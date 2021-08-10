Пошли на понижение. Топ игроков, сменивших КХЛ на ВХЛ в межсезонье

За плечами этих хоккеистов длинная карьера в КХЛ, которая, возможно, этим летом подошла к концу.

Активная часть селекции клубов Континентальной хоккейной лиги постепенно подходит к своему завершению. Многие команды уже практически в полном объёме сформировали свои составы, и в них не нашлось места для многих игроков с большим опытом выступления в главной российской хоккейной лиге. Некоторых из оставшихся без работы хоккеистов перебрались в Европу, а другие переместились уровнем ниже — подписав контракты в ВХЛ. Приводим список наиболее известных игроков, поменявших КХЛ на ВХЛ в это межсезонье.

н. Александр Кучерявенко, 33 года, «Динамо» (Санкт-Петербург)

Клуб в сезоне-2020/2021 — «Нефтехимик»/«Динамо» (Москва): 17 (8+9) очков в 41 матче (статистика с учётом плей-офф).

Минувший сезон 33-летний нападающий начинал в «Нефтехимике» — и первую часть регулярного чемпионата опытный форвард провёл на высоком уровне. В нижнекамском клубе Кучерявенко шёл по очень хорошему графику, набирая свыше 0,5 очка за матч. В 29 встречах в активе Александра было 15 результативных действий. Подобная статистика обратила на себя внимание московского «Динамо», которое выменяло Кучерявенко за Никиту Попугаева.

Эта сделка не пошла на пользу ни игроку, ни его новому клубу. Проблемы Александра начались с того момента, когда в своём последнем матче за «Нефтехимик» он получил тяжёлую травму, в результате чего не мог выходить на лёд в течение месяца. По иронии судьбы, произошло это как раз в матче с «Динамо», в стан которого он и перешёл в дедлайн. На нападающего сильно рассчитывал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов, довольно успешно работавший с форвардом в «Автомобилисте», но дебют форварда в московском клубе постоянно откладывался. Успев сыграть всего четыре матча за «Динамо», Кучерявенко получил ещё одну травму, снова отправившись в лазарет.

Фото: photo.khl.ru

В итоге Александр не сумел набрать оптимальную форму к старту плей-офф и в решающих матчах ничем не сумел помочь динамовцам. В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл восемь игр, не набрав ни одного очка и заработав отрицательный показатель полезности. Неудивительно, что в межсезонье Кучерявенко не смог найти нового клуба в КХЛ и отправился в ВХЛ. Любопытно, что россиянин подписал контракт с санкт-петербургским «Динамо», которое аффилировано со своими московскими одноклубниками. Впрочем, контракт Александра с клубом ВХЛ носит односторонний характер, и вернуться в стан столичного клуба напрямую из Питера он не сможет.

в. Илья Проскуряков, 34 года, «Динамо» (Санкт-Петербург)

Клуб в сезоне-2020/2021 — «Динамо» (Рига): 1 победа в 14 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 3,09 и проценте отражённых бросков 88,7.

Прошлый сезон Проскуряков, ушедший из ХК «Сочи», должен был начать в ВХЛ в клубе «Югра». Но на помощь Илье пришёл главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра, позвавший хорошо ему известного голкипера в латвийскую команду. Предоставленным шансом российский вратарь в силу различных причин воспользоваться не сумел. Рижское «Динамо» постоянно испытывало проблемы с коронавирусом, то и дело играя сильно ослабленным составом из-за отсутствия ведущих хоккеистов.

Фото: photo.khl.ru

Да и сам Проскуряков не выглядел оплотом надёжности, то и дело пропуская необязательные шайбы. На выходе получился худший сезон в карьере 34-летнего вратаря по всем статистическим показателям. В это межсезонье Илья подписал двусторонний контакт с московским «Динамо» и сразу же был отправлен в расположение питерского клуба. Поверить в то, что в новом сезоне услуги вратаря пригодятся главной команде динамовской системы, очень сложно.

н. Игорь Полыгалов, 34 года, «Нефтяник»

Клуб в сезоне-2020/2021 — «Трактор»: 12 (4+8) очков в 44 матчах (статистика с учётом плей-офф).

Прошлым летом главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин был одним из инициаторов того, чтобы находившийся в статусе свободного агента Игорь Полыгалов вернулся в Челябинск. В «Тракторе» Игорь зарекомендовал себя надёжным игроком, балансирующим между вторым и третьим звеньями. Затем Полыгалова позвал в «Динамо» Крикунов, хорошо знавший форварда по совместной работе в «Нефтехимике». В столице России Игорь отыграл всего один сезон, после которого пути тренера и игрока разошлись, а Игорь снова стал игроком «Трактора».

Фото: photo.khl.ru

Однако возвращение 34-летнего форварда в стан уральского клуба совершенно точно нельзя назвать успешным. В КХЛ российский нападающий без перерыва играл на протяжении всего существования лиги — и прошлый сезон получился худшим для него с точки зрения результативности. Хоккеисту едва удалось перевалить за отметку в 10 очков — и нового контракта от «Трактора» он закономерно не получил. Теперь Полыгалов будет играть за альметьевский «Нефтяник».

з. Александр Осипов, 32 года, «Рубин»

Клуб в сезоне-2020/2021 — «Нефтехимик»: 11 (4+7) очков в 55 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-13».

Воспитанник тюменского хоккея, с 2009 года выступавший в КХЛ, защитник Александр Осипов вернулся в родные пенаты. Точкой расцвета карьеры российского защитника стало время в «Амуре», проведённое под руководством Ханну Йортикки. В сезоне-2012/2013 Александр в полной мере раскрыл свой атакующий потенциал, успев за 42 матча настрелять 12 шайб. Осипов был ведущим защитником «тигров» и своим могучим броском то и дело прошивал голкиперов соперников чуть ли не насквозь. Подобная результативность хоккеиста привела его сначала в «Атлант», а потом и в СКА.

Фото: photo.khl.ru

Следом Осипов сменил ещё несколько топовых клубов лиги, среди которых были «Ак Барс», московское «Динамо» и «Авангард». Но ни в одном из них Александру не удалось выйти на те показатели, которые у него были в пиковом сезоне за «Амур». Постепенно карьера Александра в КХЛ стремилась к закату, и прошлый сезон Осипов провёл в нижнекамском «Нефтехимике», набрав в 55 матчах всего 11 (4+7) очков. Бросок защитника по-прежнему сильный, но точности на уровне КХЛ ему уже не хватало, а у своих ворот хоккеист никогда не отличался повышенной надёжностью.

н. Михаил Юньков, 35 лет, «Химик»

Клуб в сезоне-2020/2021 — «Спартак»: 11 (2+9) очков в 52 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-10».

35-летний нападающий также близок к тому, чтобы поставить точку под своим выступлением в КХЛ. За 13 сезонов в истории лиги Михаил не пропустил ни одного чемпионата, сыграв в общей сложности 622 матча. В своё время услуги Юнькова заинтересовали магнитогорский «Металлург», в стане которого в 2014 году опытный нападающий впервые в карьере стал обладателем Кубка Гагарина. Звёздным часом Михаила стали два последних матча финала плей-офф с «Левом», в каждом из которых он набрал по 2 (1+1) очка.

Фото: photo.khl.ru

Спустя два года Юньков мог повторить победный опыт уже с ЦСКА, но московский клуб проиграл «Магнитке» в решающей серии сезона. Затем Михаил поиграл за такие команды, как «Авангард» и «Салават Юлаев», а на протяжении последних двух лет он защищал цвета «Спартака». В межсезонье московский клуб не стал предлагать нападающему новое соглашение, и Юньков отправился доигрывать свою карьеру в Воскресенск, где базируется фарм-клуб красно-белых — «Химик».