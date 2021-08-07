«Знаю, насколько хорош могу быть. Обмен из СКА в «Сочи» — отличный вызов»

В «Сочи» появился реально классный вратарь. Магнус Хелльберг начинал в КХЛ в «Куньлуне», потом провёл три года в СКА, но после очередного поражения в плей-офф от ЦСКА в этом году его обменяли в черноморский клуб. На турнире Sochi Hockey Open «Чемпионат» эксклюзивно поговорил с ним о его игре в Петербурге и досадной ошибке в решающем матче с московскими армейцами, о новых вызовах и целях, задачах на сезон и его необычных отношениях с тренером вратарей «Сочи» Александром Залевским, который всего на три года старше своего подопечного и к тому же прекрасно говорит на шведском.

«С тренером вратарей «Сочи» у нас сразу возникла «химия», мы на одной волне»

— Вы только что были в студии Sochi Hockey Open вместе с тренером вратарей команды Александром Залевским и выглядели как добрые друзья. Это действительно так?

— Перед тем как я полетел сюда, мы немного пообщались по телефону. Я приехал около недели назад, и сразу возникла «химия». Мы на одной волне, так бывает, что сходишься с человеком. Мне повезло, что он мой тренер вратарей, между нами сразу возникло взаимопонимание. Мы дискутируем о том, что происходит на льду и за его пределами. Пока что всё здорово.

— У вас первый раз такие отношения с тренером?

— Нет, бывало и раньше. Вратарь — особенное амплуа, ты в командном виде спорта, но ты один. Когда ты комфортно чувствуешь себя с тренером, доверяешь ему, это очень помогает в течение долгого непростого сезона.

— У вас совсем маленькая разница в возрасте, это повлияло на ваши отношения?

— Не думаю, на мой взгляд, возраст — это просто цифра. Но когда возраст одинаковый, у вас могут быть схожие интересы, одинаковая позиция в жизни. Но в Швеции у меня был тренер вратарей намного старше меня, с которым мы тоже стали близкими друзьями. Тренера вратарей в СКА Стефана Перссона я тоже очень хорошо знаю. Но я счастлив работать с Александром, это будет увлекательный сезон.

— То есть его молодой возраст не вызывает неловкости?

— Нет. Возможно, вызывал бы, если бы он всё время только и говорил, что мне надо делать (смеётся). Но мы разговариваем, узнаём друг у друга, что нам нравится, а потом ищем общее решение. Для меня это лучше всего, возраст Александра для меня вообще не проблема.

«Другие клубы вели переговоры со СКА, но клуб решил обменять меня в «Сочи»

— После сезона чувствовали, что вас могут обменять?

— Хоккей — тоже бизнес. Если не побеждаешь, понимаешь, что всякое может случиться. Конечно, сразу я об этом не знал, но понимал, что такой шанс есть, поэтому не был удивлён на 100%. Это часть хоккея, нельзя воспринимать это близко к сердцу.

— Как узнали об обмене?

— Перед обменом говорил с агентом и со СКА. Знал, что происходит.

— Алексей Бадюков сказал, что у вас были предложения из топ-клубов. Вы что, сами могли выбирать, куда переходить?

— У меня был контракт со СКА ещё на год, так что это было не моё решение. Знал, что другие клубы проявляли ко мне интерес, вели переговоры со СКА, но клуб решил обменять меня в «Сочи». Раз я на контракте, «Сочи» — моя новая команда. Надеюсь, буду много играть и буду лидером. У нас молодая команда, надо брать на себя ответственность, показывать на личном примере. Я играю на профессиональном уровне более 10 лет, знаю, чего стоит победа, как быть профессионалом. Всё зависит от настроя, как ты сам подходишь к ситуации. Я её принимаю как отличный вызов.

«Не смотрю на себя как на главную звезду «Сочи», просто фокусируюсь на своей игре»

— Вам нравится эта роль? Ведь вы будете главной звездой «Сочи», от вашей игры буквально будет зависеть успех команды.

— Я люблю давление, но не соглашусь. Мы с Максом Третьяком будем делить игровое время. Конечно, я хочу играть как можно больше, но тот, кто будет лучшим вратарём, получит больше матчей. У нас с ним здоровая конкуренция, но я не рассматриваю себя главной звездой.

— А кто же, если не вы?

— У меня много опыта, я знаю, насколько хорош могу быть, когда показываю свою лучшую игру. Но я не смотрю на себя как на главную звезду команды, просто фокусируюсь на своей игре, на том, где могу ещё прибавить. Надеюсь, это приведёт к тому, что команда будет больше побеждать. Но это длинный сезон, всякое может случиться, те же травмы. Сейчас чувствую себя великолепно, много тренировался летом и готов много играть, если это потребуется.

«Играть в хоккей в Сочи — просто рай, тут заряжаешься энергией»

— Как в команде вас приняли?

— Замечательно, все были очень рады, когда я приехал. Чувствую поддержку, в меня по-настоящему верят и рады видеть в команде. Все — от руководителей до игроков — очень милы со мной, жаловаться не на что.

— Что думали о Сочи раньше и что думаете сейчас?

— Отличный город. В большом Сочи я почти не бывал, но район Олимпийского парка, море очень классные. Играть в хоккей в такой обстановке — это рай. Не скажу, что это отвлекает, наоборот, это хороший способ зарядиться энергией. Например, в ноябре в большинстве городов всё серое, постоянно идёт дождь, а здесь солнце светит. Это заряжает энергией. Конечно, нельзя проводить всё время на пляже, надо искать баланс.

— По сравнению с Петербургом это заметное улучшение.

— Если говорить о погоде, то да. Но я люблю Петербург, он был моим домом на протяжении трёх лет. Там тоже классные рестораны, а покушать я люблю. Петербург — прекрасный город, красивая архитектура и всё такое. Но Сочи тоже красив.

— Уже обустроились в городе — нашли хорошие рестораны, места для купания?

— Да, у меня квартира рядом с морем и ареной. Приятный район, много хороших ресторанов. В море тоже купаюсь, мы уже нашли хорошие места, где не так много людей. Но это наш секрет.

— Это шведский загар у вас или уже сочинский?

— И тот и другой. Я голубоглазый блондин, солнце меня не сильно любит. Надо быть осторожным в начале лета, да и сочинское солнце злее шведского. Приходится и сейчас использовать защитные средства. Но мне нравится быть на солнышке, жаловаться не на что.

— Семья приехала с вами?

— Ждём, когда сделают визу, скоро они должны приехать.

— В Сочи пускают только с прививкой, вы уже сделали?

— Да, я вакцинировался в Швеции.

— В России многие считают, что эти прививки небезопасны, и не хотят их делать. В Швеции такое же отношение?

— Думаю, так в каждой стране. Конечно, от прививки может быть побочка, но и коронавирус тоже может навредить. Не хочу углубляться, каждый сам делает выбор, но в то же время все видят, что делает коронавирус по всему миру. У меня много пожилых родных, много близких, которые тяжело болели ковидом. Если вакцина поможет тебе не умереть, надо прививаться или нет? Каждый решает сам. Я спокойно привился, побочных эффектов у меня не было.

«Моя цель — помочь «Сочи» выйти в плей-офф. Хочу показать, на что я способен»

— Результаты «Сочи» не назвать выдающимися, последние два года команда не попадала в плей-офф. Чувствуете, что вы можете помочь это изменить?

— Надеюсь, что буду важной частью команды. Знаю, насколько важно иметь хорошо выстроенную оборону, чтобы защитники взаимодействовали со своим вратарём, помогали друг другу. У команд, которые выходят в плей-офф, обычно сильные вратари. Можно учиться на том, что было раньше, но в этом году у нас новая команда, мы начинаем с чистого листа. Я в предвкушении, моя цель — помочь команде выйти в плей-офф.

— А что о личных целях? Может, вы хотите кому-то что-то доказать, например, СКА?

— Личные цели тоже есть. Хочется показать, на что я способен. Где бы я ни играл, всегда хочу расти и становиться лучше с каждым днём. Не хочу никому доказывать, что достоин играть здесь, но это будет вызов. У нас голодные до побед ребята, которые хотят играть, биться и выигрывать. Если мы выстроим сплочённый коллектив, то сможем многого добиться в этом сезоне.

— После обмена в СКА вы радовались, что больше не будете пропускать по 8 шайб за матч. Какие поводы для радости после перехода в «Сочи»?

— Здесь, наверное, в меня будет лететь больше бросков, но останавливать шайбу — моя работа. В плане развития у меня тут больше работы, это поможет мне расти как вратарю. Я из тех вратарей, кто любит, когда много бросают. Когда бросают мало, у тебя есть время, чтобы подумать между бросками. Когда бросают много, ты просто реагируешь, постоянно находишься в движении.

— Что с шлемом, когда сделаете новый?

— Я уже заказал его, но у мастера, с которым работаю, сейчас много заказов со всего мира. После обмена мы сразу созвонились, придумали дизайн. Сейчас шлем в работе, надеюсь, к началу сезона он будет готов.

Фото: vk.com/hcsochi

«До сих пор вспоминаю свою ошибку в шестом матче с ЦСКА. Это моя вина»

— В СКА вас брали на замену Микко Коскинену и видели в вас человека, который приведёт команду к Кубку Гагарина. У вас было время проанализировать, почему не получилось?

— Много причин. В плей-офф мы дважды встречались с ЦСКА, обе серии были равными. В первый год мы проиграли в седьмом матче, на второй год я чувствовал, что у нас очень хорошая команда и «химия», и мы способны на многое. Но сезон прервала пандемия, а в этом году мы снова проиграли ЦСКА. В плей-офф всё решают такие маленькие детали… Можно анализировать, что произошло, но матчи были настолько равными, что всё могло сложиться в любую сторону.

— До сих пор вспоминаете свою ошибку в шестом матче с ЦСКА?

— Конечно. Ошибки случаются, это игра ошибок. Но в таком важном матче непозволительно их допускать. До сих пор периодически вспоминаю этот момент, но это уже в прошлом, надо вынести урок из этой ошибки и надеяться, что подобное не повторится вновь.

— Не считаете, что именно из-за этой ошибки СКА проиграл серию? И как на неё отреагировали ваши партнёры?

— Мне кажется, несправедливо выделять только одну ошибку, в этой серии многие ребята совершали ошибки. В этом матче — да, я виноват, но в серии — не уверен. Такие вещи случаются, но по такой игре, что была в шестом матче… Не знаю, почему я так поступил, может, в тот момент был недостаточно сконцентрирован. Предыдущий матч был очень тяжёлым, закончился в третьем овертайме, возможно, это повлияло, не знаю. В любом случае я не ищу оправданий и несу ответственность за эту ошибку. В таких матчах подобного нельзя допускать.

— Осталась обида на бывший клуб?

— Нет, ничего личного. Конечно, у меня был контракт ещё на год, я планировал выиграть со СКА Кубок Гагарина, мы ведь столько лет работали, шли к этой цели. Но это часть хоккея, многих игроков обменивают. Взять, к примеру, Марка-Андре Флёри. Он — один из лучших вратарей в НХЛ, который так много сделал для «Вегаса», а его всё равно обменяли. Это часть хоккея. Сейчас я счастлив быть в «Сочи».

— Вы вчера сыграли со СКА, нервничали?

— Нет. Обычно хорошо, если немного нервничаешь, это значит, что твой организм начеку. Но мне просто было приятно снова сыграть, к тому же с бывшей командой. Было весело, приятно было снова увидеть ребят. К тому же я знаю их сильные стороны, что они любят делать. Знаю, что у Марченко великолепный бросок, он забил мне точно в девятку, красивый гол.

Права на видео принадлежат ХК «Сочи». Посмотреть видео можно в "твиттере" ХК СКА.

— С бывшими одноклубниками успели пообщаться, может, сходили уже куда-то?

— Пока не было времени куда-то сходить, думаю, на этой неделе что-то придумаем. Но я видел их в подтрибунных помещениях, перед раздевалками, со всеми пообщался — с тренерами, массажистами, сервисменами, игроками. Все выражали сожаление, что я покинул команду, говорили, что скучают по мне. Но это часть игры. Сейчас я завожу новых друзей в «Сочи», а кого-то уже раньше знал — Рундблада, Глотова.

— Возвращение в Петербург с новой командой будет особенным?

— Не буду врать, сыграть в «Ледовом», увидеть болельщиков точно будет особенным моментом. Они всегда поддерживали команду и меня лично.

— Из Китая вы привезли собаку, а из Петербурга что-то привезли?

— Ничего такого, но мы шутили, что надо привозить собаку из каждого места, где живём. Пока что у нас только один пёс, из Китая. Он — лучший, мы его обожаем.

— Будете скучать по чему-то из Петербурга?

— По друзьям и ребятам из команды, с которыми мы стали близки. Мы столько вместе прошли, столько воспоминаний осталось. И по своим любимым ресторанам тоже буду скучать, но мы скоро едем в Петербург, будет время в них сходить.