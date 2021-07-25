29 россиян на драфте НХЛ! Кто из них покорит Америку?

Завершился драфт юниоров НХЛ – 2021. Российское представительство на нём снова было обширным, мало того, что уже дежурно побили планку в 20 человек, так ещё и показалилучший российский результат на драфте с 2003 года, когда было выбрано 30 игроков. В первом раунде выбрали только одного российского игрока – под 19-м номером в «Нэшвилл» отправился воспитанник «Лады» и серебряный медалист ЮЧМ-2021 Фёдор Свечков. В остальных шести раундах было выбрано ещё 28 хоккеистов.

Второй раунд: н. Прохор Полтапов (№33, «Баффало»), з. Даниил Чайка (№38, «Вегас»), н. Илья Федотов (№43, «Аризона»), з. Артём Грушников (№48, «Даллас»), н. Никита Чибриков (№50, «Виннипег»), н. Александр Кисаков (№53, «Баффало»).

Если в первом раунде представителей России было в четыре раза меньше, чем в прошлом году, то второй раунд получился гораздо более урожайным. «Баффало», не выбиравший наших ребят пять лет (последним был Василий Глотов в 2016 году), только в этом раунде присмотрела себе сразу двух россиян. Первым стал нападающий Прохор Полтапов – лучший бомбардир «Красной Армии» в прошлом сезоне, отлично проявивший себя и на ЮЧМ-2021. В концовке второго раунда «клинки» взяли второго бомбардира и снайпера, а также чемпиона МХЛ Александра Кисакова – нападающего с большим атакующим потенциалом и отличным броском.

Даниил Чайка стал первым российским защитником, выбранным на этом драфте. Он – один из тех, кто в пандемийный сезон вернулся из-за океана на родину и выступал в системе ЦСКА, чтобы не пропускать целый год, а также сыграл на МЧМ за сборную России.Интересно, что Чайка после объявления выбора в «Вегас» тут же облачился в джерси «рыцарей». Оказывается, майку ему подарила семья, в которой он жил в Канаде, ещё в 2017 году, и с тех пор он начал болеть за эту команду.

Ещё один защитник во втором раунде – талантливый домосед Артём Грушников, который пропустил целый год, решив уехать из ЦСКА в ОХЛ (там отменили сезон). Останься он в России, мог бы попасть в юниорскую сборную и оказаться повыше на драфте. Следующий сезон Грушников проведёт в ОХЛ, где должен нарастить мышцы, подходящие под его богатырский рост.

Илья Федотов неожиданно обогнал и Кисакова, и Чибрикова, которые котировались выше, и ушёл в «Аризону». Нападающий провёл первый полноценный сезон в МХЛ, выходил в ударном звене «Чайки», став вторым бомбардиром команды, и в 17 лет успел дебютировать в КХЛ.

Ну а Чибрикова, которому большинство рейтингов прогнозировали первый раунд, неожиданно опустился до конца второго и отправляется в «Виннипег». Может, другие клубы отпугнул тот факт, что нападающий будет на контракте со СКА ещё два года? Тем не менее, Чибриков – быстрый и умный крайний форвард, который сочетает в себе боевой характер, умение забивать и вести игру в атаке. Он был капитаном и вторым бомбардиром серебряной юниорской сборной, уже успел сыграть в основе СКА и произвести самое благоприятное впечатление на взрослом уровне.

Третий раунд: з. Кирилл Кирсанов (№84, «Лос-Анджелес»), з. Дмитрий Костенко (№87, «Монреаль»), н. Стивен Сардарян (№88, «Баффало»).

У защитника Кирилла Кирсанова был насыщенный сезон – он закрепился в основе СКА, совершенно не портя картины, был лидером сборной России на МЧМ-2021, да ещё и за национальную команду на Евротуре дебютировал. И, тем не менее, он ушёл только в конце третьего раунда в «Лос-Анджелес».

Вскоре дуплетом выстрелили «Монреаль» и «Баффало» (в этом году они побили клубный рекорд, выбрав четырёх россиян). «Хабс» задрафтовали воспитанника «Лады», защитника с правым хватом Дмитрия Костенко, а «клинки» взяли техничного нападающего Стивена Сардаряна, который стал пятым бомбардиром «Красной Армии» в прошлом сезоне.

Четвёртый раунд: з. Владислав Лукашевич (№120, «Флорида»).

Пятый раунд: з. Николай Макаров (№132, «Коламбус»), з. Артём Гурьев (№135, «Сан-Хосе»), з. Даниил Соболев, н. Дмитрий Рашевский (№146, «Виннипег»), в. Кирилл Герасимюк (№152, «Флорида»).

Шестой раунд: в. Семён Вязовой (№163, «Сиэтл»), н. Илья Сафонов (№172, «Чикаго»), н. Матвей Петров (№180, «Эдмонтон»), в. Владислав Пекса (№185, «Торонто»), з. Никита Новиков (№188, «Баффало»).

Седьмой раунд: з. Даниил Пыленков (№196, «Тампа»), н. Иван Воробьёв (№198, «Сент-Луис»), з. Евгений Кашников (№199, «Сан-Хосе»), в. Егор Наумов (№200, «Каролина»), н. Захар Бардаков (№203, «Нью-Джерси»), в. Арсений Сергеев (№205, «Калгари»), н. Никита Гуслистов (№209, «Каролина»), н. Кирилл Танков (№218, «Питтсбург»).

Многие эксперты предполагали, что драфт будет мало предсказуемым – часть игроков совсем не играла в этом году, другая часть играла мало, отменялись как международные, так и клубные турниры. Так, например, капитан сборной U17, бравшей золото Кубка вызова-2019 Алексей Прокопенко уехал из «Омских ястребов» в лигу Квебека, где провёл всего 12 матчей и в итоге пропал с радаров скаутов.

Для России драфт тоже получился неровным и рваным. Если в предыдущие годы игроки распределяли по раундам довольно ровно (где-то даже с перекосом в ранние раунды), то в этом году наши просели в середине драфта, зато добрали на поздней стадии. Отчасти — за счёт целого ряда ребят постарше, которые добились серьёзного прогресса в КХЛ, а некоторые, как Бардаков и Сафонов, успели блеснуть и на МЧМ.

Готовых для НХЛ россиян на этом драфте нет. Многие находятся на контрактах в КХЛ, кто-то планирует ещё поиграть в молодёжных лигах Канады и США, и в принципе всем ещё нужно развиваться и расти дальше. Пока рано загадывать, кто из этих 29 покорит Америку. Большие надежды возлагаются, конечно на самородка Свечкова, но и Чайка, и Кирсанов, и ещё ряд хоккеистов через пару-тройку лет должны хотя бы попытать удачу пробиться в состав задрафтовавших их клубов.

Трое белорусов на драфте НХЛ впервые с 2004 года

Ещё один повторённый рекорд – впервые с 2004 года на драфте НХЛ было выбрано сразу три белорусских игрока. Первым во втором раунде ожидаемо стал нападающий Дмитрий Климович (его выбрал «Ванкувер» под 41-м номером) – он разрывал соперников в большинстве на ЮЧМ-2021, а затем в 18 лет сыграв уже на взрослом мировом первенстве.

Алексей Колосов (№78, «Филадельфия») стал первым белорусским вратарём в истории, задрафтованным в НХЛ. На чемпионате мира в Риге он держался достойно, хоть и не выиграл ни одного матча. Дмитрий Кузьмин (№82, «Виннипег») – игрок «Динамо» Молодечно и уже известный мастер по лакросс-голам (при том, что он выступает на позиции защитника). Последний он забил не где-нибудь, а на ЮЧМ!