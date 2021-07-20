Чуть больше чем через год в Новосибирске и Омске откроются стадионы высокого уровня.

В Новосибирске сообщили о минимальных ценах на билеты на МЧМ-2023. А что с аренами?

2023 год должен стать очень значимым для России в хоккейном плане. Наша страна в течение полугода примет сразу два крупных международных турнира — молодёжный и взрослый чемпионаты мира. Первенство среди мужчин пройдёт в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая, а соревнования хоккеистов не старше 20 лет с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023-го примут сразу два российских города — Новосибирск и Омск.

МЧМ-2023 станет шестым подобным соревнованием, прошедшим на территории России/СССР. Первые два турнира (один из которых носил статус неофициального) принял Ленинград в 1974-м и 1983 годах, затем форум дважды принимала Москва, став единоличным организатором чемпионата-1988 и разделив этот статус с Подольском в 2001-м, а последнее на сегодняшний день молодёжное первенство в России состоялось в Уфе в 2013 году. И 10 лет спустя МЧМ снова пройдёт на нашей земле.

В Новосибирске запланировано проведение 16 матчей, включая церемонии открытия и закрытия турнира, все матчи группы А, в состав которой войдёт сборная России, и большую часть плей-офф — помимо финала, там пройдут два четвертьфинала и оба полуфинала. Омск же, в свою очередь, примет 14 игр — все матчи группы В, два других четвертьфинала и матч на вылет из элитного дивизиона.

Сегодня министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов на пресс-конференции в региональном пресс-центре ТАСС заявил, что цена билетов на матчи будет доступной для горожан, а замминистра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник уточнил, что их минимальная стоимость может составлять 350 рублей.

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Это даст возможность местным жителям за небольшую цену посетить две новейшие спортивные арены, которые откроются в Новосибирске и Омске незадолго до начала МЧМ. Строителям ещё предстоит произвести большое количество работ по возведению стадионов, однако уже сегодня можно увидеть прогресс, который был достигнут за последнее время.

Новый ледовый дворец в Новосибирске

Строительство главного стадиона МЧМ-2023 началось ещё летом 2019 года. Новая арена должна прийти на смену старенькому ледовому дворцу, который верой и правдой служит городу и «Сибири» с 1964 года. Стадион, который возводится на левом берегу реки Обь, будет рассчитан на 10 с половиной тыс. зрителей, что всего лишь на 3 тыс. превысит вместимость нынешней домашней площадки новосибирцев.

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Стоимость строительства арены и благоустройства близлежащей территории, которая включает в себя ещё и станцию метро «Спортивная», составит около 10 млрд рублей.

О сроках введения арены в эксплуатацию сегодня также сообщил Сергей Ахапов: «Сейчас конструкция кровли монтируется. Осенью будет оформлен тепловой контур. В осенне-зимний период, скорее всего, начнётся внутренний монтаж, стартуют отделочные работы. Прилагаем все усилия, чтобы к положенным срокам, то есть к началу сентября будущего года, арена была введена в эксплуатацию и у нас осталось время на проведение тестового турнира».

Фото: РИА Новости

«Арена-Омск»

Изначально на проведение МЧМ-2023 от России претендовал исключительно Новосибирск. Однако возникшие в Омске проблемы с предшественницей будущей арены и невозможность построить новый стадион только усилиями спонсора привели председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова к идее разделить проведение молодёжного первенства, что, в свою очередь, позволило ему рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку со стороны государства.

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Идею Крылова одобрили, и это дало зелёный свет на строительство нового стадиона, вместимость которого должна составить 12 тыс. зрителей. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей, и, несмотря на все слухи об удорожании, «Авангард» настаивает на том, что эта сумма остаётся неизменной.

Снос старой арены был начат в сентябре 2019 года, а строительство новой стартовало летом 2020-го. К началу 2021 года было тяжело визуально оценить прогресс работ, однако с тех пор стадион растёт как на дрожжах.

В последний раз о ходе строительства пресс-служба арены сообщила 8 июля: «На площадке строительства «Арены-Омск» выполняется устройство арматурного каркаса, бетонирование перекрытий колонн и стен со второго по шестой этажи одновременно на всех участках. Возводится бетонное перекрытие кровли основного здания — самая высокая отметка, на уровне которой ведутся строительные работы, превышает 32 метра».

Фото: omsk-arena.ru

В «Авангарде» рассчитывают, что к сезону-2022/2023 стадион будет сдан в эксплуатацию, и темп строительства сейчас не даёт повода в этом усомниться. А это значит, что уже чуть больше чем через год новый дом «Авангарда» сможет без проблем принять матчи КХЛ и МЧМ.