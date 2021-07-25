«Никогда не говорили, что торгуем Кузнецовым». «Вашингтон» передумал менять россиянина?

Скоро «столичные» должны объявить о продлении контракта с Александром Овечкиным. Возможно, это тоже скажется на будущем Евгения.

В НХЛ прошёл драфт расширения и состоялась процедура драфта юниоров, после чего новости о крупных обменах стали приходить едва ли не каждый час. Некоторые сделки особенно заинтересовали российских болельщиков. Как, например, переход нападающего Павла Бучневича из «Рейнджерс» в «Сент-Луис». «Блюзмены», кстати, до сих пор не определились с судьбой ещё одного российского нападающего Владимира Тарасенко. Исходя из последних заявлений генменеджера «Блюз» Дага Армстронга, можно сделать вывод, что «Сент-Луис» не прочь сохранить хоккеиста в своих рядах.

По-прежнему туманное будущее и у Евгения Кузнецова из «Вашингтона». На этой истории мы остановимся более подробно. В последнее время дела у челябинца явно не клеятся. Всё началось со злосчастной допинговой истории, когда в организме форварда нашли следы кокаина. От вскрытия пробы B россиянин отказался, а впоследствии был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года, до 12 июня 2023 года. На НХЛ, к счастью для Евгения, эти правила не распространяются.

Но психологически подобные вещи не могут не сказываться. Плюс дисциплина Евгения оставляла желать лучшего, поэтому разговоры о возможном обмене звучали всё громче.

Сразу вспоминается, как Кузнецов и его одноклубник вратарь Илья Самсонов были отстранены от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за того, что оба игрока опоздали на командное собрание. Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт, комментируя решение об отстранении, отметил, что игроки должны соответствовать определённым ожиданиям и должны нести за это ответственность.

Стоит отметить, что в конце января Кузнецов вместе с партнёрами по команде Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Ильёй Самсоновым уже был отстранён от игр за нарушение протоколов безопасности по борьбе с распространением COVID-19. Лишь в феврале россияне вернулись в состав «столичных».

Конечно, всё это напрягало менеджмент клуба, тренерский штаб и простых болельщиков команды. После допинговой истории Кузнецов должен был вести себя максимально корректно и правильно, а в итоге проблем только прибавилось.

А самое главное — Евгений попросту стал хуже играть в хоккей и снижать к себе требования. В трёх сыгранных матчах серии с «Бостоном» россиянин не набрал ни одного (!) очка, что является полным провалом. И это человек, «съедающий» под потолком зарплат почти $ 8 млн. Нынешний контракт будет действовать до конца сезона-2024/2025.

Накануне генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан пообщался с прессой, ответив сразу на несколько насущных вопросов. Спросили у управленца и про контракт Кузнецова.

«Он хороший игрок, он нам нравится, и мы никогда не говорили, что торгуем Кузнецовым. Я сказал, что мы открыты для обсуждения с большинством наших игроков. Однако никогда не говорил: «Мы обменяем Кузнецова», — заявил генменджер «столичных».

Подобным ответом Маклеллан как бы намекнул, что однозначное решение по обмену Кузнецова в клубе точно не созрело, хотя исключать подобного развития событий Брайан не стал. Вопрос, куда обменивать и что или кого «Вашингтон» получит взамен?

Возможно, на будущем Евгения Кузнецова в «Кэпиталз» скажется и новый контракт Александра Овечкина, который звёздный капитан и один из лучших форвардов в истории лиги в скором времени заключит с командой. Александр и Евгений — давние друзья, а к авторитетному мнению и рекомендациям Овечкина в клубе серьёзно прислушиваются.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Но важно понимать, что сам Александр всегда живёт результатами команды, а нынешняя форма и отношение к делу центрального нападающего Кузнецова вряд ли может устраивать Ови. Не увидимся, если на правах капитана и старшего товарища Овечкин уже успел провести личный серьёзный разговор с Евгением. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы увидим того Кузнецова, которого привыкли видеть: забивного, настырного, быстрого. А уж в какой команде будет играть челябинец — покажет время.