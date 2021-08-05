«Рейнджерс» могут обменять Айкела на россиян. Георгиев станет первым номером в «Баффало»?

24-летний нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел продолжает оставаться в центре внимания в Национальной хоккейной лиге. Второй номер драфта НХЛ — 2015 провёл в «Баффало» целых шесть бесплодных сезонов, но так и не увидел даже проблеска в кромешной тьме. Айкел уже устал кормиться завтраками, слухи о его возможном обмене появились давно, а в конце прошлого сезона ситуация усугубилась из-за разногласия по поводу лечения межпозвоночной грыжи. Джек пропустил бóльшую часть минувшего сезона – и «Сэйбрз» никак не могли договориться с игроком по поводу лечения. Клуб настаивал на консервативном методе, тогда как американец просил об операции. Отношения сторон испортились настолько сильно, что представители хоккеиста уже в открытую через прессу требуют обмена от генерального менеджера «клинков» Кевина Адамса.

«Процесс не работает. Как уже говорилось ранее, мы рассчитывали на обмен до открытия рынка свободных агентов. После того как согласованный и предписанный период консервативной реабилитации завершился в начале июня, медицинский персонал «Сэйбрз» решил, что требуется хирургическая процедура.

Рекомендация независимого нейрохирурга Джека, а также других специалистов по позвоночнику и вариант, который наиболее комфортен для самого Джека, – это операция по замене диска. Сначала у нас сложилось впечатление, что специалисты «клинков» с этим согласны, но в итоге так ничего и не произошло.

Во время переговоров совсем не учитывался вопрос готовности Джека к старту нового сезона. Ему придется ждать разрешения от врачей, даже если эта операция будет сделана сейчас. Мы неоднократно обращались в «Баффало» с начала июня, но наши обращения ни к чему не привели. Текущая ситуация на данный момент не позволяет Джеку играть в НХЛ. Это не работает», – говорилось в официальном заявлении, которое опубликовали агенты хоккеиста Питер Фиш и Питер Донателли.

Одним из главных претендентов на Айкела продолжает оставаться «Нью-Йорк Рейнджерс». В стане «синерубашечников» невероятно сильны заинтересованы в услугах 24-летнего нападающего и готовы расстаться со многими активами, чтобы заполучить Джека. К тому же не стоит забывать и о том моменте, что генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри находится в тесных отношениях с семьёй Айкела и сам Джек вовсе не прочь надеть свитер нью-йоркцев. По информации одного из инсайдеров «синерубашечников» Ларри Брукса, возможной компенсацией за обмен Айкела могут стать голкипер Александр Георгиев, нападающий Виталий Кравцов, защитник Зак Джонс. Также в случае подобной сделки «клинки» получат право выбора в первом раунде драфта НХЛ.

Подобный обмен может пойти на пользу практически всем участникам сделки. Разумеется, главным выгодоприобретателем окажется Айкел, который наконец-то вырвется из терпящего бедствие «Баффало». В «Рейнджерс» Джек может сначала стать солидным дополнением в линейке центров для Мики Зибанеджада, а уже через сезон американец и вовсе может единолично стать главным центрфорвардом «синерубашечников». По слухам, шведский форвард, чей контракт истекает в конце следующего сезона, рассчитывает на многолетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в районе $ 10 млн. В условиях жёсткого потолка зарплат, «Рейнджерс» вряд ли пойдут на удовлетворение желаний Мики, если в команде уже будет находиться более молодой Айкел. Однако эти рассуждения верны только в том случае, если здоровье позволит Джеку выступать на высоком уровне.

Что касается голкипера Георгиева, то он в случае обмена однозначно станет первым номером в «Сэйбрз». В это межсезонье «клинки» потеряли обоих своих голкиперов, отпустив Линуса Улльмарка в «Бостон», а Картера Хаттона – в «Аризону». На их смену «Баффало» подписали 41-летнего Крэйга Андерсона и бывшего вратаря «Нью-Джерси» Аарона Делла. Ни Андерсон, ни Делл не должны претендовать на пост первого номера в новом сезоне. Против Крэйга играет его преклонный возраст – неслучайно ходила информация, что уже этим летом Андерсон рассматривал вариант с завершением карьеры. Что касается Делла, то достаточно посмотреть на его статистику, чтобы понимать уровень этого голкипера. В семи матчах за «дьяволов» канадский вратарь одержал одну победу, пропуская больше четырёх шайб в среднем за матч. Контракт Георгиева рассчитан ещё на один сезон, и если он останется в «Рейнджерс», то будет продолжат пребывать в статусе бэкапа Игоря Шестёркина. В этом случае следующим летом он не получит больших денег на рынке, а вот в случае успешной игры за «Баффало» он сможет рассчитывать на рост своих акций в лиге. Посмотрите на пример Улльмарка, который сейчас подписал отличный контракт с «Бостоном».

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Может пойти на пользу обмен и другому российскому хоккеисту – Виталию Кравцову. 21-летний нападающий неплохо проявил себя в конце минувшего сезона в «Рейнджерс», но российский форвард в большинстве игровых ситуаций выходил на лёд в нижних звеньях «синерубашечников». Пробиться в топ-6 нью-йоркцев в новом сезоне Виталию будет невероятно сложно, а вот в перестраивающемся «Баффало» воспитанник челябинского хоккея может выйти на лидирующие роли в клубе, что также может позитивно сказаться на будущем Кравцова в лиге, ведь и для него новый сезон будет последним по действующему контракту. Если подобный обмен произойдёт, в плюс могут выйти все стороны, но говорить о завершении сделки слишком рано. К тому же не стоит забывать и о том, что в Айкеле заинтересован ещё целый ряд клубов НХЛ.