Тренерский состав Канады на Олимпиаду устрашает. Приезд НХЛ в Пекин теперь на шаг ближе

Канадская хоккейная ассоциация объявила тренерский штаб, который будет руководить сборной на предстоящих Олимпийских играх в Пекине. Главным тренером команды назначен Джон Купер, занимающий аналогичную должность в «Тампа-Бэй», а его ассистентами станут Брюс Кэссиди, Питер Дебур и Барри Тротц, возглавляющие «Бостон», «Вегас» и «Айлендерс» соответственно.

«Для меня большая честь стать главным тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пекине и иметь возможность продолжить богатую хоккейную традицию, которая ассоциируется с командой. Возможность работать с отличной группой игроков и тренерским штабом элитного уровня в лице Барри, Брюса и Питера — большая честь.

У меня много тёплых воспоминаний об Олимпийских играх, от просмотра Игр в детстве до захватывающих побед в финалах, и я с нетерпением жду возможности помочь создать незабываемые воспоминания для канадцев по всей стране, пока наша команда борется за золото», — прокомментировал своё назначение Купер.

Пока что есть один небольшой нюанс — тренерский штаб канадцев будет выглядеть так лишь в том случае, если в олимпийском турнире примут участие хоккеисты из НХЛ. Однако теперь кажется, что приезд звёздных игроков из Северной Америки стал ещё на шаг ближе — не просто же так лигой была выделена двухнедельная пауза на период проведения Олимпиады. Да и заниматься комплектацией персонала на пустом месте в Канаде тоже вряд ли стали бы.

Для всех четырёх специалистов предстоящие Олимпийские игры могут стать первыми в их тренерских карьерах, а для Брюса Кэссиди это и вовсе будет дебютным появлением в штабе национальной сборной. Остальные трое ранее завоёвывали золотые медали чемпионатов мира в качестве ассистентов, а Купер также руководил сборной на ЧМ-2017, где «кленовые листья» добыли серебряную награду.

Фото: Xavier Laine/Getty Images

Признаться, такой тренерский состав выглядит очень впечатляюще и даже устрашающе. Генеральный менеджер сборной Даг Армстронг собрал коллектив из четырёх специалистов с разными стилями, каждый из которых может улучшить игру команды в различных компонентах (если, конечно, Питер Дебур не будет отвечать за большинство — его «Вегас» был, мягко говоря, не слишком хорош в розыгрыше лишнего по ходу предыдущей регулярки, а в плей-офф и вовсе провалился, закончив постсезон с худшим среди всех участников показателем 9,3% в 19 матчах).

Все четыре тренера очень успешно руководят в Национальной хоккейной лиге, и за последние пять лет каждый из них выводил свои команды в финал Кубка Стэнли: Дебур вместе с «Сан-Хосе» в 2016 году уступил трофей «Питтсбургу», Кэссиди у руля «Бостона» в 2019-м также не смог обыграть «Сент-Луис», а вот Тротц и Купер преуспели гораздо больше — нынешний наставник «Айлендерс» в 2018 году привёл «Вашингтон» к первому в истории клуба чемпионству, а действующий коуч «Тампы», который на сегодняшний день дольше всех в НХЛ находится на своём посту, уже два года подряд делает «Лайтнинг» сильнейшей командой лиги.

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О силе выбранного Армстронгом штаба также говорит и тот факт, что в нём не нашлось места некоторым другим сильным специалистам, в частности, Алену Виньо, хоть и провалившему сезон с «Филадельфией», но всё ещё качественному тренеру; Роду Бриндамору, едва не приведшему «Каролину» к Президентскому кубку и получившему «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему наставнику прошедшего чемпионата; а также новоиспечённому главному тренеру «Рейнджерс» Жерару Галлану, завоевавшему с не самым звёздным составом золотые медали недавнего чемпионата мира в Риге. В общем, достойных кандидатов на поездку в Пекин было достаточно, и кажется, что их хватило бы ещё на одну-две команды.

Тем не менее выбор сделан, и естественно, что от такого коллектива руководство хоккейной ассоциации ожидает многого. «Мы невероятно рады, что на Олимпиаде нас возглавят обладатель Кубка Стэнли Джон Купер и квалифицированный тренерский персонал, каждый из членов которого добавит опыта, который принесёт пользу команде, если игроки из НХЛ смогут принять участие. Они с гордостью будут представлять нашу страну, создавая команду, которая будет бороться за золотые медали», — сказал исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни.

Слова Ренни звучат так, будто приезд НХЛ в Пекин – практически решённое дело. В таком случае сборная Канады с этим тренерским штабом и тем набором хоккеистов, которые сыграют в Китае, будет безоговорочным фаворитом на победу в турнире. Другой результат для «кленовых листьев» станет настоящим провалом.