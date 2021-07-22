Новый клуб НХЛ набрал первый состав. В «Сиэтле» нет русских, самому дорогому игроку 37 лет

В Сиэтле завершился драфт расширения для 32-й команды НХЛ — «кракены» набрали свой первый состав. Практически все фамилии игроков, которых решил вытянуть из других команд генменеджер Рон Фрэнсис, были известны заранее, и церемония не принесла никаких сюрпризов.

Вратари

Крис Дриджер (Канада, 27 лет), Витек Ванечек (Чехия, 25 лет), Джоуи Даккорд (США, 24 года)



Фрэнсис не стал выбирать кого-то из уже готовых и опытных стартеров, типа Прайса, Холтби или, может быть, Куика, а сделал ставку на достаточно молодой дуэт Дриджер — Ванечек. Оба голкипера уже в своих прошлых командах претендовали на роль первого номера — Дриджер периодически садил в запас Бобровского во «Флориде», а Ванечек и вовсе поровну делил время в воротах «Вашингтона» с Самсоновым. Понятно, что и канадец, и чех ещё не достигли потолка своего развития, и здоровая конкуренция может помочь обоим.

Джоуи Даккорд — третий вратарь про запас. Вполне возможно, что до начала сезона «Сиэтл» его куда-нибудь обменяет.

Защитники

Хэйдн Флёри (Канада, 25 лет), Марк Джиордано (Канада, 37 лет), Адам Ларссон (Швеция, 28 лет), Джереми Лозон (Канада, 24 года), Кёртис Макдермид (Канада, 27 лет), Джейми Олексяк (Канада, 28 лет), Карсон Соуси (Канада, 26 лет), Винс Данн (Канада, 24 года), Уилл Борген (США, 24 года), Деннис Холовски (Канада, 23 года), Кэйл Флёри (Канада, 22 года), Гэвин Байройтер (США, 27 лет)

Лидером и, возможно, капитаном «Сиэтла» должен стать опытнейший Марк Джиордано. Канадец — пока одна из главных звёзд «кракенов» и, на данный момент, самый дорогой хоккеист новичка НХЛ с кэпхитом $6,75 млн.

В обороне у «Сиэтла» хватает крепких и габаритных ребят: Макдермид, Олексяк, Лозон, Соуси — это мускулы «кракенов», их силовые приёмы и выигранные единоборства. За помощь атаке и движение шайбы, помимо недавнего обладателя «Норрис Трофи» Джиордано, будут отвечать Адам Ларссон, Винс Данн и, возможно, Деннис Холовски.

На драфте расширения «Сиэтл» выбрал 12 защитников и понятно, что все они вряд ли начнут сезон в системе «кракенов». Так что в ближайшее время ждём сделок с участием дефов.

Нападающие

Мэйсон Эпплтон (США, 25 лет), Натан Бастиан (Канада, 23 года), Колин Деннис Блэквелл (США, 28 лет), Йоонас Донской (Финляндия, 29 лет), Джордан Эберле (Канада, 31 год), Морган Гики (Канада, 23 года), Янни Гурд (Канада, 29 лет), Калле Йернкрок (Швеция, 29 лет), Джаред Макканн (Канада, 25 лет), Тайлер Питлик (США, 29 лет), Брэндон Танев (Канада, 29 лет), Джон Кенневилль (Канада, 25 лет), Коул Линд (Канада, 22 года), Александр Труэ (Дания, 24 года), Карсен Тварински (Канада, 23 года)

Нападение у «Сиэтла» беззвёздное, но очень рабочее. Лидером атак, очевидно, должен стать экс-форвард «Айлендерс» Джордан Эберле — классный бомбардир, но вовсе не человек с обложки. Раскрыться в роли форвардов, способных выбивать 40+ (или даже 50+) очков за сезон, в «Сиэтле» могут Йоонас Донской и Калле Йернкрок, находившиеся в «Колорадо» и «Нэшвилле» в тени главных звёзд. В контрактный год постарается выйти на новый уровень Джаред Макканн.

Да, пока не очень ясно, кто у «Сиэтла» будет забивать — топовых, состоявшихся снайперов в этом составе не видно. Но многое будет зависеть от того, как выстроит сочетания звеньев главный тренер Дэйв Хекстол. Возможно, роль ведущего наконечника атак возьмёт на себя двукратный обладатель Кубка Стэнли Янни Гурд, больше которого в прошлом сезоне в «Тампе» забил только Пойнт. Правда, старт следующего чемпионата канадец пропустит.

Зато уже сейчас видно, что у «кракенов» будет классный боттом. Здесь и элитный силовик Танев, и юркий, скоростной Блэквелл, и Питлик, и тот же Макканн.

У «Сиэтла» должна получиться крепкая, боевая команда, в которой абсолютное множество хоккеистов голодны до побед. Не стоит забывать и про весьма перспективных и ещё молодых ребят, типа Бастиана, Гики, Линда. Пока они были успешны только в АХЛ, но кто знает, как на них отразится этот новый вызов.

Пример «Вегаса»-2018 показывает, что новичка НХЛ, собранного со всей лиги по нитке, нельзя сбрасывать со счетов. Но всё будет зависеть от работы тренера. Дэйв Хекстол — далеко не самый успешный наставник, в «Филадельфии» в своё время он за три полных сезона так и не сумел пройти дальше первого раунда плей-офф. Однако посмотрим, что у него получится во главе «кракенов».

Также отметим, что состав «Сиэтла», очевидно, ещё может достаточно измениться перед стартом сезона. Клуб точно провернёт несколько обменных сделок, а также «пошуршит» на рынке свободных агентов, ведь в платёжке у «кракенов» есть ещё почти $29 млн.