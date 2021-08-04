Невероятный гол Подколзина на Глинке. Пролетел через всю пятёрку и забил с колен

В августе 2018 года имя Василия Подколзина загремело на всю Россию, да и что уж там — на весь хоккейный мир. Капитан юниорской сборной России был самым ярким игроком Кубка Глинки/Гретцки, ни разу не уходившим со льда без заброшенных шайб, а Россия широко шагала по турниру, не замечая соперников.

В полуфинале (именно с этой стадии начинается плей-офф Глинки) России выпало играть со Швецией. И если в предыдущих матчах наши ребята сметали соперника со льда бешеным напором и неутомимой энергией, обстреливая ворота со всех возможных позиций и не давая поднять головы, то с «Тре крунур» было, в общем-то, то же самое, кроме одной маленькой детали. Шведы вполне комфортно чувствовали себя по такой игре, намеренно отдали инициативу и спокойно отсиживались в обороне, поджидая свой шанс.

Два периода Россия безуспешно билась о стену Хуго Альнефельта, а в начале третьего пропустила гол от Филипа Броберга. Казалось, самая забивная (наряду с Канадой) команда турнира уже не сможет отыграться, против шведской обороны наша атака буксовала и не виделось шансов сравнять счёт.

Но Подколзин нашёл способ, взяв игру на себя на последних минутах матча. Спокойно, без нервов он подхватил шайбу за своей лицевой линией и повёл её к воротам Альнефельта. Первых трёх шведов он прошёл легко, без особого сопротивления, но ближе к воротам Юханссон и Бьёрнфот сомкнули ряды, не пуская Василия на пятачок.

Его повалили на лёд, однако он всё равно прорвался и стоя на коленях с неудобной руки загнал шайбу в сетку, а затем влетел в неё и сам. Невероятная шайба.

ВИДЕО ГОЛА.

«На «Глинке» я кураж поймал. И отступать было особо некуда — что со шведами, что с американцами. Надо было что-то делать, вытаскивать игру. Кому-то же надо было. Ты смотришь на табло и понимаешь, что нужно что-то предпринимать. Как было в ситуации со шведами – мы играли-то очень неплохо, за исключением первого периода. Второй полностью провели в их зоне. У нас были штанги, было всё-всё-всё, кроме голов. В третьем пропустили по-глупому и никак не могли отыграться. Помню, что оставалось две минуты, я был на льду и понимал, что если не сейчас – то времени потом может просто и не быть. Наверное, поэтому подхватил шайбу и погнал. Хорошо, что получилось именно так. Чёрт знает, что было бы, сделай я, грубо говоря, лишнее движение», — вспоминал нападающий в интервью «Спорт-экспрессу».

Долго радоваться заброшенной шайбе, к сожалению, не пришлось, уже через 70 секунд шведы забили ещё, а отыграться снова времени фактически уже не оставалось. России пришлось биться не в финале, а за третье место с США, и там Подколзин выплеснул эмоции хет-триком, а последняя шайба получилась как под копирку со шведской — в окружении соперников, в падении, с колен. Россия взяла бронзу Глинки, Подколзин стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира.