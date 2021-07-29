Тарасенко останется, Худобин покинет «Даллас»? 7 россиян с неопределённым будущим в НХЛ

В НХЛ открылся рынок свободных агентов. За прошедший день в лиге состоялось огромное количество сделок. Некоторые из них прошли с участием российских игроков, но есть много наших соотечественников, чья судьба в лучшей лиге мира на следующий сезон ещё не определена.

Евгений Свечников

Некогда один из самых перспективных российских нападающих погряз в пучине многострадального «Детройта», и даже относительно неплохой сезон, в котором Евгений побил все свои рекорды по результативности в НХЛ, не убедил боссов «Ред Уингз» продлить с ним контракт – Свечников-старший стал одним из четырёх ограниченно свободных агентов, которому «крылья» не стали делать квалификационное предложение.

И хотя «Детройт» готов предложить нападающему двусторонний контракт, его агент заявил, что игрок рассмотрит другие варианты на рынке. Возможно, здесь стоит проснуться «Каролине», потерявшей нескольких форвардов низших звеньев, и воссоединить братьев в Роли?

Артём Анисимов

Об Анисимове, от которого по ходу прошлого сезона всеми силами пыталась избавиться «Оттава», уже достаточно давно ничего не слышно. Если раньше другие команды не брали Артёма из-за высокой зарплаты, то почему бы сейчас, когда его контракт истёк, какому-нибудь «Баффало» не договориться с россиянином на своих условиях? Опытный центрфорвард ещё может быть полезен и в НХЛ, что он показывал даже в те редкие моменты игры за «Сенаторз».

По словам агента Анисимова, приоритетом игрока является выступление именно в Национальной хоккейной лиге, поэтому можно ожидать, что к новому сезону игрок всё-таки найдёт вариант там остаться.

Никита Гусев

О Никите тоже достаточно давно нет никаких вестей, но абсолютно точно понятно, что он ищет возможность остаться в НХЛ – все, кто хотел, уже давно вернулись домой. Наверняка Гусев до последнего будет стараться получить ещё один шанс в НХЛ, но если он всё же не сможет этого сделать, то в КХЛ от недостатка предложений он точно не пострадает.

Антон Худобин

После солидной игры по ходу розыгрыша Кубка Стэнли – 2020 Худобин провёл не самый убедительный сезон, что могло поставить под сомнение его дальнейшее пребывание в «Далласе». Однако решение «Старз» защитить российского голкипера перед драфтом расширения, казалось, сняло все вопросы.

Ситуацию вновь перевернул переход в состав «звёзд» Брейдена Холтби. На сегодняшний день в обойме техасцев есть сразу три опытных вратаря (Худобин, Бишоп, Холтби) и молодой Эттингер, который точно является частью долгосрочных планов команды. Поэтому с кем-то из пары Худобин-Бишоп (возможно, сразу с двумя) «Даллас» точно расстанется. На это намекает и ситуация «Старз» с потолком зарплат, границы которого уже превышены клубом почти на $ 2 млн. Избавление от тяжёлых контрактов кого-либо из возрастных голкиперов (Бишоп $ 4,9 млн в год, Худобин $ 3,3 млн в год) неизбежно.

Владимир Тарасенко

История с запросом Владимиром обмена из «Сент-Луиса» вспыхнула довольно быстро. На протяжении июля ходили разговоры о возможных вариантах продолжения карьеры россиянина, среди которых фигурировали «Филадельфия», «Рейнджерс» и даже «Вашингтон», когда проскочил слух о сделке Тарасенко-Кузнецов. Однако все эти разговоры быстро поутихли, и «Блюз» не стали защищать Владимира на драфте расширения, чтобы хоть как-то освободиться от большого контракта игрока.

«Сиэтл» также не взял нападающего в свои ряды, и теперь будущее Тарасенко совсем туманно. В последнее время о потенциальных переговорах нет абсолютно никакой информации, и есть шанс, что Владимир продолжит выступать в составе «музыкантов».

Евгений Кузнецов

Слухи об обмене Кузнецова на Тарасенко были лишь небольшой частью разговоров о будущем центрфорварда. Качели судьбы Евгения пришли в движение в начале мая, когда пришла первая новость о возможном уходе россиянина из «Вашингтона», достигли верхней точки после его вывода из состава в конце регулярного чемпионата, но со временем, кажется, вернулись в нейтральное положение.

«Мы никогда не говорили, что торгуем Кузнецовым. Я сказал, что мы открыты для обсуждения с большинством наших игроков. Однако никогда не говорил: «Мы обменяем Кузнецова», — заявил недавно генменджер «столичных» Брайан Маклеллан.

В словах управленца «Кэпиталз» нет однозначного ответа, поэтому не исключено, что при наличии хорошего предложения (или желании получить топ-игрока из другой команды) в «Вашингтоне» могут пойти на подобную сделку.

Илья Ковальчук

38-летний ветеран российского хоккея всё ещё мечтает по-крупному и не оставляет надежд выиграть Кубок Стэнли. Поэтому, едва завоевав Кубок Гагарина с «Авангардом», он тут же покинул команду и в очередной раз отправился искать варианты для продолжения карьеры в Северной Америке. Пока что об успехах Ильи в этом направлении нет никакой информации, но он явно ещё не скоро оставит попытки осуществить свою главную хоккейную мечту.