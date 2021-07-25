Парад громких обменов в НХЛ. Топ-5 главных сделок недели

Минувшая неделя в Национальной хоккейной лиге получилась невероятно насыщенной на крупные события. В течение нескольких дней состоялись драфт расширения, на котором свой состав сформировал «Сиэтл Кракен», и традиционный драфт новичков НХЛ. Торжественные церемонии были обрамлены целым парадом мощных переходов, о которых «Чемпионат» сейчас расскажет подробнее.

Обмен Павла Бучневича из «Рейнджерс» в «Сент-Луис»

Самым интересным для российских болельщиков стал обмен нападающего Павла Бучневича из «Рейнджерс» в «Сент-Луис». В обратном направлении проследовал форвард нижних звеньев «музыкантов» Сэмми Блэйс. Минувший сезон стал лучшим в карьере российского нападающего. Бучневич превратился в полноценного лидера американской команды, что отразилось на значительном прогрессе во всех статистических показателях.

Бучневич набрал 48 (20+28) очков в 54 матчах. Заодно Павел установил личный рекорд в НХЛ по среднему игровому времени на льду. Казалось бы, продление контракта с «Рейнджерс» не должно было вызывать никаких вопросов. Но «синерубашечники» находятся под тяжёлым гнётом потолка зарплат. Руководители американского клуба должны думать на шаг вперёд, ведь им предстоит переподписывать контракты с Микой Зибанеджадом, Каапо Какко, Алексисом Лафренье и Адамом Фоксом. В этой ситуации клуб должен оставить деньги под потолком для будущих контрактов.

И Бучневич стал жертвой этой ситуации. Агент российского хоккеиста не скрывал, что Павел не хотел заключать краткосрочное соглашение со своим теперь уже бывшим клубом. После лучшего сезона в карьере целью Бучневича было заключение длительного контракта – и новое руководство «Рейнджерс» на это пойти не могло. Слишком много денег придётся в будущем потратить на продление контрактов с подрастающей молодёжью.

К тому же серия неудачных выступлений «синерубашечников» в решающих матчах двух прошедших сезонов заставила боссов «Рейнджерс» пойти на изменение стратегии развития клуба. В нынешнее межсезонье ньюйоркцы сосредоточились на формировании нижних звеньев, которые будут отвечать за силовую составляющую игры. В «Рейнджерс» посчитали, что их молодые игроки (Лафренье, Какко, Хитил) обладают достаточным талантом, чтобы образовать ударное топ-6 (вместе с Панариным, Зибанеджадом и Крайдером), а в боттом-6 должны играть хоккеисты плана защищённого на драфте расширения Руни, выменянного из «Тампы» двукратного обладателя Кубка Стэнли Гудроу и выменянного из «Сент-Луиса» Блэйса. Только будущий сезон покажет, правильное ли решение приняли в «Рейнджерс». Что же касается Бучневича, то он вряд ли должен грустить о произведённом обмене. Ожидается, что в ближайшее время он заключит длительный контракт с «блюзменами», который может стать главным соглашением в его карьере.

Обмен Сета Джонса из «Коламбуса» в «Чикаго»

Эту сделку нельзя рассматривать в отрыве от первого обмена, осуществлённого «Блэкхоукс» этим летом. Неделей ранее «ястребы» обменяли в «Эдмонтон» свою легенду – 38-летнего защитника Данкана Кита. Взамен «нефтяники» отправили в «Чикаго» молодого и перспективного Калеба Джонса, который является младшим братом Сета.

На тот момент, «Чикаго» уже являлся одним из главных претендентов на Джонса-старшего, и многие североамериканские журналисты посчитали приобретение Калеба своеобразной приманкой для Сета. 26-летний Джонс не хотел подписывать новое соглашение с «Коламбусом» и через год мог стать свободным агентом. В итоги «мундиры» пошли на обмен с «Чикаго», чтобы сейчас получить компенсацию за уход своего лидера.

«Он не хотел подписывать новый контракт, по текущему соглашению оставался один год. Поэтому мы решили сделать всё, что в наших силах, чтобы получить за него компенсацию, необходимую клубу для продолжения роста. Сет — отличный парень, замечательный игрок. У него было полное право сделать то, что сделал. Ничего против него не имею, ни капельки. Я знаю, что он любит это место, но он принял такое решение по личным и профессиональным мотивам», — прокомментировал обмен президент «Коламбуса» Джон Дэвидсон.

В результате обмена Сет Джонс стал игроком «ястребов», а 20-летний швед Адам Боквист проследовал в обратном направлении. Также «Коламбус» отдал 32-й номер драфт-пика и право выбора в 6-м раунде драфта НХЛ 2022 года, а «Чикаго» — 12-й и 44-й номера пиков и право выбора в первом раунде драфта НХЛ этого года. Сразу после обмена Джонс договорился с «Чикаго» о продлении соглашения. Контракт с хоккеистом будет заключён сроком на 8 лет на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон). Таким образом, с сезона-2022/2023 Сет займёт третье место в списке самых высокооплачиваемых защитников в НХЛ (лидируют Эрик Карлссон и Дрю Даути).

Масштабный обмен между «Ванкувером» и «Аризоной»

Информация о намерении капитана «Аризоны» Оливера Экман-Ларссона покинуть стан «койотов» муссировалась на протяжении последних нескольких лет. Шведский защитник был совершенно не похож на себя образца своих лучших лет, в первую очередь сильно потеряв в плане результативности. Накануне желания 30-летнего игрока обороны наконец-то превратились в реальность.

В результате масштабного обмена «Аризона» заполучила Джея Бигла, Луи Эрикссона и Антуана Русселя, а также три пика драфта – первого раунда в 2021 году, второго раунда в 2022 году и седьмого раунда в 2023 году. В «Ванкувере» же оказались дорогостоящий Экман-Ларссон и форвард Конор Гарланд. Экман-Ларссон имеет контракт до окончания сезона-2026/2027 на общую сумму в $ 66 млн ($ 8,25 за сезон) с пунктом запрета на обмен без его согласия.

Оливер Экман-Ларссон Фото: Christian Petersen/Getty Images

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Примечательно, что «Койоты» в этой сделке потеряли одного из лучших своих игроков прошлого сезона – канадского форварда Гарланда. В свою очередь «косатки» скинули в «Аризону» три очень плохих контракта. Бигл, Эрикссон и Руссель на троих в следующем сезоне заработают $ 12 млн, при этом ни один из перечисленных хоккеистов не являлся игроком топ-9 «Ванкувера». Неудивительно, что за такую роскошь «косаткам» пришлось заплатить тремя драфт-пиками.

Обмен Кэма Аткинсона на Якуба Ворачека

Пути чешского форварда Якуба Ворачека и «Филадельфии Флайерз» разошлись ещё в середине июля, когда руководство американского клуба сообщило чешскому хоккеисту о том, что он не будет защищён на драфте расширения. В «Филадельфии» предполагали, что «Сиэтл» может забрать Ворачека на драфте, но выбор «кракенов» пал на Карсена Тварински.

Тогда генеральный менеджер «лётчиков» нашёл обмен с «Коламбусом», в результате которого состав команды пополнил Кэм Аткинсон. «Мундиры» продолжают производить полную перестройку организации, за последние несколько лет по разным причинам расставшись со всеми лидерами команды Джона Тортореллы. Уход многолетнего лидера «Блю Джекетс» Аткинсона фактически стал последней фазой в завершении этого процесса. Теперь уже новый главный тренер «мундиров» Брэд Ларсен будет строить новую команду.

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Уход Расмуса Ристолайнена и Сэма Райнхарта из «Баффало»

Ещё одной командой, которая в это межсезонье проходит стадию полноценного обновления, является «Баффало Сэйбрз». В последний раз американский клуб выходил в плей-офф в сезоне-2010/2011. С тех пор на протяжении целого десятилетия «клинки» застряли на дне турнирной таблицы НХЛ. Подобная ситуация не могла не влиять на атмосферу внутри раздевалки «Баффало». Лидеры команды – Джек Айкел, Расмус Ристолайнен, Сэм Райнхарт – в открытую просили обменов из клуба, и терпение генерального менеджера Кевина Адамса наконец лопнуло.

Сначала он отравил финского защитника Ристолайнена в «Филадельфию», получив взамен шведского оборонца Роберта Хега и выбор в первом раунде драфта НХЛ. Затем осуществил сделку с «Флоридой», обменяв туда Райнхарта, и теперь может сосредоточиться на главном блокбастере этого лета – судьбе Айкела. Функционеру «клинков» всё сложнее держать себя в руках, говоря о состоянии своего главного актива.

Расмус Ристолайнен Фото: Nicholas T. LoVerde/Getty Images

Второй номер драфта НХЛ-2015 провёл в «Баффало» целых шесть бесплодных сезонов, но так и не увидел даже проблеска в кромешной тьме. Айкел уже устал кормиться завтраками, слухи о его возможном обмене появились давно, а в конце прошлого сезона ситуация усугубилась из-за разногласия по поводу лечения межпозвоночной грыжи. Джек пропустил большую часть минувшего сезона – и «Сэйбрз» никак не могли договориться с игроком по поводу лечения хоккеиста. Клуб настаивал на консервативном методе, тогда как американец просил об операции. Отношения сторон испортились настолько сильно, что накануне Адамс жёстко ушёл от ответа о текущем состоянии здоровья Айкела. «Приступил ли он к ледовым тренировкам? Мне это не интересно», – ответил Адамс на вопрос журналиста. Кажется, впереди нас ждёт главный трейд этого лета.