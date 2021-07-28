Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Куда будут обменяны Айкел и Задоров? LIVE

В среду, 28 июля, в 19:00 по московскому времени в НХЛ официально откроется рынок свободных агентов, который в это межсезонье обещает быть очень событийным. «Чемпионат» запускает специальный лайв, посвящённый одному из самых интересных дней в главной хоккейной лиге мира.
Инсайдер и журналист TSN Боб Маккензи в преддверии открытия рынка свободных агентов поделился информацией о новом контракте 30-летнего защитника Тайсона Бэрри с «Эдмонтон Ойлерз» на своей странице в «Твиттере».
«Сегодня будет много краткосрочных соглашений (на один или два года) на сумму около $ 1 млн, плюс-минус несколько сотен тысяч, но будут и большие контракты. Много спекуляций о Даги Хэмилтоне в «Нью-Джерси» и так далее. Тайсон Бэрри подпишет новый контракт с «Эдмонтоном» на три года с зарплатой между $ 4 и 5 млн в год», — говорится в сообщении.
«Чикаго» обменяет российского защитника Никиту Задорова в «Калгари»
«Чикаго Блэкхоукс» обменяет российского защитника Никиту Задорова в «Калгари Флэймз», сообщает известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
У 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стало защищать Задорова перед драфтом расширения.
В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности "+1".
Защитник Алек Мартинес подпишет новый контракт с «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист Фрэнк Серавалли. Срок соглашения будет рассчитан на три года. Средняя зарплата составит $ 5,25 млн (общая сумма контракта — $ 15,75 млн).
Список главных обменов в НХЛ за последнюю неделю
Вашему вниманию список главных обменов, которые уже произошли в НХЛ за последнее время.
1. Павел Бучневич был обменян из «Рейнджерс» в «Сент-Луис». Взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейза.
2. Марк-Андре Флёри был обменян из «Вегаса» в «Чикаго», после чего появилась информации о возможном завершении карьеры голкипером.
3. «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго» совершили обмен, в результате которого 30-летний американский нападающий Тайлер Джонсон стал игроком «ястребов», а «молнии» забрали контракт завершившего карьеру канадского защитника Брента Сибрука.
4. «Аризона Койотс» и «Ванкувер Кэнакс» объявили о сделке с участием пяти хоккеистов. В результате обмена «Аризона» заполучила Джея Бигла, Луи Эрикссона и Антуана Русселя, а также три пика драфта – первого раунда в 2021 году, второго раунда в 2022 году и седьмого раунда в 2023 году. В «Ванкувере» же оказались дорогостоящий шведский защитник Оливер Экман-Ларссон и форвард Конор Гарланд.
5. «Коламбус» и «Филадельфия Флайерз» произвели обмен игроками, в результате которого «Блю Джекетс» получили нападающего Якуба Ворачека, а форвард Кэм Аткинсон стал игроком «Флайерс».
6. «Чикаго» и «Коламбус» совершили обмен, в результате которого 26-летний американский защитник Сет Джонс стал игроком «ястребов», а 20-летний швед Адам Боквист проследовал в обратном направлении.
7. 30-летний канадский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон в результате обмена пополнил состав «Виннипег Джетс».
Если говорить о самых ожидаемых сделках в это межсезонье, то большой интерес вызывает дальнейшая судьба нападающего «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела, откровенно добивающегося обмена из стана «клинков». Среди российских хоккеистов наиболее близок к обмену российский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров.
Здравствуйте, мы начинаем наш трансферный лайв, посвящённый открытию рынку свободных агентов в НХЛ.
В течение минувшей недели в Северной Америке уже произошла масса интересных сделок и громких продлений контрактов. В частности, накануне крупные соглашения со своими клубами уже подписали капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ($ 9,5 млн x 5 лет) и капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског ($ 7 млн x 8 лет). Также российский нападающий Павел Бучневич подписал четырёхлетний контракт с «Сент-Луис Блюз», в который он был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс».
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