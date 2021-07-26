Овечкин и «Вашингтон» почти договорились? В столице США готовы дать своей иконе $ 40 млн

Александр Овечкин — главный свободный агент этого межсезонья в НХЛ. Многолетний контракт 35-летнего российского суперснайпера с «Вашингтоном» истёк, и теперь Ови выбирает себе будущее. Формально девятикратный обладатель «Морис Ришара» волен вести переговоры с любой командой лиги, но всем понятно — нет практически никаких шансов, что сейчас дороги Овечкина и «Кэпиталз» разойдутся.

Александр проводит активное лето. Отдыхает в закрытой для обычных россиян Турции, тусит на юбилее Дмитрия Орлова в Новокузнецке и пишет кандидатскую диссертацию. Параллельно Ови самолично разговаривает с «Вашингтоном» о новом контракте — россиянин на короткой ноге с владельцем клуба Тедом Леонсисом, имеет влияние на менеджмент «столичных» и потому не нуждается в агенте.

И «Кэпиталз», и главный игрок в истории клуба нацелены прийти к соглашению, которое максимально устроит обе стороны, и пока между ними царит полное взаимопонимание. Так, Овечкин и «Вашингтон» договорились не подписывать новый контракт до драфта расширения «Сиэтла», чтобы «столичным» не пришлось тратить место в защитном списке на своего капитана. Теперь же, когда «кракены» укомплектовались, Ови и «Кэпиталз» стремятся ударить по рукам до официального открытия трансферного окна (28 июля).



Вчера появились первые конкретные слухи о новом соглашении Овечкина. Издание The Fourth Period сообщило, что россиянин подпишет с «Кэпиталз» контракт сроком на 4 года, при этом кэпхит (сумма, учитывающаяся под потолком зарплат клуба каждый сезон) составит около $ 10 млн. Именно такой кэпхит и такой оклад были у Овечкина в последние 7 лет. Позже известный инсайдер Эллиот Фридман подтвердил вероятность такой сделки.

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Что же получается, если эта информация близка к истине? Контракт примерно на $ 40 млн для 35-летнего хоккеиста — это, вероятно, весьма авантюрное и рискованное решение. Возраст неминуемо начинающегося спада результативности, повышения риска травматичности, плюс $ 10 млн в сезон ветерану могут больно ударить по перспективам клуба и шансам на качественное омоложение команды.



Всё это прекрасно понимают в «Вашингтоне», однако Овечкин — это икона для столицы США. Это человек, благодаря которому произошёл расцвет франшизы. Настоящий лидер и уникальный снайпер, не только не потерявший хватку после 30, но и, наоборот, существенно прибавивший после достижения этого возраста как в индивидуальном, так и в командном плане. Поэтому к Овечкину нельзя относиться как к среднестатистическому 35-летнему ветерану, который вот-вот поедет с ярмарки и на чьём контракте можно сэкономить. Да и нет в системе «Вашингтона» сейчас кучи талантливой молодёжи, чьё развитие внутри организации может тормознуть большой контракт капитану.

При этом ясно, что такой контракт будет определённым сигналом для Овечкина. «Вашингтон» покажет, что он верит в Александра даже после не слишком удачного и тревожного сезона, и Ови нельзя будет дать слабину. От него с новой силой будут ждать фирменных голов из «офиса», хет-триков, «Морис Ришаров» и приближения к Гретцки в списке снайперов всех времён. Да, это больше личная задача Овечкина, но ведь каждая заброшенная шайба россиянином будет идти в копилку «Вашингтону». Если «Кэпиталз» согласятся тратить на Александра восьмую часть платёжки, то это будет означать, что они будут и дальше ждать от него яркого шоу, а не спокойного доигрывания карьеры и почивания на прошлых заслугах в роли живого символа франшизы.

Потянет ли Овечкин? Подписание контракта обязательно придаст россиянину новый импульс, энергии в нём уйма, но главное, чтобы не подвело здоровье. До прошлого сезона Ови был неломающейся машиной, но этот чемпионат показал, что и у капитана «Вашингтона» могут быть травмы, требующие пропуска матчей. Что касается результативности, то в новом сезоне Овечкину должно быть попроще, ведь «Кэпиталз» не будут всю регулярку играть только лишь с командами сильнейшего Восточного дивизиона. «Столичных» снова ждут матчи и с «Оттавой», и с «Детройтом», и с другими клубами, где Ови сможет набить статистику и приблизиться к своей индивидуальной карьерной сверхцели.



И вот ещё какой момент. Подписание контракта с кэпхитом в $ 10 млн будет означать, что «Вашингтон» упрётся в потолок зарплат, и даже немного его пробьёт, ведь сейчас под кепкой у «столичных» свободно лишь $ 9,7 млн. При этом «Кэпиталз» ещё нужно подписывать контракт с голкипером Ильёй Самсоновым, которого, судя по всему, в столице США видят железным первым номером.



Очевидно, что «Вашингтон» ждут обмены, и, возможно, сделка с Овечкиным приблизит уход из команды Евгения Кузнецова, над будущим которого в «Кэпиталз» сейчас идут серьёзные раздумья у боссов клуба.