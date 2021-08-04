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Чехия — Россия — 3:7, видео, голы, обзор матча Кубка Глинки/Гретцки

Россия — в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки! Юниоры перевернули матч с чехами за 4 минуты
Дмитрий Сторожев
Чехия — Россия — 3:7
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Подопечные Владимира Филатова решили исход встречи во втором периоде. Теперь российских юниоров ждёт встреча со шведами.

К заключительному матчу группового этапа Кубка Глинки/Гретцки юниорская сборная России обеспечила себе участие в полуфинале турнира. Подопечные Владимира Филатова провели две разных по содержанию встречи. В стартовой игре с финнами, несмотря на итоговый разрыв в три шайбы, упорная борьба и интрига сохранялись практически до последней минуты, в то время как сопротивления швейцарцев на следующий день хватило только на один период — уже во второй двадцатиминутке наши ребята сняли все вопросы о победителе матча, шесть раз поразив ворота соперника.

Российские юниоры вынесли Швейцарию! Наши забили шесть шайб за 12 минут Российские юниоры вынесли Швейцарию! Наши забили шесть шайб за 12 минут

Сегодняшние противники россиян из Чехии также не испытали особых проблем со сборной Швейцарии, одержав сухую победу со счётом 3:0. Однако затем одни из двух хозяев турнира оступились в противостоянии с Финляндией, уступив в серии послематчевых буллитов, чем обеспечили России место как минимум в четвёрке лучших команд и осложнили себе попадание в этот квартет.

К стартовому свистку уже был известен результат встречи соперников по группе: финны ожидаемо обыграли швейцарцев и заняли промежуточное второе место. Это означало, что чехам для выхода в полуфинал было необходимо побеждать, в то время как сборной России для гарантии первого места было достаточно не проиграть в основное время.

Как и перед вторым матчем, Владимир Филатов произвёл некоторые изменения в составе. В воротах вместо Сергея Мурашова вновь оказался Сергей Иванов, центрфорвард второго звена Даниил Григорьев и 13-й нападающий в игре со швейцарцами Даниил Давыдов поменялись местами, но наибольшие перемены коснулись левого фланга нападения — оформивший дубль во второй встрече Александр Перевалов, прежде выступавший в четвёртом сочетании, получил шанс в тройке с Ильёй Квочко и Матвеем Мичковым, а Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов и Даниил Ларькин опустились на одно звено.

Хозяева начали встречу активнее — давление на россиян в стартовые минуты оказывали не только хоккеисты чехов, но и их болельщики — собравшиеся на трибунах зрители организовали внушительную поддержку своим игрокам. Публике удалось зарядить их боевым настроем — чешские юниоры несколько раз потревожили Иванова уже в дебюте матча, но тот не позволил быстро поразить свои владения.

Россияне активизировались к исходу пятиминутки, и первый же момент едва не закончился голом — Илья Квочко и Матвей Мичков провели стремительный выход два в одного, но после паса от центрфорварда лучший бомбардир нашей команды не сумел попасть по шайбе.

Следующие две минуты прошли преимущественно в зоне чехов, и казалось, что россияне перехватили инициативу, но хозяева площадки быстро вернулись в игру и всё-таки открыли счёт: капитану чешской сборной Иржи Кулиху не удалось пробить Иванова, но на добивании первым оказался Матиаш Шаповалив, поймавший российского голкипера на противоходе.

Остаток периода прошёл также под контролем чешской сборной, и у неё были даже шансы удвоить преимущество, однако либо был надёжен Сергей Иванов, либо на помощь приходила штанга, как это произошло после броска Кулиха в большинстве.

Вторая треть сразу же пошла в другом ключе — уже тридцать секунд спустя Андрей Малявин роскошным пасом через всю площадку вывел Матвея Мичкова на рандеву с голкипером Яном Шпунаром, и форвард россиян оказался сильнее, забросив свою пятую шайбу на турнире.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Не успели чехи прийти в себя, как тут же пропустили второй гол. Ошибка на красной линии привела к стремительной атаке россиян, и после комбинации Дуда — Газизов — Мирошниченко капитан нашей юниорки вывел команду вперёд.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Но и на этом подопечные Владимира Филатова не остановились. Вскоре в воротах Шпунара побывали ещё две шайбы. Сначала Илья Роговский продемонстрировал роскошную технику, обыграв и защитников, и голкипера и уложив снаряд уже в пустые ворота, а затем Иван Мирошниченко, получив отличный пас через всю зону атаки, также на пустые ворота вывел Даниила Григорьева, вернувшегося во второе звено, и тот не промахнулся с короткого расстояния.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

На четыре гола у российских юниоров ушло всего четыре минуты! Такой отрезок, учитывая уровень соперника и тот факт, что все шайбы были заброшены в равных составах, впечатляет ещё больше, чем вчерашний голевой парад в матче со швейцарцами. Россияне перевернули игру, и, забегая вперёд, чехи не смогли оправиться от такого удара.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Большую часть периода россияне безоговорочно доминировали на льду, и подавленные соперники не могли ничего предложить в ответ, даже имея численное преимущество ближе к середине двадцатиминутки. Подопечные Владимира Филатова, которым на льду удавалось практически всё, могли ещё не раз поразить ворота Шпунара, но сталкивались либо с невезением, либо с ещё не до конца выпавшим из игры голкипером чехов.

И те всё же сподобились на ответ — за три минуты до конца периода наброс от синей линии в исполнении Алеша Чеха пролетел мимо всех, включая Сергея Иванова. Эта шайба приободрила и обескураженных игроков, и заметно притихших болельщиков, но ненадолго.

Две минуты спустя Матвей Мичков вышел один на один с Шпунаром и уверенно переиграл его, вернув россиянам преимущество в три шайбы. К слову, форвард россиян оформил третий дубль в третьем матче!

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Кубок Глинки/Гретцки. Группа A
04 августа 2021, среда. 20:00 МСК
Чехия U18
Окончен
3 : 7
Россия U18
1:0 Шаповалив (Кулих) – 08:28' (5x5)   1:1 Мичков (Малявин, Кудрявцев) – 20:31' (5x5)   1:2 Мирошниченко (Газизов, Дуда) – 21:26' (5x5)   1:3 Роговский (Трикозов) – 22:24' (5x5)   1:4 Григорьев (Сапунов) – 24:07' (5x5)   2:4 Прчик – 37:01' (5x5)   2:5 Мичков (Роговский) – 39:00' (5x5)   2:6 Демидов (Газизов, Давыдов) – 46:17' (5x5)   2:7 Роговский – 46:55' (5x5)   3:7 Петр (Рымон) – 59:33' (5x4)

Перед третьим периодом чехи сменили голкипера, но и тот ничего не смог сделать с разыгравшимися россиянами. Сменивший Шпунара Михаэль Шнаттингер держался шесть минут, а затем всё-таки дрогнул, пропустив две шайбы в течение минуты. Сперва Глеб Трикозов и Иван Демидов разыграли комбинацию, завершившуюся голом последнего, а вскоре Илья Роговский воспользовался неразберихой в обороне чехов и оформил дубль.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Однако последнее слово осталось за хозяевами. Многочисленные удаления россиян всё-таки привели к голу чехов, которые реализовали большинство за полминуты до конца матча, слегка подняв себе настроение.

Таким образом, российские юниоры одержали три победы в трёх матчах и с первого места вышли в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки, который наши юниоры проведут в чешском Бржецлаве, где они выступали на групповом этапе, 6 августа, со сборной Швеции, занявшей второе место в квартете В.

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