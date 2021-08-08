«Трактор» занял первое место, СКА не справился с чемпионом КХЛ. Итоги Sochi Hockey Open

В Сочи завершился Sochi Hockey Open — один из самых ярких турниров предсезонки. Черноморский город как всегда радовал своим гостеприимством и хоккеем, по которому все уже наверняка успели соскучиться. «Чемпионат» подводит итоги турнира.

«Трактор» — дебютант и победитель

Челябинцы впервые приняли участие в Sochi Hockey Open и сразу выиграли турнир. «Трактор» представил сильно обновлённую и заметно усилившуюся команду, в которой ярче всего блистало новое звено. Причём создали его вынужденно (из-за травмы Томаша Гики), и, видимо, временно, однако сочетание Абрамов — Седлак — Тертышный забило восемь из 14 голов команды и выглядело чудно. Виталий был признан MVP, Лукаш стал лучшим бомбардиром, а Никита делает всё, чтобы просмотровый контракт превратился в полноценный. Здорово смотрелись и новички — Ткачёв, Пулккинен. Большинство «Трактора» тоже работало, как часы. Конечно, по предсезонке сложно делать далеко идущие выводы, но здесь команда смотрелась мощнее всех, и можно надеяться, что в чемпионате команда пошумит.

«Сочи» старается, но им не хватает в завершении

Хозяева турнира выиграли только один матч из четырёх и забил всего пять шайб — результат неважный, и даже Евгений Ставровский признаёт, что команде нужно усиление, особенно в завершении атак. Однако стоит отметить, что команда действительно билась и выкладывалась, а не играла спустя рукава, и достойно смотрелась в играх с топовыми командами КХЛ. С «Автомобилистом», например, они дважды вели в счёте и уступили только в овертайме, а в победном матче с молодёжной сборной не расклеились после 0:2. Ещё один внутренний резерв — Магнус Хелльберг, который пока не смог записать на свой счёт первую победу за новую команду. Впрочем, он присоединился к «леопардам» всего пару недель назад, надо дать ему время, чтобы адаптироваться, набрать игровую форму и привыкнуть к новым партнёрам.

Молодёжка закончила турнир на высокой ноте

Молодёжная сборная России под руководством Игоря Ларионова вновь выступила в Сочи, но, в отличие от предыдущего года, смогла выиграть только последний матч. Впрочем, разница в опыте и физической мощи на фоне клубов КХЛ была заметна, а результат, поэтому, вполне ожидаем. Тем не менее ребята показывали задорный умный хоккей, не терялись на фоне маститых соперников и играли с ними на равных.

«Автомобилист» — мастер камбэков

«Автомобилист» во всех четырёх матчах на турнире пропускал первым (иногда и не один гол), но всякий раз показывал твёрдый характер, отыгрывался, а затем доводил дело до конца в овертайме или на буллитах. Не получилось выгрызть победу только в заключительном матче с молодёжной сборной, которая гарантировала бы им первое место на турнире, но это не беда. Надо отметить, что в Сочи у «Автомобилиста» не играл основной вратарь Якуб Коварж, который продолжает восстанавливаться от травмы, и только один матч провёл Стефан Да Коста, да к тому же в предпоследней игре получил травму Сергей Шумаков. Дождёмся, когда команда начнёт играть в оптимальном составе.

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«Авангард» и СКА традиционно закрыли турнир

Встреча СКА и «Авангарда» — самая громкая вывеска турнира, которая уже традиционно его закрывает. Матч получился боевым и вязким, никто не хотел уступать ни сантиметра льда. О том, что это только предсезонка, совершенно ничего не напоминало. Петер Цегларик, которого «Авангард» взял на замену Риду Буше, палил с правого круга вбрасывания, особенно в большинстве, но не реализовал несколько стопроцентных моментов. Боб Хартли уверен, что голы придут, как только нападающий пообвыкнется в новом клубе.

40 минут никто не мог отыграть счёт, и только в середине третьего периода «Авангард» пробил Ларса Юханссона. Наиль Якупов (чемпионский плей-офф он пропустил из-за травмы), на которого Хартли этим летом не может нарадоваться, обманул Юханссона, заставив его дёрнуться за собой, и выдал Дмитрию Шевченко передачу на пустые ворота.

СКА дважды проиграл в Сочи с минимальным счётом — сначала «Трактору», а теперь и действующему обладателю Кубка Гагарина. Но, надо думать, для армейцев всё же главное проверить разные сочетания, ведь команда сильно изменилась. В конце августа эти команды снова встретятся на турнире имени Пучкова в Петербурге, и там будет возможность взять реванш.