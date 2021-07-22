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Как «Флорида» четыре раза пыталась задрафтовать Овечкина на год раньше, клубу отключали микрофон

«У меня пот выступил». «Флорида» едва не задрафтовала Овечкина на год раньше правил
Елена Кузнецова
Драфт Александра Овечкина
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Было четыре попытки, последняя — в девятом раунде. НХЛ отключала им микрофон и не повелась на аргументы о високосных годах.

Это известная, но за давностью лет уже порядком подзабытая история. В 2003 году «Флорида» предприняла отчаянную попытку заполучить русского самородка Александра Овечкина, который единогласно считался будущим первым номером драфта-2004. У «Пантерз» ничего не получилось, но вышло эпично.

Если бы Овечкин родился на два дня раньше, он бы всё равно стал первым пиком на драфте, только не в 2004-м, а в 2003-м. «Всё, что вы о нём слышали, — правда, и даже больше. Он особенный, просто особенный. Линдрос с ним не сравнится, у того были отличные габариты и талант, чтобы быть хорошим проспектом, но у него никогда не было такой страсти к игре, как у Овечкина. Даже близко не стояло. Последним юниором, который впечатлял так же сильно, как Овечкин, был Марио Лемье», — рассказывал скаут «Питтсбурга» Марк Келли.

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У «Флориды» был первый пик, но планов на Овечкина изначально не было, ведь по правилам НХЛ к выбору допускались только игроки, которым будет 18 лет к 15 сентября года драфта. Овечкин родился на два дня позже, что сняло все вопросы для 29 клубов, но не для «Флориды».

Владельцы клуба положили глаз на Овечкина и за месяц до драфта дали руководству задание вывернуться наизнанку, но сделать всё, чтобы выбрать его. Верили ли «Пантерз» в успех сего безрассудного мероприятия? Думается, что нет, но за попытку денег не берут, так что почему бы и нет?

Конечно, «Флорида» не стала выбирать его под первым номером — этот пик она вообще обменяла в день драфта в «Питтсбург» (и тот взял Марка-Андре Флёри) на третий выбор, под которым забрали Натана Хортона. Генеральный менеджер «Флориды» Рик Дадли предпринял попытку задрафтовать Овечкина в более позднем раунде, а если быть точным, то даже в четырёх раундах, но НХЛ раз за разом давала ему от ворот поворот.

Аргумент «Флориды» был довольно шатким — в коллективном соглашении не уточняется, что именно считать за год, и Дадли давил на то, что это ровно 365 дней, а лишние дни из високосных годов можно не брать в расчёт, и тогда дату рождения Овечкина надо считать не 17, а 13 сентября.

Трижды Дадли не давали огласить свой выбор, NBC Sports потом писал, что «они пробовали столько раз, что НХЛ в итоге выключила им микрофон». Технически им не выключали микрофон, а даже не включали (это делается, только когда выбор клуба уже занесён в компьютер).

Наконец в последнем, девятом раунде один из владельцев позвонил Дадли и велел попробовать ещё раз и выбрать Овечкина под 265-м номером. Ожидаемо опять ничего не получилось, ведь Овечкина даже не было в базе доступных игроков. «Флорида» взяла пятиминутный тайм-аут, и помощник генменеджера Грант Соньер понёсся к представителям НХЛ с просьбой добавить в список россиянина, но ему снова отказали, потому что игроки сами должны внести себя в список доступных за пару месяцев до драфта, а Овечкин этого, естественно, не делал. «Но это потому, что его неправильно проинформировали», — безуспешно апеллировал Соньер.

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Правда, в этот раз «Флорида» выторговала себе письменный отказ, который можно было использовать как доказательство в суде. «Мы трижды просили представителей лиги и получили три отказа. Лично я считал, что трёх раз было достаточно, но мы хотели попробовать в четвёртый, чтобы получить какое-то письменное доказательство. Нам выдали официальную бумагу, что наш запрос отклонён. Так что если в будущем выяснится, что он был доступен для драфта, у нас было бы доказательство, что мы драфтовали его в девятом раунде», — объяснял Дадли.

У него был ещё один аргумент в запасе — кто-то рассказал ему о судебном разбирательстве, где одна сторона воспользовалась размытыми формулировками и смогла убедить суд считать возраст исходя из того, что год равен 365 дням. «И если умножить 365 на 18, то Овечкин проходит по возрасту. Мы серьёзно изучили этот вопрос, консультировались с юристами, провели расследование в России. У нас есть некоторая информация, и мы продолжаем над ней работать. Шанс у нас маленький, но он есть», — говорил Дадли.

Не было у «Флориды» шансов, как и у НХЛ не было резонов идти на уступки «Флориде» и создавать прецедент. Да и суда никакого не было, а Овечкин по всем правилам вышел на драфт в 2004 году и был выбран «Вашингтоном».

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О событиях 23 июня 2003 года Овечкин вспоминает с облегчением, что у «пантер» ничего не вышло: «Идёт последний раунд, смотрю — какая-то пауза. И мне звонит агент и говорит, что меня пытается задрафтовать «Флорида». У меня пот выступил — я хочу быть первым, на фига мне это надо! А мы ничего не можем сделать, если НХЛ разрешит, я буду во «Флориде». Но им сказали, что они не имеют права так делать».

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