От уникального дебюта в НХЛ до пропажи из-за долгов. Грустная история вратаря Печурского

В последний день июля пришла неожиданная информация: пропал Александр Печурский, достаточно известный для российского хоккейного болельщика голкипер. Сообщалось, что уже больше двух недель обладатель Кубка Гагарина — 2014 не выходит на связь, а о его местоположении ничего не известно с тех пор, как он ушёл с адреса одной из магнитогорских квартир.

Новость по теме Обладатель Кубка Гагарина — 2014 Печурский пропал без вести в Магнитогорске

К счастью, тревога за воспитанника магнитогорского хоккея была недолгой. Очень быстро по телеграм-каналам разнеслась весть, что Печурский найдён и с ним всё в порядке. В одном из поисковых отрядов Челябинской области сообщили, что Александр вскоре после старта розыскной кампании сам позвонил родным, сказал, что жив и с ним всё хорошо.



Странная история, но с хорошим концом. Однако эта ситуация заставила задуматься о том, что если человек Печурский пропал две недели назад и уже сегодня нашёлся, то хоккеист-Печурский исчез с радаров достаточно давно. А ведь когда-то уроженец Магнитогорска выигрывал золото ЮЧМ и проводил уникальный матч в НХЛ.

Печурский родился и вырос в Магнитогорске, там же начал заниматься хоккеем, играя на позиции вратаря. В юношеские годы считался одним из самых талантливых голкиперов поколения, привлекался в различные сборные страны по своим возрастам, а уже в 17 лет провёл первый матч за «Металлург» в Суперлиге. Съездил Печурский и на золотой для России юниорский чемпионат мира в 2007 году, где, правда, считался вторым вратарём команды после Вадима Желобнюка. При этом финальную встречу с американцами начал именно Печурский, но был заменён на 8-й минуте после двух быстро пропущенных шайб.

Печурский какое-то время пытался расти в Магнитогорске, но это было очень трудно. Огромного таланта у Александра не было, а при других обстоятельствах молодому голкиперу нереально пробиться в основу топ-клуба. В сезоне-2009/2010 Печурский плотно сидел в запасе за спинами Василия Кошечкина и Ильи Проскурякова, на долю 19-летнего голкипера выпало лишь полматча на старте регулярки, и тогда Александр (с согласия родного клуба) сорвался за океан. Вернее, он сначала уехал в расположение молодёжки для подготовки к МЧМ, но был отцеплен от состава и отправился в свой новый клуб.

Печурский к тому моменту уже был задрафтован («Питтсбург» выбрал его в пятом раунде драфта-2008), но контракт россиянин заключил с независимым клубом юниорской Западной лиги «Трай-Сити Американс». В этой команде Печурский получил долгожданное игровое время и стал показывать неплохую статистику, но он даже и предположить не мог, что через несколько месяцев ему предстоит дебют в НХЛ!



Дело было в январе 2010-го. У «Питтсбурга» из-за травм вылетели Марк-Андре Флёри и Брент Джонсон, и тогда «пингвины» вспомнили про своего проспекта, так как не успевали заявить на очередную игру регулярки с «Ванкувером» никого из фарм-клуба. Тот матч начал номинально третий вратарь «Пингвинз» Джон Карри, а Печурский спокойно сидел на скамеечке и вдыхал атмосферу НХЛ… Однако уже к началу второго периода Карри пропустил пять раз, и наставнику «Питтсбурга» пришлось бросать в бой российского вратаря, о чьём существовании несколько дней назад он, наверное, и не подозревал. Почитайте подробнее про тот легендарный для Печурского матч.

Но у столь яркого старта не было никакого продолжения. «Питтсбург» быстро решил форс-мажорную ситуацию с вратарями, и Печурский отправился обратно в «Трай-Сити», где уже в следующем сезоне загрустил настолько, что его спустили в лигу рангом ниже. В это же время Александр заключил-таки нормальный контракт с «Питтсбургом», но не сыграл даже в АХЛ, а уже в 2011-м вернулся в Россию. Всего лишь через полтора года после своего уникального дебюта в НХЛ.



Вернулся Печурский, конечно, в Магнитогорск, где следующие четыре сезона пытался быть полезным «Магнитке». Но уральцы отправляли Александра за практикой в ВХЛ, пока у них в воротах играли Ахонен и Гелашвили, а после второго прихода в клуб Василия Кошечкина Печурский окончательно прописался на «скамейке». Правда, в сезоне-2013/2014 Александр был первым и единственным сменщиком тольяттинского гиганта, что вылилось в завоевание Кубка Гагарина весной. И ничего, что в золотом плей-офф вратарь провёл на льду лишь 14 минут, за которые пропустил две шайбы с пяти бросков.



Уже в следующем сезоне Печурский оказался в «Амуре», но и там за два с половиной года не смог стать основным кипером. В 2017-м Александр отправился в ВХЛ: китайский «Цен Тоу», «Торпедо» У-К, «Кузня»… Печурский, в общем-то, играл как умеет и выглядел в Вышке на своём месте, однако в Новокузнецке у Александра совсем не задалось. Всего 11 матчей, отвратительная статистика — и уже в январе 2020-го Печурский покинул «Металлург», а затем фактически завершил карьеру в 30 лет.



Полтора года мы ничего не слышали о Печурском, и вот теперь эти новости с пропажей и мгновенным нахождением. История странная, но ей, похоже, есть объяснение: по данным некоторых источников, экс-вратарь вовсе не исчез, а просто залёг на дно, скрываясь от кредиторов. Вот только, судя по всему, не предупредил об этом родных, которые и забили тревогу.

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Мы не знаем, есть ли на самом деле финансовые (или какие-то иные) проблемы у Печурского. Также неизвестно, окончательно ли завершил карьеру 31-летний хоккеист или он ещё планирует вернуться. Но в любом случае не хочется, чтобы Александр стал ещё одним примером того, как игрок, чья карьера не задалась, катится по наклонной.