«Тампа» завалила Пойнта деньгами, Куликов стал партнёром Капризова. Главные сделки в НХЛ

Первый день рынка свободных агентов принёс большое количество сделок, в том числе с участием российских игроков.

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ выдалось горячим – в первый день сделки шли одна за одной, причём достаточно было и крупных обменов и подписаний.

Габриэль Ландеског

Новый контракт с «Колорадо» на восемь лет с зарплатой $ 7 млн в год

«Колорадо» тянул до последнего часа, когда ещё можно было заключить восьмилетний контракт, но всё же в последний момент смог сохранить своего капитана. Габриэль Ландеског не вышел на рынок, подписав соглашение на $ 56 млн. Обе стороны пошли на уступки – «лавины» согласились на максимальный срок, игрок сделал скидку по зарплате. «Он счастлив и рад как ребёнок, что остался в «Колорадо», — заявил агент нападающего Питер Уоллен.

Филипп Грубауэр

Контракт с «Сиэтлом» на шесть лет с зарплатой $ 5,9 млн

Другую ключевую фигуру «Колорадо», увы, сохранить не смог. Грубауэр в Денвере вырос в первого номера одной из лучших команд НХЛ и ожидаемо получил большую прибавку к зарплате, которую «лавины» не могли себе позволить.

Эта сделка спровоцировала несколько других. Во-первых, Витек Ванечек спустя неделю после драфта расширения вернулся в «Вашингтон» в результате обмена, то есть вратарская бригада «столичных» останется неизменной.

Во-вторых, «Колорадо» пришлось задействовать план Б, который тут же привели в исполнение. На место стартëра «лавины» приобрели Дарси Кемпера, отдав за него «Аризоне» выбор в первом раунде драфта-2022, третий раунд драфта-2024 и защитника Конора Тимминса.

На этом «Сиэттл» не ограничился и начал укреплять линию атаки, подписав контракты с бывшим игроком «Сент-Луиса» Джейденом Шварцем (5 лет, зарплата $ 5,5 млн в год) и экс-форвардом «Коламбуса» Александром Веннбергом (3 года, зарплата $ 4,5 млн в год).

Никита Задоров

Обмен из «Чикаго» в «Калгари»

Задоров, который является ограниченно свободным агентом, был обменян в «Калгари». Синяя линия «огоньков» просела после ухода Марка Джиордано, и габаритный жёсткий защитник призван пусть и не в полной мере, но компенсировать эту потерю. В «Калгари» видят в россиянине большой потенциал: «Никита – большой парень, который здорово двигается, хорошо обороняется, ведёт силовую борьбу. Он внушительный парень», — сказал генменеджер клуба Брэд Треливинг. А Задоров уже шутит, что теперь ему не придётся терпеть удары от Милана Лучича, и можно будет мутузить соперников уже вместе.

Евгений Дадонов

Обмен из «Оттавы» в «Вегас»

Накануне «Вегас» бомбанул обменом Марка-Андре Флёри в «Чикаго». Действующий обладатель «Везина Трофи» был шокирован этой сделкой, в «Блэкхоукс» ехать не хочет и взял паузу, чтобы подумать о будущем. Вероятно его возвращение в «Питтсбург», который с момента ухода Флёри испытывает большие проблемы с вратарями.

Ну а «Вегас», освободив $ 7 млн под потолком, на следующий день потратили бóльшую часть на Евгения Дадонова. Россиянин классно умеет завершать атаки, не боится идти в самую гущу событий на пятачок. «Дадонов был для нас приоритетом, мы решили задачу приобретения качественного нападающего», — сказал генменеджер «Вегаса» Келли Маккриммон.

Даги Хэмилтон

Контракт с «Нью-Джерси» на семь лет с зарплатой $ 9 млн в год

«Нью-Джерси» выиграл борьбу за яркого атакующего защитника, заплатив высокую цену. Даги Хэмилтон ворвался в топ-5 самых дорогих защитников в НХЛ, больше него получают только Карлссон, Даути и Йози. «Он будет играть ведущую роль в возвращении клуба на элитный уровень. Верим, что он сильно повлияет не только на нашу игру, но и на культуру команды, пока мы делаем шаги на пути к долгосрочному успеху», — сказал генменеджер клуба Том Фицджеральд.

Дмитрий Куликов

Контракт с «Миннесотой» на два года с зарплатой $ 2,25 млн в год

Дмитрий Куликов в прошлом сезоне переквалифицировался в защитника оборонительного плана и в «Нью-Джерси» был образцом надёжности и стабильности. Обмен в «Эдмонтон» был коротким и не совсем гладким – там он довольно быстро выпал из ведущих пар, а в плей-офф был посажен в запас, но тем не менее в целом удачный сезон позволил заключить более выгодный контракт. Дмитрий отправляется в «Миннесоту» к Кириллу Капризову, которому теперь будет с кем поболтать в раздевалке на русском.

Брейден Пойнт

Продление контракта с «Тампой» на восемь лет с зарплатой $ 9,5 млн в год

Состав обладателей Кубка Стэнли претерпевает кардинальные изменения – третье звено, сыгравшее большую роль в победе, целиком растащили по другим клубам, завалив деньгами. Янни Гурда забрал «Сиэтл», Баркли Гудроу был обменян в «Рейнджерс» и заключил там контракт на шесть лет и $ 21,6 млн, и, наконец, в день открытия трансферного окна Блэйк Коулман подписался в «Калгари» на шесть лет и $ 29,4 млн. Нападающего Тайлера Джонсона наконец удалось обменять в «Чикаго», а защитник Давид Савар оказался в «Монреале».

Это было ожидаемо – акции игроков после чемпионских сезонов взлетели вверх, и у «Тампы» не было шансов их сохранить. Зато «молнии» продлили контракт с центрфорвардом первого звена и лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне Пойнтом. Начиная с 2022 года канадец будет зарабатывать наравне с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

Новость по теме Раску предстоит операция на бедре в конце июля. Он вернётся не раньше следующего года

Линус Улльмарк

Контракт с «Бостоном» на четыре года с зарплатой $ 5 млн в год

Голкиперы – всегда востребованная позиция, тем более в первый день трансферов. «Бостон» нашёл замену Туукке Раску, который недавно перенёс операцию на бедре и восстановится только через полгода. Линус Улльмарк временами показывал выдающуюся игру в совершенно безнадёжном «Баффало», и теперь получил шанс проявить себя в сильной команде.

У Раска же закончился контракт, и его будущее пока неясно. «Бостон» выписал Улльмарку зарплату уровня первого номера и, судя по всему, на финна уже особенно не рассчитывает.

Помимо этого, «мишки» усилили линию нападения свободными агентами Эриком Хаулой (контракт на 2 года, $ 2,375 млн в год), Ником Фолиньо (2 года, $ 3,8 млн в год) и Томашем Носеком (2 года, $ 1,75 млн в год), а также сохранили защитника Майка Райлли (3 года, $ 3 млн в год). «Сегодня мы действовали агрессивно, чтобы заполнить дыры в составе. Мы настроены на победу», — заявил генменеджер клуба Дон Суини.

Тайсон Бэрри

Продление контракта с «Эдмонтоном» на три года с зарплатой $ 4,5 млн

«Эдмонтон» продолжает трансферную активность. Заключили новый контракт с атакующим, но далеко не самым надёжным в обороне Бэрри, не найдя лучших вариантов после ухода Адама Ларссона. Клубу удалось договориться на не самое длительное соглашение, но перевесят ли плюсы минусы?

В нападении тоже произошли изменения – нападающий Зак Хайман сменил «Торонто» на «Эдмонтон», заключив контракт на семь лет с зарплатой $ 5,5 млн в год. Хайман – трудолюбивый нападающий, не звезда, но умеет играть в топ-звеньях. Опасение вызывает срок контракта, ведь форварду уже почти 30 лет. Но с учётом того, как Кен Холланд выстраивает трансферную политику, удивляться не приходится.

Райан Сутер

Контракт с «Далласом» на четыре года с зарплатой $ 3,65 млн в год

36-летний Сутер недолго горевал после того, как его контракт выкупила «Миннесота», и перебрался в «Даллас». Великолепная сделка для игрока, ну а для «Далласа»? Связывать себя обязательствами на такой долгий срок с защитником, чьи лучшие годы уже позади, да ещё и добавлять в сделку полный запрет на перемещение? Генменеджер «звёзд» Джим Нилл, впрочем, не сомневается в ветеране: «Мы не переживаем по поводу возраста Райана, в последнее время у него не было спада в игре. Мы пристально за ним следили и считаем, что он способен отыграть ещё четыре года и быть важной частью команды».

Патрик Лайне

Продление контракта с «Коламбусом» на один год с зарплатой $ 7,5 млн

У Лайне в «Коламбусе» было не всё гладко, доходило до конфронтации с тренером, но Джон Торторелла уже ушёл, а финский снайпер принял квалификационное предложение клуба, которое рассчитано на один год. Лайне получил ещё один шанс проявить себя в полной мере и заработать жирный долгосрочный контракт.