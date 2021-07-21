«Сиэтлу» будет несложно найти лицо клуба». Главные слухи перед драфтом расширения

Драфт расширения для «Сиэтла» — главное событие ближайших дней НХЛ. Церемония, в ходе которой менеджеры «кракенов» наберут свой первый состав в истории, состоится уже ближайшей ночью по московскому времени (3:00), а пока североамериканское хоккейное сообщество бурлит в предвкушении, обсуждая различные слухи и инсайды — кто из незащищённых другими клубами хоккеистов перейдёт в новую команду лиги. Рассказываем о главных из них.

«Сиэтл» возьмёт и Прайса, и Дриджера?

Наибольший интерес представляет выбор «кракенами» вратарей. Для «Сиэтла» оказался доступен Кэри Прайс, и мы уже рассказывали о том, что хитрость генменеджера «Монреаля» Марка Бержевена может не сработать.

Главным конкурентом Прайса считается голкипер «Флориды» Крис Дриджер, смотревшийся в воротах «пантер» ничуть не хуже Сергея Бобровского. Однако бытует мнение, что «Сиэтл» может забрать на драфте расширения обоих голкиперов.



«Пока мы ждём решения «Сиэтла» по Кэри Прайсу, говорят, что «Кракен» всё ближе к выбору Криса Дриджера из «Флориды» и подписанию с ним контракта на 3 года с зарплатой в $ 3,5 миллиона. Не думаю, что это помешает им выбрать Прайса, но один вратарь клуба, кажется, уже известен», — сообщил в своём «твиттере» инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Тарасенко станет «кракеном», но на очень короткий срок?

Дороги «Сент-Луиса» и Владимира Тарасенко уже точно разойдутся этим летом. Игрок сам попросил обмена у руководства «Блюз», и была версия, что «музыканты» защитят россиянина на драфте расширения, чтобы потом провести выгодный трейд. Однако в списке защиты Тарасенко не оказалось, и сейчас всё чаще говорят о том, что «кракены» выберут именно Владимира.



Но далеко не факт, что форвард задержится в составе нового клуба НХЛ. «Некоторые команды, заинтересованные во Владимире Тарасенко, обратились к «Сиэтлу» с предложением выбрать его на драфте расширения и отправить в свой клуб. Если представится подходящее предложение, «Кракен» могут пожелать сохранить часть контракта», — сообщил в «Твиттере» хоккейный журналист Дэвид Паньотта.



А обозреватель Daily Faceoff Фрэнк Серавалли и вовсе дал подробный инсайд. По его информации, после драфта расширения «Сиэтл» обменяет Тарасенко в «Филадельфию» на Якуба Ворачека, а также высокий драфт-пик.

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Два защитника «Сиэтла» уже известны?

О выборе некоторых игроков «кракенами» уже говорят, как о свершившемся факте. Так, форму «Сиэтла» уже вовсю примеряют к российскому защитнику Никите Задорову, который прошлый чемпионат провёл в «Чикаго». Этим инсайдом поделился журналист Энди Стриклэнд.



В свою очередь, обозреватель Крис Джонстон сообщил, что состав «кракенов» пополнит 37-летний капитан «Калгари» Марк Джиордано. Канадский защитник провёл за «огоньков» 15 сезонов, но перед драфтом расширения клуб решил не защищать своего ветерана, и у Джиордано появилась возможность завершить карьеру в другом клубе.

«Сиэтлу» будет несложно найти лицо клуба»

Реалии НХЛ, в которых многим клубам лиги пришлось оставлять без защиты известных мастеров, чтобы уложиться в оставшийся на прежнем уровне потолок зарплат, позволяют говорить о том, что состав у «Сиэтла» соберётся достаточно крепкий, а местами и звёздный. «Сиэтлу» будет несложно найти лицо клуба», — трудно не согласиться с бывшим защитником «Вегаса» Дереком Энгелландом.



Главной звездой «кракенов» могут стать те же Прайс или Тарасенко, или Джордан Эберле из «Айлендерс», или Джеймс ван Римсдайк из «Филадельфии». Крис Джонстон из Sportsnet делится мнением, что из тройки Тарасенко, Эберле, ван Римсдайк «Сиэтл» может взять сразу двоих форвардов.



Кроме того, богатый на фамилии у «кракенов» выбор голкиперов. На Прайсе для «Сиэтла» свет клином точно не сошёлся, ведь на драфт расширения выходят Бен Бишоп, Брэйден Холтби, Джонатан Куик, Мэтт Мюррей. Голкиперы, лучшие годы которых, возможно, остались позади, но вспомните, что говорили о Марке-Андре Флёри после его выбора «Вегасом»?