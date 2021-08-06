Громкая футбольная новость добралась и до хоккея. Может, Лионелю стоит попробовать себя на льду?

«Ждём на сборе! Катание подтянем, не волнуйся». Клубы КХЛ и НХЛ в шутку бьются за Месси

Накануне в футбольном мире взорвалась настоящая информационная «бомба». Пресс-служба «Барселоны» объявила о том, что капитан команды Лионель Месси покинет каталонский клуб.

Как сообщил сайт каталонцев, Месси не останется в команде, несмотря на договорённость о продлении контракта. Подписать новое соглашение стороны не смогут из-за экономических правил и ограничений Примеры.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищал цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Ла Лиге, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

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Разумеется, мимо такого инфоповода не могли пройти и в хоккейном сообществе. Как обычно, ярко выступил «Авангард», заявивший, что ждёт аргентинца на сборе в Сочи, а катание ему обязательно подтянут. Получилось и правда забавно. Переберись Месси на сезон-2021/2022 в Балашиху – её население увеличилось бы минимум до размеров Москвы.

Странно, что в этом креативе «ястребов» не поддержали в «Ак Барсе». Там тоже знают толк в подобных вещах.

А вот в «Адмирале» решили сразу взять быка за рога и, посчитав битву у «Авангарда» выигранной, уже объявили о подписании звёздного форварда, выложив шуточное фото с новичком. Кстати, форма «моряков» аргентинцу вполне к лицу.

Почему-то быстро отказались от борьбы за нападающего с мировым именем в «Нефтехимике». Думается, дело здесь далеко не в том, что под номером 10 в Нижнекамске уже выступает другой человек – Данила Попов. Скорее всего, подписание столь дорогостоящего спортсмена просто не по карману татарстанской команде.

Если обратить своё внимание на НХЛ, то российский нападающий Павел Бучневич, недавно обменянный из «Рейнджерс» в «Сент-Луис», выступил коротко, но понятно. На фотографию с изображением аргентинца Бучневич прикрепил смайлики с рукой, приложенной в голове. Да уж, на Павла вчерашняя новость явно произвела мощный эффект…

В свою очередь клубы НХЛ организовали целый тред в «Твиттере», под которым начали выкладывать свитера с фамилией и номером аргентинского футболиста. На публикацию «Питтсбурга» поочерёдно ответили «Коламбус» и «Флорида». Кто выступит следующим и в итоге выиграет битву за одного из самых звёздных спортсменов современности?