Кого выберет «Сиэтл» на драфте расширения НХЛ? «Кракен» могут пополнить русские

Защитник Адам Ларссон, выступавший за «Эдмонтон Ойлерз», подписал контракт с «Сиэтл Кракен», сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер.



Соглашение заключено на четыре года и общую сумму $ 16 млн. В год защитник будет получать $ 4 млн.