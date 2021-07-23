«Вашингтон» сохранит Кузнецова, «Бостон» останется без вратарей? Главные интриги лета НХЛ

Межсезонье-2021 в НХЛ обещает получиться насыщенным и интересным. Помимо драфта юниоров, уже прошёл драфт расширения для «Сиэтла», но у «кракенов» осталось ещё около $ 30 млн под кепкой, чтобы вместе с другими клубами пошуметь на рынке свободных агентов, который откроется 28 июля.

Оценить свои перспективы на рынке попробует немало топовых игроков, плюс нас ждёт развязка нескольких любопытных обменных сделок. Рассказываем о главных интригах заокеанского хоккейного лета.

Куда «Баффало» обменяет Айкела?

24-летний капитан и лидер «Баффало» Джек Айкел больше не хочет играть в худшей команде НХЛ. Ещё в мае американский форвард заявил, что разочаровался в «Сэйбрз», и с тех пор тема обмена Айкела является одной из самых актуальных в хоккейном медиапространстве Северной Америки.

У Айкела огромный контракт: он действует до 2026 года, а кэпхит составляет $ 10 млн. «Баффало» уже назвал цену за свою главную звезду: два игрока НХЛ + два перспективных хоккеиста и/или пик первого раунда драфта — минимум 4 актива. Кроме того, с прошлого сезона у Айкела не решены проблемы со здоровьем (травма шеи), и, вероятно, потребуется операция. Однако все эти факторы не отпугивают кандидатов на Джека. В прессе в разное время появлялась информация, что переговоры с Айкелом ведут «Анахайм», «Филадельфия», «Миннесота», «Лос-Анджелес», «Чикаго», «Рейнджерс», «Коламбус», «Вегас» — четверть клубов НХЛ!

Фото: Kevin Hoffman/Getty Images

По последним данным, основными претендентами на хоккеиста являются «Миннесота» и «Рейнджерс», запросившие у «Баффало» медотчёт по Айкелу. Но как в итоге разрешится эпопея с главным обменом межсезонья, сейчас не сможет сказать даже самый топовый заокеанский инсайдер.

Где продолжит карьеру Тарасенко?

У российского форварда Владимира Тарасенко тоже возникли разногласия со своей действующей командой, и тоже на фоне травм. За два последних сезона лидер «Блюз» перенёс три операции, причём две первых, проведённые врачами клуба, оказались неудачными и, по сути, поспособствовали рецидиву.

Сообщалось, что у Тарасенко также нелады в общении с партнёрами, поэтому официальный запрос на обмен от Владимира не удивил. «Сент-Луис» не стал защищать нападающего на драфте расширения, но «Сиэтл» обошёл россиянина стороной, поэтому сейчас вновь стала актуальной тема трейда.

Даг Армстронг подтвердил, что Тарасенко предоставил ему список клубов, где тот хотел бы продолжить карьеру (в прессе фигурировали «Вашингтон» и «Рейнджерс»), при этом генменеджер «Блюз» не исключил, что оставшиеся два года по контракту россиянин доиграет в «Сент-Луисе».

Ждём развязки этого сериала, понимая, что Тарасенко хоть и много пропустил в последнее время, но на уровне НХЛ ещё не превратился в отработанный материал. Так что если обмен состоится, то он будет крупным.

Обменяет ли «Вашингтон» Кузнецова?

После заключения «жирного» 8-летнего контракта Кузнецов выдал феерический чемпионский сезон за «Вашингтон», но затем стал деградировать. Пошли вниз статистика и значимость для команды, плюс россиянин стал с завидным постоянством попадать в неприятные бытовые истории: то нарвётся на кокаиновый скандал, то два раза за укороченный чемпионат переболеет коронавирусом.

«Кэпиталз» устали от выходок Кузнецова. Настало время перемен. Евгений, несомненно, талантливый игрок — вспомнить хотя бы плей-офф 2018 года. С его контрактом сложно будет что-то сделать, но, возможно, он станет меньше после выплаты «Вашингтоном» подписного бонуса в $ 5 млн в июле», — заявлял в конце июня хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли.

Сам Кузнецов не хочет покидать столицу США, но в клубе не раз заявляли, что готовы обменять россиянина, если поступит достойное предложение. The Athletic писал, что «Кэпиталз» может устроить вариант с Владимиром Тарасенко.

Это было бы любопытно, но всё идёт к тому, что в межсезонье Кузнецов останется в «Вашингтоне». Во-первых, обменять Евгения не так-то просто из-за длины контракта, а также возможности хоккеиста предоставить список из 15 команд, куда его нельзя будет обменять. Во-вторых, в «Кэпиталс» всё-таки ещё окончательно не разочаровались в Кузнецове и хотят дать ему второй шанс. Ещё в мае на это намекал генменеджер клуба Брайан Маклеллан.

Где окажутся Сутер и Паризе?

«Миннесоте» нужно переподписывать Кирилла Капризова и Кевина Фиалу, плюс «дикари» хотят побороться за Джека Айкела, поэтому неудивительно, что «Уайлд» решили этим летом расчистить платёжку путём досрочного расставания с возрастными хоккеистами. Клуб выкупил оставшиеся четыре года контрактов 37-летнего Зака Паризе и 36-летнего Райана Сутера, освободив под кепкой $ 10,3 млн.

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Ветераны были расстроены таким поворотом событий, но и Паризе, и Сутера должно ободрять, что на них в НХЛ есть спрос. По мнению инсайдера Эллиотта Фридмана, Сутер может перейти в «Бостон», «Колорадо», «Даллас» или «Флориду», Паризе же все единодушно отправляют в «Айлендерс». При этом журналист Ларри Брукс поделился слухом, что генменеджер «островитян» Лу Ламорелло хочет привезти на Лонг-Айленд обоих игроков. Напомним, после ухода в «Сиэтл» Джордана Эберле у «Айлендерс» стали свободными $ 23 млн под потолком.

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Кто будет вратарём в «Бостоне»?

У Тууки Раска закончился контракт с «Брюинз», но вовсе не факт, что финн заключит с «Бостоном» новое соглашение. Сам голкипер не видит себя в другой команде НХЛ, но речь идёт о возможном завершении карьеры. 34-летнего Раска замучили травмы, а этим летом ему предстоит операция на бедре, после которой он сможет восстановиться только к январю-февралю.

Поэтому о новом контракте Раска в НХЛ говорить преждевременно. «Бостон», таким образом, серьёзно рискует остаться без основного голкипера, а тут ещё и сменщик Раска Ярослав Галак выходит на рынок и, вероятно, намеревается сменить команду. Если это произойдёт, то «Брюинз» придётся решать серьёзную вратарскую проблему. В системе клуба нет молодых голкиперов, на которых уже можно делать ставку, а выбор топ-вратарей на рынке НСА невелик. Выделить можно разве что Петра Мразека из «Каролины». Хотя всегда есть вариант обмена, и вот, например, в «Ванкувере» готовы расстаться с Брэйденом Холтби.

Останется ли Ландеског в «Колорадо»?

Несколько неожиданно команда-контендер НХЛ застопорилась в переговорах с одной из своих главных звёзд. В середине июля стало известно, что «Колорадо» и Ландеског не близки к подписанию нового контракта, что очень расстроило шведа.

«Лавины» фактически предлагали форварду первого звена сохранить прежний уровень зарплаты, что, конечно, не устраивает Ландескога. Сейчас Габриэль должен выйти на рынок, к нему уже проявляют заинтересованность «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Бостон», при этом запросы шведа в случае смены команды варьируются в районе $ 9-10 млн в год.

Впрочем, сам Ландеског не хочет покидать «Колорадо» и готов сделать клубу скидку, но всё равно ждёт от «лавин» увеличения первоначального предложения.

Когда подпишут контракты топовые русские свободные агенты?

Самый интересный вопрос для тех, кто в НХЛ следит исключительно за россиянами, но на самом деле особой интриги здесь нет. Овечкин фактически выйдет на рынок, но заключит новый контракт с «Вашингтоном», тут никаких сомнений. Договорится с «Миннесотой» Кирилл Капризов, несмотря на смешные вбросы о его якобы реальных переговорах с ЦСКА. Свечников-младший и Шестёркин, вероятно, подпишут контракт-мостик с «Каролиной» и «Рейнджерс» соответственно, Самсонова в «Вашингтоне» финансово оформят в роли первого номера клуба.

Реальный простор для фантазии есть только в отношении будущего Никиты Гусева и Павла Бучневича. Форвард «Рейнджерс» в прошлом сезоне заслужил новый, улучшенный контракт, но не факт, что «синерубашечники» смогут его сделать россиянину. В таком случае возможен обмен.

Что касается Гусева, то у него ничего не получается в НХЛ, однако Никита пока не желает всё бросать и возвращаться в Россию.