«Выпишут волчий билет». Что грозит канадцу Кейну, подозреваемому в игре на ставках

С НХЛ шутки плохи. Один из главных активистов движения BLM сам влип в крупный скандал. Последствия могут быть серьёзными.

История с нападающим клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном продолжает набирать обороты. И это неудивительно, ведь сама карьера темнокожего нападающего (между прочим, ярого борца за права и одного из ключевых активистов движения BLM в НХЛ) буквально пестрит скандалами.

Более того, 30-летний канадец с зарплатой в $ 7 млн в год каким-то образом умудрился залезть в огромные долги и оказаться на грани банкротства. Это как нужно жить, чтобы довести себя до такого?

Но, как оказалось, скандалы с Кейном продолжились. Жена Эвандера, с которой, судя по сказанному ей, у канадского хоккеиста далеко не лучшие отношения, обвинила хоккеиста в сливе матчей и игре на тотализаторе. Обвинения очень серьёзные, а НХЛ реагирует на подобные вещи молниеносно и проводит собственные расследования.

Как и ожидалось, история не затихла, а продолжила набирать обороты. Сейчас главный вопрос, который интересует общественность, звучит следующим образом: «Что может грозить Кейну, если его вина будет доказана?»

«Шаркс» связались с НХЛ по поводу серьёзных обвинений, выдвинутых в адрес Эвандера Кейна.

Мы поддерживаем намерение провести полное и прозрачное расследование этой ситуации с целью поддержать целостность нашего вида спорта и ценности нашего клуба», — так выглядит официальное заявления «акул», за которых выступает форвард.

Новость по теме Эвандер Кейн ответил на обвинение о его участии в ставках на свои матчи

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, когда будет завершено расследование лигой дела скандального нападающего.

Оно, исходя из информации, предоставленной Дэйли, должно завершиться до открытия тренировочных лагерей команд в середине сентября. На данный момент Кейн не дисквалифицирован.

Важно, что, согласно коллективному соглашению между НХЛ и профсоюзом игроков, хоккеистам запрещается заключать любые пари на матчи. Любой, кто делает ставки на игры НХЛ (неважно, с участием его команды или нет), может быть дисквалифицирован.

Интересно авторитетное мнение ветерана НХЛ, известного в прошлом защитника сборной России Алексея Житника.

«Верю ли, что Эвандер Кейн делал ставки на матчи с участием своей команды? Слова «веришь» или «не веришь» тут не подходят. Насколько я знаю, «Сан-Хосе» и НХЛ уже начали расследование, вот по его результатам и сделаем выводы.

Пока всё, что есть, — это интервью супруги хоккеиста. Но жёны — народ эмоциональный и переменчивый. Сегодня они говорят так, завтра — по-другому, послезавтра вообще молчат. Поэтому я не исключаю, что вскоре супруга Кейна откажется от своих слов. И тогда «дело» станет уже не таким криминальным.

Урон карьере Кейна уже нанесён? Однозначно. Для профессионального спортсмена это очень тяжёлые обвинения. Если жена даст задний ход, то на репутации Кейна останется «клякса», но он, скорее всего, сможет сохранить своё право на профессию хоккеиста НХЛ. Если же обвинения подтвердятся, то ему будет выписан «волчий билет», — заявил Житник в интервью Russia-Hockey.

В общем, история очень мутная, однако, учитывая репутацию самого Кейна, можно сказать, что дыма без огня в таких случаях не бывает. Да, презумпцию невиновности никто не отменял, но тот факт, что карьере и имиджу самого Эвандера нанесён большой урон, не подвергается сомнениям. В таком случае как можно защищать чужие права и быть активистом каких-то движений, когда сам не вылезаешь из скандальных историй? Для начала Кейну нужно разобраться с самим собой, а уже потом стучать кулаком в грудь и строить из себя бескорыстного и честного борца с несправедливостью.