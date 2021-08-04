Россия — в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки! Юниоры перевернули матч с чехами за 4 минуты

К заключительному матчу группового этапа Кубка Глинки/Гретцки юниорская сборная России обеспечила себе участие в полуфинале турнира. Подопечные Владимира Филатова провели две разных по содержанию встречи. В стартовой игре с финнами, несмотря на итоговый разрыв в три шайбы, упорная борьба и интрига сохранялись практически до последней минуты, в то время как сопротивления швейцарцев на следующий день хватило только на один период — уже во второй двадцатиминутке наши ребята сняли все вопросы о победителе матча, шесть раз поразив ворота соперника.

Сегодняшние противники россиян из Чехии также не испытали особых проблем со сборной Швейцарии, одержав сухую победу со счётом 3:0. Однако затем одни из двух хозяев турнира оступились в противостоянии с Финляндией, уступив в серии послематчевых буллитов, чем обеспечили России место как минимум в четвёрке лучших команд и осложнили себе попадание в этот квартет.

К стартовому свистку уже был известен результат встречи соперников по группе: финны ожидаемо обыграли швейцарцев и заняли промежуточное второе место. Это означало, что чехам для выхода в полуфинал было необходимо побеждать, в то время как сборной России для гарантии первого места было достаточно не проиграть в основное время.

Как и перед вторым матчем, Владимир Филатов произвёл некоторые изменения в составе. В воротах вместо Сергея Мурашова вновь оказался Сергей Иванов, центрфорвард второго звена Даниил Григорьев и 13-й нападающий в игре со швейцарцами Даниил Давыдов поменялись местами, но наибольшие перемены коснулись левого фланга нападения — оформивший дубль во второй встрече Александр Перевалов, прежде выступавший в четвёртом сочетании, получил шанс в тройке с Ильёй Квочко и Матвеем Мичковым, а Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов и Даниил Ларькин опустились на одно звено.

Хозяева начали встречу активнее — давление на россиян в стартовые минуты оказывали не только хоккеисты чехов, но и их болельщики — собравшиеся на трибунах зрители организовали внушительную поддержку своим игрокам. Публике удалось зарядить их боевым настроем — чешские юниоры несколько раз потревожили Иванова уже в дебюте матча, но тот не позволил быстро поразить свои владения.

Россияне активизировались к исходу пятиминутки, и первый же момент едва не закончился голом — Илья Квочко и Матвей Мичков провели стремительный выход два в одного, но после паса от центрфорварда лучший бомбардир нашей команды не сумел попасть по шайбе.

Следующие две минуты прошли преимущественно в зоне чехов, и казалось, что россияне перехватили инициативу, но хозяева площадки быстро вернулись в игру и всё-таки открыли счёт: капитану чешской сборной Иржи Кулиху не удалось пробить Иванова, но на добивании первым оказался Матиаш Шаповалив, поймавший российского голкипера на противоходе.

Остаток периода прошёл также под контролем чешской сборной, и у неё были даже шансы удвоить преимущество, однако либо был надёжен Сергей Иванов, либо на помощь приходила штанга, как это произошло после броска Кулиха в большинстве.

Вторая треть сразу же пошла в другом ключе — уже тридцать секунд спустя Андрей Малявин роскошным пасом через всю площадку вывел Матвея Мичкова на рандеву с голкипером Яном Шпунаром, и форвард россиян оказался сильнее, забросив свою пятую шайбу на турнире.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Не успели чехи прийти в себя, как тут же пропустили второй гол. Ошибка на красной линии привела к стремительной атаке россиян, и после комбинации Дуда — Газизов — Мирошниченко капитан нашей юниорки вывел команду вперёд.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Но и на этом подопечные Владимира Филатова не остановились. Вскоре в воротах Шпунара побывали ещё две шайбы. Сначала Илья Роговский продемонстрировал роскошную технику, обыграв и защитников, и голкипера и уложив снаряд уже в пустые ворота, а затем Иван Мирошниченко, получив отличный пас через всю зону атаки, также на пустые ворота вывел Даниила Григорьева, вернувшегося во второе звено, и тот не промахнулся с короткого расстояния.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

На четыре гола у российских юниоров ушло всего четыре минуты! Такой отрезок, учитывая уровень соперника и тот факт, что все шайбы были заброшены в равных составах, впечатляет ещё больше, чем вчерашний голевой парад в матче со швейцарцами. Россияне перевернули игру, и, забегая вперёд, чехи не смогли оправиться от такого удара.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Большую часть периода россияне безоговорочно доминировали на льду, и подавленные соперники не могли ничего предложить в ответ, даже имея численное преимущество ближе к середине двадцатиминутки. Подопечные Владимира Филатова, которым на льду удавалось практически всё, могли ещё не раз поразить ворота Шпунара, но сталкивались либо с невезением, либо с ещё не до конца выпавшим из игры голкипером чехов.

И те всё же сподобились на ответ — за три минуты до конца периода наброс от синей линии в исполнении Алеша Чеха пролетел мимо всех, включая Сергея Иванова. Эта шайба приободрила и обескураженных игроков, и заметно притихших болельщиков, но ненадолго.

Две минуты спустя Матвей Мичков вышел один на один с Шпунаром и уверенно переиграл его, вернув россиянам преимущество в три шайбы. К слову, форвард россиян оформил третий дубль в третьем матче!

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Перед третьим периодом чехи сменили голкипера, но и тот ничего не смог сделать с разыгравшимися россиянами. Сменивший Шпунара Михаэль Шнаттингер держался шесть минут, а затем всё-таки дрогнул, пропустив две шайбы в течение минуты. Сперва Глеб Трикозов и Иван Демидов разыграли комбинацию, завершившуюся голом последнего, а вскоре Илья Роговский воспользовался неразберихой в обороне чехов и оформил дубль.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Однако последнее слово осталось за хозяевами. Многочисленные удаления россиян всё-таки привели к голу чехов, которые реализовали большинство за полминуты до конца матча, слегка подняв себе настроение.

Таким образом, российские юниоры одержали три победы в трёх матчах и с первого места вышли в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки, который наши юниоры проведут в чешском Бржецлаве, где они выступали на групповом этапе, 6 августа, со сборной Швеции, занявшей второе место в квартете В.