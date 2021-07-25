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Хелмут Балдерис был выбран на драфте НХЛ в 36 лет клубом «Миннесота Норт Старз» в 1989 году

Самый возрастной задрафтованный игрок родился в СССР. Ради НХЛ он возобновил карьеру
Дмитрий Сторожев
Хелмут Балдерис
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Легендарный советский нападающий Хелмут Балдерис в 1989 году вернулся на лёд, чтобы исполнить мечту.

Прошедшей ночью по московскому времени в США завершился 59-й драфт юниоров НХЛ — 2021, где клубами сильнейшей лиги мира были выбраны 223 молодых хоккеиста. Среди этих счастливчиков оказались и 29 наших соотечественников, что стало самым большим представительством россиян на ярмарке талантов с 2003 года.

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Мы уже давно привыкли к тому, что главными действующими лицами на церемонии являются именно юные игроки. Самому возрастному участнику драфта-2021 — швейцарскому защитнику Янису Жерому Мозеру, выбранному «Аризоной» под общим 60-м номером, — совсем недавно исполнился всего 21 год.

Однако так было не всегда. До локаута в сезоне-2004/2005 на рынке частенько оказывались хоккеисты в возрасте 24-25 лет и старше (из-за ограничений по возрасту для североамериканцев это были только европейские игроки). Так, к примеру, граждане СССР Игорь Ларионов и Сергей Макаров были выбраны в возрасте 24 и 25 лет на драфтах 1985 и 1983 годов соответственно, а трёхкратный обладатель Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» чех Ярослав Пузар был приобретён «нефтяниками» на драфте-1982 через несколько месяцев после наступления 30-летия.

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Но рекорд всё же принадлежит не Пузару. Драфт 1989 года вошёл в историю как первый, на котором под первым номером был выбран европеец — швед Матс Сундин, пополнивший систему «Квебек Нордикс». На той же церемонии произошёл и другой исторический выбор, а именно выбор самого возрастного игрока. В 12-м раунде под 238-м общим номером «Миннесота Норт Старз» выбрала уроженца Латвийской ССР Хелмута Балдериса, который через полтора месяца после драфта отметил своё 37-летие.

Хелмут Гунарович был очень известной хоккейной фигурой в Советском Союзе. Большую часть игровой карьеры он провёл в рижском «Динамо», уместив в период с 1977 по 1980 год отлучку в ЦСКА. Мастерство Балдериса было поистине выдающимся. В его богатом атакующем арсенале находились все качества, о которых форвард может только мечтать, — отменная скорость передвижения (сам Всеволод Бобров звал Хелмута «Рижской ракетой»), отличное видение площадки, изящное катание, безупречное владение клюшкой и снайперский бросок. Болельщики со стажем обожали латвийца тогда и с теплотой вспоминают до сих пор — игра Балдериса очаровывала если не всех, то очень многих, уж слишком просто он разбирался с соперниками.

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Естественно, что и статистика была под стать игре — за 462 матча в чемпионате СССР Хелмут наколотил 333 шайбы и набрал 580 очков! Балдерис трижды становился лучшим снайпером сезона, а в 1977 году был признан игроком года. Тогда же он стал лучшим нападающим чемпионата мира, принёсшего СССР бронзу, а в следующие два года вместе со сборной взял золотые медали первенства, впоследствии добыв ещё одну победу в 1983 году.

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После того ЧМ нападающий проведёт ещё два сезона в рижском «Динамо», а затем неожиданно завершит карьеру и уедет в Японию, где будет тренировать клуб «Одзи». Однако всё изменит известие о том, что Советский Союз начал выдавать официальные разрешения хоккеистам на игру в НХЛ. Хелмут тут же собрал чемоданы, снял коньки с гвоздя и отправился в Северную Америку, чтобы попытать счастья и попасть в НХЛ. И ему это удалось. 17-го июня 1989 года Хелмут Балдерис стал самым возрастным игроком, когда-либо выбранным на драфте, а 2 ноября того же года он стал и самым возрастным автором дебютного гола, поразив ворота «Чикаго».

Фото: Graig Abel/Getty Images

Хелмуту удалось исполнить мечту и сыграть в НХЛ, но пробыл он там недолго. Отыграв всего 26 матчей и набрав 9 (3+6) очков в сезоне-1989/1990, латвиец снова завершит карьеру, чтобы потом опять возродить её, но уже в Высшей лиге получившей независимость Латвии. Там у Балдериса будет совсем невероятная статистика — за 22 матча чемпионата-1992/1993 он наберёт 142 (!!!) (76+66) очка!

В третий и последний раз Хелмут Балдерис завершит карьеру в 1996 году, а через два года он будет введён в Зал славы ИИХФ. И пусть в Зале славы хоккея, куда в основном включают игроков, прошедших большой путь в НХЛ, латвийца пока нет, в историю самой лиги он себя точно вписал навсегда.

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Теги Хоккей НХЛ Драфт НХЛ •••

Заглавное фото: B Bennett/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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