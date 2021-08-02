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Почему российский хоккеист «Калгари» Никита Задоров подал иск в арбитраж на свой клуб

Задоров подал иск в арбитраж НХЛ. Но никакой ссоры у россиянина с его новым клубом нет
Павел Панышев
Никита Задоров
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Так почему же Никита не может договориться о зарплате? На самом деле, всё просто.

Недавно клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс», сделав предложение ограниченно свободному агенту Никите Задорову, закрепил за собой права на защитника и практически сразу обменял их в «Калгари Флэймз». Взамен «ястребы» получили право выбора в третьем раунде на драфте-2022.

У 26-летнего россиянина закончился его нынешний контракт, по которому он получал $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стали защищать Задорова перед драфтом расширения, но «Сиэтл» габаритного игрока обороны (впрочем, как и всех других доступных россиян) в свой состав не взял.

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«Я могу взять на себя много игровых минут. Могу играть в меньшинстве. Закрывать самых сильных нападающих соперников. Играть рядом с молодыми партнёрами и помогать им. Я могу делать всё, что от меня захотят», – с ходу сделал заявление новобранец «огоньков».

До этого Никита выступал в НХЛ за американские клубы, поэтому в Канаде, конечно, придётся по-новому адаптироваться. Калгари – довольно специфичный город в области предгорий и прерий в провинции Альберта. Но вряд ли для спортсмена-профессионала смена обстановки принесёт много проблем. Главное – перевезти семью.

Теперь Никите и его представителю нужно вести переговоры о новом контракте с боссами «Флэймз». Накануне же стало известно, что 17 хоккеистов НХЛ, имеющих разногласия с клубами о зарплате в новых контрактах, подали иски в арбитраж.

Так, среди этих 17 игроков оказались: Зак Астон-Риз («Питтсбург Пингвинз»), Росс Колтон («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эндрю Копп («Виннипег Джетс»), Джейсон Дикинсон («Ванкувер Кэнакс»), Винс Данн («Сиэтл Кракен»), Адам Эрне («Детройт Ред Уингз»), Данте Фаббро («Нэшвилл Предаторз»), Деннис Гилберт («Колорадо Эвеланш»), Эйден Хилл («Сан-Хосе Шаркс»), Майкл Макнивен («Монреаль Канадиенс»), Виктор Мете («Оттава Сенаторз»), Адам Пелеч («Нью-Йорк Айлендерс»), Нил Пионк («Виннипег Джетс»), Зак Сэнфорд («Сент-Луис Блюз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Якуб Врана («Детройт Ред Уингз») и, что самое интересное для нас, Никита Задоров («Калгари Флэймз»).

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В дальнейшем лига должна определиться с датой рассмотрения этих арбитражных дел. По сути, иски подаются теми хоккеистами, которые не могут полюбовно договориться со своими командами о новой зарплате. Именно поэтому начал появляться слух, что Задоров якобы сразу начал диктовать менеджменту «Калгари» свои условия и чуть ли не рассорился с клубом.

На самом деле, ничего правдоподобного в подобных разговорах нет, о чём заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Заявление мы подали в арбитраж от имени Никиты Задорова просто потому, что сделка была недавней и не было достаточно времени для переговоров о новом контракте с «Калгари». Обсуждения продолжаются, и обе стороны надеются вскоре подписать контракт», — написал Мильштейн в «Твиттере».

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Действительно, спешка нужна только при ловле блох. И уж точно не при переговорах и подписании нового соглашения с командой, частью которой ты недавно стал. Просто сейчас у стороны хоккеиста появилась техническая возможность обратиться в арбитраж, в определённой степени перестраховаться. И почему бы этой возможностью не воспользоваться?

Нет никаких сомнений, что в ближайшее время стороны придут к согласию и ударят по рукам. Крупный защитник силового плана точно не помешает «огонькам» и их главному тренеру Дэррилу Саттеру. «Калгари», кстати, положил глаз на Задорова достаточно давно и «вёл» игрока, но никак не мог заполучить Никиту в свои ряды. Теперь же «Флэймз» выполнили эту задачу. Осталось лишь успешно обо всём договориться и приступить к взаимному сотрудничеству.

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