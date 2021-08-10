Капризов может бросить НХЛ ради $10 млн в России? Что скрывается за главным слухом недели

24-летний российский форвард Кирилл Капризов – главная на сегодняшний день трансферная задача «Миннесоты Уайлд». Нападающий, сходу влюбивший себя болельщиков и руководство «дикарей», провёл феноменальный для новичка дебютный сезон в НХЛ. Конечно, в стане «Уайлд» хотят как можно скорее урегулировать вопрос и сохранить Кирилла у себя на долгие годы.

Вот только сам Капризов, похоже, не горит желанием связывать себя контрактными обязательствами с клубом из Сент-Пола на длительный срок и становиться частью истории этой команды. Иначе стороны давно бы ударили по рукам, а вопрос был бы закрыт. Однако восьмилетнее, пусть и заманчивое в плане денег соглашение – это далеко не то, что нужно одному из самых одарённых хоккеистов современности.

Можно понять и игрока, и клуб, который планирует связать себя узами с Капризовым едва ли не как «Вашингтон» с Александром Овечкиным. Дело в том, что через четыре года россиянин выйдет на рынок неограниченно свободных агентов, то бишь сможет вести переговоры с любым клубом. В свою очередь в «Уайлд», называя вещи своими именами, пытаются связать хоккеисту руки восьмилетним контрактом. В таком случае Капризову придётся провести в «Миннесоте» большую часть своей североамериканской карьеры. Вот только слабо верится, что эта команда будет претендовать на что-нибудь серьёзное и поборется за Кубок Стэнли. Кирилл же хочет побеждать, а не быть лидером средней команды.

В этой связи давление на «дикарей» продолжается. Сегодня известный хоккейный журналист Фрэнк Серавалли поделился информацией, касающейся будущего российского нападающего Кирилла Капризова.

«Слышал, что Кирилл Капризов имеет предварительное соглашение с ЦСКА о заключении сделки на один год на сумму более $ 10 млн в год, которая вступит в силу с 1 сентября — в случае, если не будет подписано новое соглашение с «Миннесотой».

Ранее уже проходил слух о том, что Капризов пропустит следующий сезон в НХЛ и вернётся в ЦСКА, где переждёт столь настойчивое желание «Миннесоты» дать ему длительный контракт. Вопрос в другом: что изменится, если Кирилл на сезон вернётся в Москву? В следующем году ему будет всего 25 лет, он продолжит оставаться в статусе ОСА, а до полной свободы в выборе ещё очень долго.

Практически не возникает сомнений в том, что информацию про предварительное соглашение с армейцами и сумму в $ 10 млн через прессу запустил в массы североамериканский агент форварда Пол Теофанос. Сделано это для того, чтобы надавать на руководство «Миннесоты», заставить клуб шевелиться и согласиться с контрактными пожеланиями игрока.

Да и целом сумма в $ 10 млн выглядит космической. В КХЛ сроду никто не получал таких денег: ни Ковальчук, ни Дацюк, ни Мозякин, ни Овечкин в «Динамо» в локаутный сезон. Кроме того, в КХЛ действует жёсткий потолок зарплат в 900 млн руб. За последние годы тоже же ЦСКА пришлось расстаться с Толчинским, Марченко, теперь ещё и с Шалуновым. Возвращены из-за океана Михаил Григоренко и Никита Нестеров. Но космической суммы, названной Серавалли, под потолком армейской платёжки однозначно нет. Не стоит забывать и о непростой экономической ситуации в стране. Разбрасываться гигантскими деньгами направо и налево не смогут даже клубы-олигархи. Жизнь стала другой, в том числе и её спортивная составляющая.

«Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет ЦСКА израсходован, плюс есть ограничение под потолком зарплат около $ 12 млн.

Можно ли ожидать, что подобные новости испугают генменеджера «Миннесоты?», — написал известный журналист Энди Стрикленд в своём «твиттере».

Так что запущенная Серавалли информация рассчитана разве что на рядовых болельщиков или на людей, не понимающих, как ведутся агентские игры. Для людей из хоккейной песочницы наоборот, всё предельно очевидно. Посмотрим, чем в итоге закончится эта история, но думается, что Капризов и «Миннесота» в ближайшее время всё же договорятся на выгодных для обеих сторон условиях. Устраивать информационные войны и доводить дело до конфликта не выгодно ни клубу, ни игроку.