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Драфт расширения НХЛ, каким будет состав «Сиэтла», кого возьмут из русских

Кого выберет «Сиэтл» на драфте расширения НХЛ? «Кракен» могут пополнить русские
Сергей Емельянов Лев Лукин
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Драфт расширения НХЛ, каким будет состав «Сиэтла»
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Всё самое главное о составе нового участника лиги.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию драфта расширения НХЛ. Новый участник лиги – «Сиэтл Кракен» – будет формировать свой состав, выбирая игроков из других команд. Процедура драфта состоится в ночь с 21 на 22 июля, начало запланировано на 3:00 мск.

Драфт расширения НХЛ! Кого защитят клубы, а кто может уехать в «Сиэтл»? Драфт расширения НХЛ! Кого защитят клубы, а кто может уехать в «Сиэтл»?
Live Павел Панышев

Защитник Адам Ларссон, выступавший за «Эдмонтон Ойлерз», подписал контракт с «Сиэтл Кракен», сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер.

Соглашение заключено на четыре года и общую сумму $ 16 млн. В год защитник будет получать $ 4 млн.

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17:00 Павел Панышев

В общем, интриг хватает, поэтому пропускать столь интересное для хоккейного болельщика событие не рекомендуется.

17:00 Павел Панышев

Состав «кракенов» может пополнить звёздный канадский голкипер «Монреаля» Кэри Прайс. Что касается российских игроков, то существует вероятность, что в крупный город на северо-западе США переедут Никита Задоров, Владимир Тарасенко, Евгений Дадонов или Евгений Свечников.

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Теги Хоккей НХЛ Сиэтл Кракен •••

Заглавное фото: Jim Bennett/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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