«У меня пот выступил». «Флорида» едва не задрафтовала Овечкина на год раньше правил

Это известная, но за давностью лет уже порядком подзабытая история. В 2003 году «Флорида» предприняла отчаянную попытку заполучить русского самородка Александра Овечкина, который единогласно считался будущим первым номером драфта-2004. У «Пантерз» ничего не получилось, но вышло эпично.

Если бы Овечкин родился на два дня раньше, он бы всё равно стал первым пиком на драфте, только не в 2004-м, а в 2003-м. «Всё, что вы о нём слышали, — правда, и даже больше. Он особенный, просто особенный. Линдрос с ним не сравнится, у того были отличные габариты и талант, чтобы быть хорошим проспектом, но у него никогда не было такой страсти к игре, как у Овечкина. Даже близко не стояло. Последним юниором, который впечатлял так же сильно, как Овечкин, был Марио Лемье», — рассказывал скаут «Питтсбурга» Марк Келли.

У «Флориды» был первый пик, но планов на Овечкина изначально не было, ведь по правилам НХЛ к выбору допускались только игроки, которым будет 18 лет к 15 сентября года драфта. Овечкин родился на два дня позже, что сняло все вопросы для 29 клубов, но не для «Флориды».

Владельцы клуба положили глаз на Овечкина и за месяц до драфта дали руководству задание вывернуться наизнанку, но сделать всё, чтобы выбрать его. Верили ли «Пантерз» в успех сего безрассудного мероприятия? Думается, что нет, но за попытку денег не берут, так что почему бы и нет?

Конечно, «Флорида» не стала выбирать его под первым номером — этот пик она вообще обменяла в день драфта в «Питтсбург» (и тот взял Марка-Андре Флёри) на третий выбор, под которым забрали Натана Хортона. Генеральный менеджер «Флориды» Рик Дадли предпринял попытку задрафтовать Овечкина в более позднем раунде, а если быть точным, то даже в четырёх раундах, но НХЛ раз за разом давала ему от ворот поворот.

Аргумент «Флориды» был довольно шатким — в коллективном соглашении не уточняется, что именно считать за год, и Дадли давил на то, что это ровно 365 дней, а лишние дни из високосных годов можно не брать в расчёт, и тогда дату рождения Овечкина надо считать не 17, а 13 сентября.

Трижды Дадли не давали огласить свой выбор, NBC Sports потом писал, что «они пробовали столько раз, что НХЛ в итоге выключила им микрофон». Технически им не выключали микрофон, а даже не включали (это делается, только когда выбор клуба уже занесён в компьютер).

Наконец в последнем, девятом раунде один из владельцев позвонил Дадли и велел попробовать ещё раз и выбрать Овечкина под 265-м номером. Ожидаемо опять ничего не получилось, ведь Овечкина даже не было в базе доступных игроков. «Флорида» взяла пятиминутный тайм-аут, и помощник генменеджера Грант Соньер понёсся к представителям НХЛ с просьбой добавить в список россиянина, но ему снова отказали, потому что игроки сами должны внести себя в список доступных за пару месяцев до драфта, а Овечкин этого, естественно, не делал. «Но это потому, что его неправильно проинформировали», — безуспешно апеллировал Соньер.

Правда, в этот раз «Флорида» выторговала себе письменный отказ, который можно было использовать как доказательство в суде. «Мы трижды просили представителей лиги и получили три отказа. Лично я считал, что трёх раз было достаточно, но мы хотели попробовать в четвёртый, чтобы получить какое-то письменное доказательство. Нам выдали официальную бумагу, что наш запрос отклонён. Так что если в будущем выяснится, что он был доступен для драфта, у нас было бы доказательство, что мы драфтовали его в девятом раунде», — объяснял Дадли.

У него был ещё один аргумент в запасе — кто-то рассказал ему о судебном разбирательстве, где одна сторона воспользовалась размытыми формулировками и смогла убедить суд считать возраст исходя из того, что год равен 365 дням. «И если умножить 365 на 18, то Овечкин проходит по возрасту. Мы серьёзно изучили этот вопрос, консультировались с юристами, провели расследование в России. У нас есть некоторая информация, и мы продолжаем над ней работать. Шанс у нас маленький, но он есть», — говорил Дадли.

Не было у «Флориды» шансов, как и у НХЛ не было резонов идти на уступки «Флориде» и создавать прецедент. Да и суда никакого не было, а Овечкин по всем правилам вышел на драфт в 2004 году и был выбран «Вашингтоном».

О событиях 23 июня 2003 года Овечкин вспоминает с облегчением, что у «пантер» ничего не вышло: «Идёт последний раунд, смотрю — какая-то пауза. И мне звонит агент и говорит, что меня пытается задрафтовать «Флорида». У меня пот выступил — я хочу быть первым, на фига мне это надо! А мы ничего не можем сделать, если НХЛ разрешит, я буду во «Флориде». Но им сказали, что они не имеют права так делать».