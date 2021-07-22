Свечкова и Чибрикова выберут в первой десятке? Прогноз на драфт новичков НХЛ – 2021

Предыдущей ночью в Сиэтле прошёл драфт расширения НХЛ, на котором «Кракен» сформировали состав, а уже совсем скоро, в ночь с 23 на 24 июля по московскому времени, возьмёт своё начало драфт новичков, где команда из штата Вашингтон будет выбирать под общим вторым номером.



В этом году состав участников не такой яркий, как был в прошлом, однако и здесь найдутся такие игроки, за которыми будет интересно последить в будущем.

1. «Баффало» – з. Оуэн Пауэр (Университет Мичигана, NCAA)

Изначально я предполагал, что «клинки» не станут тратить первый выбор на фаворита драфта хотя бы потому, что защита – не главная их проблема. Циркулирующие едва ли не каждый год слухи об обмене лидера обороны «Сейбрз» Расмуса Ристолайнена так и остаются слухами, да и с Расмусом Далином, который стал ограниченно свободным агентом, руководство «Баффало» должно договориться. И даже невероятно странный обмен Брэндона Монтура во «Флориду» на выбор в третьем раунде не сильно усугубил ситуацию.



Куда большие проблемы «клинки» испытывают в атаке, где им катастрофически не хватает креатива, а нарастающие разговоры о возможном (и практически неизбежном) уходе Джека Айкела ставят команду из штата Нью-Йорк в крайне затруднительное положение – едва ли пришедший ему на замену игрок (или игроки) сможет полноценно заменить многолетнего лидера «Сейбрз», а о том, как в «Баффало» распоряжаются выборами на драфте, говорить и вовсе не приходится.



Поэтому было бы логично предположить, что на предстоящей церемонии взор худшей команды прошедшего чемпионата упадёт на кого-либо из доступных для выбора центральных нападающих, и здесь лучшим вариантом кажется партнёр Пауэра по команде Мэттью Бенирс, которого отмечают как отличного двустороннего форварда, а следом за ним выделяется ещё один «мичиганец» Кент Джонсон.



Однако теперь следует вспомнить, что мы говорим о «Баффало», решения руководства которого зачастую идут вразрез с логикой. Поэтому, вероятнее всего, «клинки» выберут не необходимого, а самого талантливого игрока драфта, коим признают канадского защитника, успевшего стать обладателем золотых медалей взрослого чемпионата мира. «Сейбрз» уже провели собеседование с Оуэном, и их, похоже, не отпугивает тот факт, что игрок ещё не принял решение, где будет проводить следующий сезон. А это почти наверняка означает, что уже совсем скоро Пауэр пополнит систему «клинков».

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Нельзя исключать и тот вариант, при котором «Баффало» всё-таки обменяет Айкела до начала драфта в одну из команд, выбирающих в начале, что даст им возможность взять какого-либо высоко оценённого центрфорварда.

2. «Сиэтл» – н. Мэттью Бенирс (Университет Мичигана, NCAA)

Центральных нападающих не хватает и новичкам лиги. На драфте расширения у «Кракен» был не такой хороший выбор на эту позицию, а самым «звёздным» центром «Сиэтла» на сегодняшний день является взятый у «Тампы» Янни Гурд, который, при всей его универсальности, едва ли тянет на роль главной скрипки, что говорит и об уровне остальных новичков. Поэтому 18-летний американец, являющийся действующим чемпионом мира среди молодёжи, может быть отличным выбором для «Кракен» и стать одним из тех, кто в будущем составит костяк развивающейся франшизы.

3. «Анахайм» – н. Вильям Эклунд («Юргорден», SHL)

У «Анахайма», как и у «Баффало», наиболее проблемной является зона нападения – всего четыре игрока «уток» преодолели порог в 20 очков в предыдущем сезоне. Скорости и креатива атаке «Дакс» вполне может добавить Вильям Эклунд, который в свои 18 лет был одним из лучших снайперов и бомбардиров не хватающего звёзд с неба «Юргордена». Для калифорнийцев Эклунд может стать своеобразным Тимом Штюцле, который с первых же матчей стал одним из лидеров «Оттавы».



В качестве альтернативы Вильяму «Анахайм» может выбрать канадца Дилана Гюнтера, более знакомого с североамериканским хоккеем, однако я склоняюсь к тому, что опыт шведа на взрослом уровне и упомянутый пример с Штюцле могут склонить «Дакс» к его выбору.

4. «Нью-Джерси» – з. Люк Хьюз (Программа развития сборной США)

Хьюз высоко оценивается экспертами на предстоящем драфте, но среди защитников в основном располагается ниже Оуэна Пауэра и шведа Симона Эдвинссона. Однако здесь, скорее всего, в дело вмешается семейный вопрос. Теоретически тандем братьев Хьюз может появиться и в «Ванкувере», который будет выбирать под общим девятым номером, однако более вероятно, что 17-летнего американца заберут «дьяволы», за которых играет первый номер драфта-2019 Джек Хьюз.



«Девилз» всё ещё рассчитывают на нападающего, который пока не в полной мере оправдывает столь высокий выбор, и приобретение ими Люка может дать серьёзную эмоциональную подпитку 86-му номеру «Нью-Джерси».



В любом случае Хьюз-младший должен быть выбран в первой десятке, и это будет уникальным событием, когда сразу трём братьям покорится такое достижение.

5. «Коламбус» – з. Симон Эдвинссон («Фрёлунда», SHL)

А вот «Коламбус» должен взять Эдвинссона. Приближающийся уход Сета Джонса оставит большую дыру в оборонительном корпусе «мундиров», которую в ближайшее время заполнить будет попросту некем. Поэтому выбор шведа будет самым разумным со стороны «Блю Джекетс». Несмотря на внушительные габариты (195 см, 94 кг), Симон обладает хорошим катанием и техникой и отлично передвигает шайбу. Его приобретение в потенциале даст «Коламбусу» защитника первой пары на долгосрочную перспективу.

6. «Детройт» – н. Фёдор Свечков (СКА, КХЛ)

Рискну предположить, что Фёдор станет одним из двух россиян, выбранных в первой десятке. На шестое место его поставил обозреватель Крэйг Баттон, и есть все основания полагать, что Свечков уйдёт с ярмарки именно под этим номером. «Детройт» отчаянно нуждается в центральных нападающих, поэтому россиянин, который может также сыграть и на флангах, станет для «крыльев» отличной опцией. И именно универсализм Фёдора, на мой взгляд, является его преимуществом перед другими центрфорвардами, которые могут рассчитывать на высокое место в итоговом списке, – Мэйсоном Мактавишем и Кентом Джонсоном – конкретно для «Ред Уингз», где хорошие исполнители нужны абсолютно на все позиции.

7. «Сан-Хосе» – н. Дилан Гюнтер (Эдмонтон Ойл Кингз, WHL)

Канадец способен сыграть на обоих флангах атаки, что очень пригодится «акулам», которым как раз не хватало игроков на правый край. Гюнтер является отличным снайпером, что он уже успел доказать и в «Ойл Кингз», и в юниорской сборной Канады.



Если же всё-таки «Анахайм» выберет Дилана, то выбор «Шаркс» падёт на Эклунда, который к этому времени должен будет остаться незадрафтованным.

8. «Лос-Анджелес» – з. Брэндт Кларк («Нове Замки», Словакия)

Список атакующих перспективных игроков «королей» довольно-таки обширен, поэтому выбирать нападающего им нет никакого смысла. Вполне резонным решением будет приобрести защитника или голкипера, и здесь наиболее вероятен первый вариант. В игре Кларка виден явный упор на атаку: канадец очень часто подключается к действиям в зоне соперника и делает это результативно. И на родине, и в Словакии Брэндт исправно отличался голевыми действиями, и в «Нове Замки» он набирал 0,58 очка за матч, намного опережая товарищей по команде.

Для «Лос-Анджелеса» Кларк может стать вторым Дрю Даути, но если «Кингз» всё-таки решат задрафтовать вратаря, то их взгляд должен упасть на шведа Йеспера Валльстедта, который является фаворитом на этой позиции.

9. «Ванкувер» – н. Мэйсон Мактавиш («Ольтен», Швейцария)

«Ванкуверу» не помешало бы укрепить оборону, но тратить такой высокий выбор, по большому счёту, попросту не на кого. Разве что «косаток» вдруг не заинтересует Даниил Чайка, чьи позиции среди экспертов колеблются от рубежа первой и второй десяток до середины второго раунда.



Поэтому, вероятнее всего, «Кэнакс» выберут самого талантливого игрока, который к тому моменту будет доступен. На мой взгляд, таким игроком станет Мэйсон Мактавиш, который, пусть и слегка затерялся на недавнем ЮЧМ в тени Конора Бедарда и Шейна Райта, всё равно был очень важным винтиком в системе канадской юниорки. По потенциалу Мактавиш едва ли уступает нападающим, которых я поставил выше него, но потребности клубов наверняка скажутся на его итоговой позиции.

10. «Оттава» – н. Никита Чибриков (СКА, КХЛ)

На драфте расширения «сенаторы» потеряли голкипера Джоуи Даккорда, поэтому на ярмарку молодых игроков они могут выйти в поисках нового перспективного стража ворот. В таком случае выбирать они будут между тем же Валльстедтом, если он всё ещё будет незадрафтован, и Себастьяном Косса.



Но мне всё-таки хочется верить, что выбор Егора Соколова, который вполне неплохо проявил себя в АХЛ, в третьем раунде драфта-2020 станет отличным поводом для канадцев ещё раз обратить внимание на молодых российских игроков.



Чибриков вполне может стать тёмной лошадкой этого драфта подобно Егору Чинахову год назад. Но если тогда сенсацией стал выбор воспитанника «Авангарда» в первом раунде, то на этот раз неожиданностью для многих может оказаться появление Никиты в первой десятке. А «Оттава» потенциально может совершить одну из главных краж предстоящего драфта.