Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Куда будут обменяны Айкел и Задоров? LIVE

Список главных обменов в НХЛ за последнюю неделю

Вашему вниманию список главных обменов, которые уже произошли в НХЛ за последнее время.

1. Павел Бучневич был обменян из «Рейнджерс» в «Сент-Луис». Взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейза.

2. Марк-Андре Флёри был обменян из «Вегаса» в «Чикаго», после чего появилась информации о возможном завершении карьеры голкипером.

3. «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго» совершили обмен, в результате которого 30-летний американский нападающий Тайлер Джонсон стал игроком «ястребов», а «молнии» забрали контракт завершившего карьеру канадского защитника Брента Сибрука.

4. «Аризона Койотс» и «Ванкувер Кэнакс» объявили о сделке с участием пяти хоккеистов. В результате обмена «Аризона» заполучила Джея Бигла, Луи Эрикссона и Антуана Русселя, а также три пика драфта – первого раунда в 2021 году, второго раунда в 2022 году и седьмого раунда в 2023 году. В «Ванкувере» же оказались дорогостоящий шведский защитник Оливер Экман-Ларссон и форвард Конор Гарланд.

5. «Коламбус» и «Филадельфия Флайерз» произвели обмен игроками, в результате которого «Блю Джекетс» получили нападающего Якуба Ворачека, а форвард Кэм Аткинсон стал игроком «Флайерс».

6. «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого 26-летний американский защитник Сет Джонс стал игроком «ястребов», а 20-летний швед Адам Боквист проследовал в обратном направлении.

7. 30-летний канадский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон в результате обмена пополнил состав «Виннипег Джетс».