«Адмиралу» снова запретили трансферы. Что происходит с приморским клубом?

Ещё 31 марта президент КХЛ Алексей Морозов по итогам состоявшего совета директоров лиги объявил, что в следующем сезоне примут участие 24 клуба. В состав участников КХЛ вернулся приморский «Адмирал», пропускавший прошлый сезон из-за сложной финансовой ситуации в условиях пандемии коронавируса. При этом было особо подчёркнуто, что клуб из Владивостока сыграет в следующем сезоне при условии погашения долгов за сезон-2017/2018.

«Что касается «Адмирала», то долги есть. Сегодня было дополнительное условие. Все члены совета директоров за него проголосовали. На 21 марта 2018 долг составлял 146 млн рублей, сейчас долг составляет 56 млн рублей. Сегодня было принято решение предоставить «Адмиралу» отсрочку до 31 июля 2021 года. Если долги не погасят, клуб не допустят до участия в чемпионате», — говорил Морозов.

К середине июня приморский клуб определился с фигурами главного тренера (им стал Сергей Востриков) и спортивного директора (на эту должность назначили Вадима Аверкина). Однако самый интригующий вопрос – кто будет играть за «Адмирал» – по-прежнему висел в воздухе. Новому руководству «Адмиралу» не выдавали доступ в ЦИБ (Центральное информационное бюро – именно там принимаются предложения и утверждаются все сделки в КХЛ). Точнее он находился в режиме чтения. Боссы приморского клуба имели право изучать переходы в лиге через ЦИБ, подписывать какие-то предварительные соглашения, но зарегистрировать контракт – нет. Сообщалось, что так будет продолжаться до тех пор, пока «Адмирал» не погасит все долги.

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19 июня на официальном сайте КХЛ появилась информация, что приморский клуб примет участие в новом сезоне. Дальневосточники подписали соглашения с игроками и начали выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/2018. Это означало выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне-2021/2022. Говорилось, что полный расчёт будет произведён до 31 июля текущего года, срок был утверждён Советом директоров КХЛ 31 марта 2021.

Лига открыла «Адмиралу» доступ в ЦИБ. Таким образом, клуб сможет подписывать игроков. Спустя несколько дней после получения вожделенного доступа к ЦИБу приморский клуб одним из последних приступил к формированию своего состава. «Адмирал» сделал ставку на возвращение во Владивосток игроков, в прошлом уже надевавших форму «моряков». На Дальний Восток вернулись голкиперы Никита Серебряков и Иван Налимов, нападающие Дмитрий Саюстов, Евгений Грачёв, Дмитрий Лугин, а также братья Владислав и Вячеслав Ушенины. Казалось, что история с погашением задолженностей закончилась успешно, и уже ничего не угрожает участию «Адмирала» в сезоне. Но дедлайн по выплате долгов (31 июля) настал, а задолженности в полном объёме погашены не были.

Накануне пресс-служба «моряков» прокомментировала информацию о ситуации в клубе. «Клуб закрыл все долги по условиям дорожной карты, согласованной с КХЛ. После подписания договоров с каждым хоккеистом было выплачено по 50% от суммы долга. Затем, после того как клуб получил оригиналы договоров с подписями, выплачена оставшаяся половина», — сообщила пресс-служба клуба в ответ на комментарий болельщика в «Инстаграме».

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Однако сегодня стало известно, что на приморский клуб всё-таки снова наложен запрет на регистрацию контрактов. «АНО ХК «Адмирал ПК» был закрыт доступ на осуществление транзакций в ЦИБ КХЛ в связи с тем, что клуб до 31 июля 2021 года полностью не погасил задолженность перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018. Клуб выплатил задолженность в размере 48,8 млн рублей, остаток долга составляет 15,2 млн рублей перед одним тренером и четырьмя хоккеистами. В пятницу, 6 августа, президент КХЛ Алексей Морозов провел телефонный разговор с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко по данному вопросу. В ближайшее время руководство лиги встретится с представителями клуба для выработки решения по выплате оставшейся задолженности», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

По некоторой информации, не закрыты долги перед тренером Александром Андриевским, голкипером Игорем Бобковым, защитником Антоном Волченковым, а также форвардами Джеймсом Райтом и Иваном Фищенко. Вряд ли кто-то руководство КХЛ сейчас пойдёт на исключение «Адмирала» из числа участников лиги, ведь до начала нового сезона остаётся меньше месяца. Хотя приморский клуб и нарушил свои договорённости с лигой. Столь радикальный шаг заставит видоизменять расписание, а ведь клубы лиги наверняка уже запланировали свою логистику относительно полётов на Дальний Восток. При этом закрытый ЦИБ является большой проблемой для нового-старого участника лиги.

Сейчас в клубе из Владивостока большое количество игроков находятся на просмотре, который имеет ограниченный срок действия. Без доступа в ЦИБ с ними не получится подписать полноценные контракты и заявить на сезон. Таким образом, меньше чем за месяц до начала нового сезона приморский клуб снова столкнулся с большими проблемами в своей селекционной работе.