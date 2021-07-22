Главный шанс Самсонова в НХЛ. Россиянину создали идеальные условия в «Вашингтоне»

Защитили на драфте расширения, «зачистили» всех конкурентов. Что ещё нужно для звёздной карьеры?

Прошлый год у голкипера «Вашингтона» Ильи Самсонова не задался. Всё началось с того, что в плей-офф-2020 магнитогорский воспитанник упустил возможность вытеснить из ворот тогдашнего лидера «Кэпиталз» Брэйдена Холтби, получив летом глупую травму. Самсонов не оценил рисков и неудачно покатался на квадроцикле на родине. Более того, не сообщив вовремя о характере и степени серьёзности повреждения, хоккеист испортил отношения с менеджментом клуба, который обнаружил неспособность голкипера играть уже после приезда Ильи в расположение команды.

Чтобы направить Илью на нужный путь, тренерскому штабу, а также генеральному менеджеру «столичных» Брайану Маклеллану пришлось провести с талантливым россиянином серьёзную беседу. Но, как оказалось, молодость продолжила мешать развиваться 24-летнему голкиперу.

Залечив травму, Самсонов вляпался в новую историю. По ходу регулярного чемпионата Илья не просто попал в четвёрку тех, кто нарушил ковидный протокол безопасности НХЛ, а сдал положительный тест на коронавирус. Всё это время в «Вашингтоне» серьёзно прогрессировал чешский вратарь Витек Ванечек, у которого были отличная пресса и тренерское доверие. Пока Самсонов разбирался с нелепыми травмами и дисквалификациями, чех впахивал и завоёвывал право называться первым номером «Кэпиталз».

Казалось, что после подобных передряг будущего в «Вашингтоне» у Самсонова нет. Илья буквально закапывал сам себя, вместо того чтобы идти по пути Андрея Василевского в «Тампе» и становиться звездой.

Однако, несмотря на все проблемы, Самсонову неимоверно везло. Прежде всего тем, что «Вашингтон» — одна из самых русских команд лиги, а менеджмент клуба до последнего верил в нашего соотечественника и давал ему всё новые шансы.

Судите сами. Самсонов был задрафтован «Кэпиталз», прошёл школу АХЛ, после чего начал играть рядом с такими хоккеистами, как Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Это уже большой плюс и серьёзная поддержка для молодого парня.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Затем покинул столицу США и перешёл в «Ванкувер» опытнейший и дорогостоящий Брэйден Холтби, освободив тем самым место для Самсонова. Здесь, кстати, можно снова провести аналогию с Андреем Василевским. Помните, когда ради россиянина «Тампа» рассталась с Беном Бишопом? «Молнии», как выяснилось, не прогадали.

На место Холтби позднее взяли Хенрика Лундквиста, от которого отказались в «Рейнджерс». Но после того, как перед стартом регулярного чемпионата у шведского ветерана обнаружили заболевание сердца, «Вашингтону» пришлось сделать ставку на молодых голкиперов Илью Самсонова и чеха Витека Ванечека.

«Мы не разрешили Самсонову отправиться в сборную на чемпионат мира, потому что хотим дать ему немного отдохнуть, чтобы он прошёл восстановление в межсезонье. Он имеет достаточный уровень мастерства, чтобы быть номером один. Мы собираемся дать ему ещё одну возможность доказать это», — приводил слова генменеджера «столичных» журналист Ян Оланд уже после вылета команды из плей-офф.

Да, в Ригу Самсонова действительно не отпустили. Но на то были свои причины. Во-первых, у россиянина закончился контракт новичка с «Вашингтоном». Нужно было перестраховаться от травм и работать над новым соглашением. Судя по последним разговорам, клуб готов предложить Илье краткосрочный контракт (или, как его ещё называют, контракт-мостик). Правда, у ограниченно свободного агента Самсонова будет право обратиться в арбитраж, который может определить сумму его новой зарплаты.

Во-вторых, слова Маклеллана не оказались пустыми разговорами для галочки. Менеджер «Кэпиталз» всё подтвердил делом, защитив на драфте расширения именно Самсонова, а не его главного конкурента Ванечека. Уход чеха в «Сиэтл» — настоящий праздник и очередной подарок судьбы для Самсонова. Крэйгу Андерсону уже 40 лет, а его контракт с командой закончился. Соглашение Феникса Копли будет действовать ещё год, но американцу 29 лет, да и по таланту он явно уступает россиянину.

То бишь у Самсонова в прямом смысле этого слова не осталось конкурентов в «Вашингтоне». Руководство создало для Ильи просто идеальные условия, осталось только взяться за голову и выполнять все требования строгого и требовательного Питера Лавиолетта. Но для начала, конечно, подписать новый контракт. В следующем сезоне у Ильи будет главный и самый важный шанс показать себя во всей красе. Разбрасываться такими возможностями и допускать очередные ошибки непозволительно. Самсонов может стать железным первым номером «Вашингтона» на долгие годы, а при плохом раскладе испортить себе всю карьеру в НХЛ.