировали в России, а не рвались за океан при первом удобном случае?

— Здесь много аспектов. Чтобы ребята не рвались за океан, надо посмотреть статистику: сколько человек вернулись обратно и сыграли в КХЛ или ВХЛ, а кто попросту закончил с хоккеем. В Северной Америке всё надо делать самому, выбираться и добиваться. Мы рады, что удалось вернуть того же Артёма Минулина, который в «Магнитке» раскрылся по-новому и стал одним из ведущих защитников. Не у всех, как у Кучерова, в НХЛ случается голливудский конец. Таких, как Никита, единицы. Это элитные спортсмены.

— Илья Николаев, Богдан Крохалёв, Данила Юров, Илья Квочко – те молодые ребята, которым уже выдают серьёзные авансы и которые явно прогрессируют при вас. Есть кого добавить в список?

— Вами названы правильные имена, но есть ещё группа ребят. Всё в их руках, в зависимости от развития хоккеистов будем привлекать их вместе с тренерским штабом к первой команде.