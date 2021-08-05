10 клубов НХЛ не вписываются в условия по зарплатам. Как они будут решать проблему?

Трудности возникают не только у тех команд, которые превышают потолок. Три клуба всё ещё не достают до пола.

С момента открытия рынка свободных агентов в НХЛ 28 июля прошло уже немногим больше недели. Большинство громких сделок – как подписаний клубами контрактов с НСА, так и обменов – уже состоялось, поэтому рассчитывать на дальнейший фейерверк из новостей в межсезонье не стоит. На ярмарке осталось не так много ярких игроков, чьи переходы могли бы стать большой сенсацией, да и относительно тех, кто находится в статусе ОСА, интриг также немного – самые ценные из них наверняка продлят соглашения со своими клубами, а взорвать рынок оффершитом едва ли кто-то решится. И даже «оглушительное молчание» в переговорах Кирилла Капризова и «Миннесоты» всё ещё не даёт усомниться в том, что рано или поздно стороны всё-таки ударят по рукам.

Новость по теме Капризов и «Миннесота» не могут договориться о контракте

Это означает, что клубы практически завершили действия по комплектации составов, и уже сейчас можно потихоньку присматриваться не только к ростерам на будущий сезон, но и к ситуациям с зарплатными ведомостями каждой из команд. Почти треть клубов НХЛ – 10 команд – на сегодняшний день не вписываются в условия на следующий сезон. Не все из них превышают потолок в $ 81,5 млн – три франшизы до сих пор не дотягиваются до пола, который составляет $ 60,2 млн. Как эти клубы будут решать проблемы с зарплатами?

«Баффало»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 52,9 млн (- $ 7,3 млн)

Значимые ОСА: Расмус Далин, Кейси Миттельштадт, Хенри Йокихарью

Долгосрочный список травмированных: Джек Айкел ($ 10 млн)

Поскольку до начала сезона ещё достаточно много времени, контракты всех игроков, числящихся в долгосрочном списке травмированных, я внёс в общую ведомость. Но, если вынести Айкела за скобки, у «Баффало» получается не самая приятная ситуация. До пола зарплат «клинкам» будет не хватать $ 17,3 млн, и даже новые соглашения с тремя ограниченно свободных агентами, которые входят в долгосрочные планы клуба, могут не дотянуть «Баффало» до нужной цифры. Далину, который должен стать лидером обороны «Сейбрз» после ухода Расмуса Ристолайнена, едва ли выдадут большую зарплату, чем получал финн ($ 5,4 млн), а на Миттельштадта и Йокихарью в сумме наверняка выделят не более $ 7-8 млн.

Возможный обмен Айкела, разговоры о котором ведутся уже очень давно, но пока так и не воплощаются в жизнь, даже с удержанием части зарплаты капитана «клинков» не гарантирует достижения нижнего порога. Поэтому «Баффало» точно необходимо раскошелиться, при этом держа в уме траты на будущие сезоны.

«Оттава»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 52,95 млн (- $ 7,25 млн)

Значимые ОСА: Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон

Долгосрочный список травмированных: -

У «Оттавы» всё куда проще – контракты для Ткачука и Батерсона, первый из которых наверняка будет близок к уровню договора Тома Шабо ($ 8 млн), позволят «сенаторам» без проблем достичь пола зарплат.

«Детройт»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 55,72 млн (- $ 4,48 млн)

Значимые ОСА: Якуб Врана, Филип Гронек, Адам Эрни

Долгосрочный список травмированных: -

Аналогичная ситуация и у «красных крыльев» — в это межсезонье соглашения с Враной, Гронеком и Эрни точно закроют вопрос с нижним порогом зарплат, а вот в следующем году ситуация обещает быть куда более интересной – соглашения истекут сразу у 11 из 19 игроков основы «Детройта», и у «Ред Уингз» будет куда больше свободных денег.

«Вегас»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 81,54 млн (+ $ 0,04 млн)

Значимые ОСА: Нолан Патрик

Долгосрочный список травмированных: Алекс Так ($ 4,75 млн)

«Рыцари» не раз испытывали проблемы из-за потолка зарплат по ходу предыдущего сезона и частенько, когда у многих хоккеистов были краткосрочные травмы, проводили матчи с 16-17, а один раз даже с 15-ю полевыми игроками в заявке. Чтобы избежать подобных неприятностей и в следующем чемпионате, «Вегас» избавился от тяжёлого контракта Марка-Андре Флёри, обменяв голкипера в «Чикаго», но всё равно остался со смехотворным, но всё же излишком в $ 40 тыс.

И здесь «помогла» травма одного из ключевых игроков команды Алекса Така, которая вывела его из строя как минимум на полгода. Часть освободившихся денег «Голден Найтс» сейчас могут потратить на ОСА Нолана Патрика, но тогда по возвращении Така «рыцарям» для выполнения условий точно придётся с кем-либо расстаться.

«Чикаго»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 82,17 млн (+ $ 0,67 млн)

Значимые ОСА: Александр Нюландер, Брэндон Хагель

Долгосрочный список травмированных: Эндрю Шоу ($ 3,9 млн)

Травма Эндрю Шоу оставляет серьёзно укомплектовавшимся этим летом «ястребам» $ 3,23 млн, но их может и не хватить, чтобы сохранить и Нюландера, пропустившего предыдущий сезон, и Хагеля, закрепившегося в основе. Интересно, что предпримет руководство «Чикаго», учитывая, что через год понадобятся солидные средства, чтобы продлить контракты с такими игроками, как Доминик Кубалик, Кирби Дак и Дилан Строум, а также переподписать вратарскую бригаду.

«Торонто»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 82,89 млн (+ $ 1,39 млн)

Значимые ОСА: —

Долгосрочный список травмированных: -

Чтобы уместиться под потолком зарплат, «листьям» будет достаточно отправить двух игроков на двусторонних контрактах в АХЛ. Но тогда у «Торонто» будет недобор в обороне – одним из этих игроков является защитник, коих у «Торонто» всего шесть, Расмус Сандин. Поэтому «Мэйпл Лифс» зачем-то подписавшим нескольких хоккеистов в атаку, точно предстоит с кем-то расстаться, чтобы освободить место в платёжке.

«Эдмонтон»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 83,05 млн (+ $ 1,55 млн)

Значимые ОСА: Кайлер Ямамото

Долгосрочный список травмированных: -

В таком же положении находятся канадские соседи «Торонто» из «Эдмонтона», но их ситуация усугубляется необходимостью продлить контракт с ОСА Кайлером Ямамото. Однако у «нефтяников», в отличие от «листьев», есть явный кандидат на расставание – хорошо знакомый российскому болельщику голкипер Микко Коскинен, получающий баснословные $ 4,5 млн в год. «Ойлерз» уже успели выкупить контракт форварда Джеймса Нила, и, если никто не захочет забрать финна (что практически гарантировано), наверняка проделают такую же процедуру и с бывшим вратарём «Сибири» и СКА.

«Монреаль»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 83,77 млн (+ $ 2,27 млн)

Значимые ОСА: Еспери Котканиеми

Долгосрочный список травмированных: Ши Уэбер ($ 7,86 млн), Пол Байрон ($ 3,4 млн)

Травмы Ши Уэбера, чья дальнейшая карьера находится под вопросом, и Пола Байрона, который вернётся не раньше следующего года, в какой-то степени сыграли на руку «Монреалю», пошумевшему на рынке свободных агентов. Освободившихся денег точно должно хватить на продление соглашения с Еспери Котканиеми, на которого в Квебеке рассчитывают как на одного из будущих лидеров «Канадиенс».

«Даллас»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 85,57 млн (+ $ 4,07 млн)

Значимые ОСА: —

Долгосрочный список травмированных: -

Финалистам Кубка Стэнли-2020 точно придётся с кем-то расстаться, и здесь, как и в «Эдмонтоне», выбор, вероятнее всего, упадёт на вратарский корпус. Тяжёлые контракты Бена Бишопа и Антона Худобина, которые на двоих получают почти $ 8,5 млн в год, являются достаточно тяжёлой ношей для нынешних «звёзд», поэтому не исключено, что техасцы захотят избавиться сразу от обоих, о чём говорит приобретение «Далласом» Брэйдена Холтби на скромный договор с зарплатой $ 1 млн в год.

«Тампа»

Зарплаты на сезон-2021/2022: $ 87,24 млн (+ $ 5,74 млн)

Значимые ОСА: Росс Колтон

Долгосрочный список травмированных: Брент Сибрук ($ 6,875 млн)

Несмотря на самую большую зарплатную ведомость в лиге, «Тампа» не будет превышать потолок. Руководство «молний» провело плодотворную работу на рынке, заменив ушедших игроков на недорогие, пусть в основном и достаточно возрастные, альтернативы. Последним действием «Лайтнинг» на рынке стал обмен Тайлера Джонсона в «Чикаго», вместо которого «Тампа» получила дополнительные $ 5 млн в платёжке и большой контракт Брента Сибрука, который не будет учитываться под потолком, поскольку защитник уже завершил карьеру.

Таким образом, у «молний» остаётся приблизительно $ 1,135 млн, и на эти деньги действующие чемпионы будут стараться подписать Росса Колтона, гол которого принёс «Тампе» Кубок Стэнли.