Последний контракт Овечкина и вызов для Бучневича? Новые соглашения россиян в НХЛ

Уже сегодня в 19:00 мск в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Однако ещё до его начала один из главных сюжетов пришёл к своему завершению – самый молодой капитан в истории НХЛ и многолетний лидер «Колорадо» Габриэль Ландеског всё-таки договорился с «Эвеланш» о новой сделке, подписав восьмилетний контракт с зарплатой $ 7 млн в год.

Не стали откладывать дела в долгий ящик и разрешили некоторые важные вопросы руководители «Вашингтона» и «Сент-Луиса», заключив новые соглашения с россиянами Александром Овечкиным и Павлом Бучневичем соответственно.

Последний контракт Овечкина в НХЛ?

Разговоры о новом контракте Александра с «Кэпиталз» начались уже давно и велись на протяжении всего последнего сезона. Бессменный лидер атак и капитан «столичных» мог стать неограниченно свободным агентом, но лишь до тех пор, пока не ударил бы по рукам с руководителями «Вашингтона». Других вариантов для Овечкина попросту не существовало – великий россиянин не раз подчёркивал, что желает завершить карьеру именно в свитере «Кэпиталз».

Тесные связи Александра с владельцем клуба Тедом Леонсисом не давали усомниться, что стороны в конце концов придут к соглашению. И даже тот факт, что Овечкин не был защищён на драфте расширения, не должен был никого вводить в заблуждение – судьбы Александра Великого и «Вашингтона» слишком тесно переплетены, чтобы нападающего могло привлечь любое, даже самое заманчивое, предложение «Сиэтла», и это позволило «столичным» защитить ещё одного игрока. Поэтому уже после церемонии введения «Кракен» в лигу «Кэпиталз» и Овечкин абсолютно спокойно договорились о новых условиях.

В клубе из столицы США в очередной раз доказали, что ради своего капитана готовы на многое. Вот и на этот раз «Вашингтон» пожертвовал одним из важных игроков, чтобы подписать новый контракт с Овечкиным. Дабы освободить место под потолком зарплат, в том числе и для средств для Александра, «Кэпиталз» обменяли в «Виннипег» защитника Брендена Диллона. Тот не стал таить обиду на клуб и с пониманием и небольшой иронией отнёсся к сделке: «Знаю, что есть некто по имени мистер Овечкин, которому этим летом был нужен новый контракт», — сказал канадец, при этом отдав должное заслугам многоопытного россиянина.

Интересны условия, на которых с Александром заключён новый договор. Средняя годовая зарплата (та, что учитывается под потолком) нападающего будет практически идентичной предыдущей и составит $ 9,5 млн. По этому показателю он делит третье место среди россиян с Андреем Василевским, Никитой Кучеровым и Евгением Малкиным, уступая лишь Артемию Панарину и Сергею Бобровскому.

За пять лет, на которые рассчитано соглашение, Овечкин должен получить $ 47,5 млн, большую часть из которых – $ 34,5 млн – составят подписные бонусы. Так, например, за первый год договора Александр получит $ 5 млн ($ 1 млн основная зарплата + $ 4 млн подписной бонус), третий год станет самым для него прибыльным (1+11,5), а за последний сезон-2025/2026 форвард заработает $ 9 (5+4) млн.

Главную цель для Овечкина на ближайшие пять лет обозначил Тед Леонсис: «Давай выиграем ещё один Кубок Стэнли. Продолжим творить историю», — обратился к россиянину владелец «Кэпиталз» после продления контракта.

Естественно, одна из главных интриг заключается в том, сможет ли Александр побить вечный рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах НХЛ. Сейчас на счету Овечкина 730 заброшенных шайб, и обойти великого канадца, который остановился на отметке в 894 гола, он сможет, если выйдет на средний показатель 33 шайбы за сезон. Вполне реальные условия, но лишь время покажет, способен ли Александр достичь этой высоты.

Очень может быть, что нынешний контракт станет последним для Овечкина, по крайней мере в НХЛ. К концу соглашения россиянину будет более 40 с половиной лет, и весь вопрос в том, в каком физическом состоянии он будет к тому моменту. Если Александр будет чувствовать готовность продолжать состязаться на высшем уровне, то он, несомненно, останется в США, но возвращение в родное «Динамо» независимо от формы было бы отличным окончанием невероятной карьеры одного из величайших игроков в истории нашего хоккея.

Новый вызов для Бучневича

Новое соглашение Павла также было одним из главных инфоповодов межсезонья. Воспитанник череповецкого хоккея провёл лучший сезон в карьере, наконец-то обрёл стабильность в игре и завершил регулярный чемпионат четвёртым бомбардиром «Рейнджерс», набрав 48 (20 голов + 28 голевых передач) очков. Бучневич заметно вырос как игрок, став отличным двусторонним форвардом и прибавив в лидерских качествах. Последние выступления россиянина позволили ему рассчитывать на улучшение финансовых условий, но обстоятельства в «Нью-Йорке» сложились по-другому.

В стане «рейнджеров» произошла мини-перестройка, затронувшая в основном руководство и тренерский штаб клуба, но новая метла решила, что дальше мести она будет уже без Павла. Несколько дней назад Бучневича обменяли в «Сент-Луис», который никак не может выяснить отношения с Владимиром Тарасенко, а новоиспечённый генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри объяснил сделку недостатком места под потолком зарплат и «отличной глубиной среди крайних нападающих».

Цена за форварда, который должен был стать ограниченно свободным агентом, вышла достаточно скромной – «Блюз» расплатились с ньюйоркцами, нападающим Сэмми Блейзом, не являвшимся регулярным игроком команды, и выбором во втором раунде драфта-2022. В «Сент-Луисе» остались очень довольны приобретением прав на россиянина и довольно скоро заключили с ним четырёхлетнее соглашение. Деньгами Павла не обидели – его средняя зарплата поднялась с $ 3,25 млн до $ 5,8 млн в год.

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Судя по словам генменеджера «блюзменов» Дага Армстронга, в Миссури на Бучневича рассчитывают как на игрока топ-6. Специалист отмечает универсальность россиянина, акцентируя внимание на его игре в меньшинстве, в которой Павел существенно прибавил по ходу предыдущего сезона.

Стоит ожидать, что в ближайшие годы новичок «Сент-Луиса» будет становиться только лучше. Бучневичу всего 26, и столь молодой возраст позволяет предполагать, что лучшие годы форварда ещё впереди. Так что если Павел и дальше будет показывать уровень прошлого сезона (хотя ещё есть потенциал и для прогресса), этот переход станет огромной удачей для «Блюз» — в лице россиянина они получат одного из лидеров команды на ближайшие несколько лет.

Для самого Бучневича, проведшего всю заокеанскую карьеру в «Рейнджерс», обмен в стан обладателей Кубка Стэнли – 2019 – новый вызов и возможность доказать, что он действительно является игроком большого калибра.