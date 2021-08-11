Молодые звёзды на Кубке Глинки/Гретцки. Многие из них скоро будут покорять НХЛ

В конце прошлой недели закончился Кубок Глинки/Гретцки. Россия защитила титул чемпиона и в финале разгромила словаков. Про русских игроков было уже много сказано, и сложно отрицать, что Россию на Кубке представляла невероятно талантливая и сильная команда. Всё-таки российская молодëжка прошла турнир без единого поражения. Но сегодня мы хотим поговорить о звёздочках из других стран, которые могут попасть уже на ближайший МЧМ, а затем покорить НХЛ.

Далибор Дворски (Словакия)

У Словакии получилась очень мощная команда. Они вполне могли претендовать на золотые медали, но на их пути встали Матвей Мичков и компания. Особенно обидным такое поражение должно быть для Далибора Дворски. Один из самых талантливых нападающих Словакии весь турнир занимал первую строчку в списке бомбардиров. Но в итоге уступил первую строчку Мичкову. Так что для Дворски на Кубке Глинки/Гретцки – двойное поражение. Но приятно видеть, что борьба за первое место разворачивается между двумя проспектами драфта НХЛ 2023 года. Мичков и Дворски забили по 8 голов, но у Матвея по итогам турнира оказалось больше на одну передачу. Надеемся снова увидеть их противостояние в следующем году.

Юрай Слафковски (Словакия)

Один из самых габаритных игроков турнира – Юрай Слафковски. В 17 лет его рост 192 см, а вес 102 кг. Прошлый сезон нападающий провел в финской лиге, представляя молодежный ТПС из города Турку. На турнире он набрал 9 очков за 5 игр. И если Дворски, скорее, художник с точным кистевым, то Слафковски предпочитает забивать великолепными бросками с дальней дистанции.

Маттиас и Хьюго Хавелиды (Швеция)

Если вы случайно пропустили, то на этом турнире играли двойняшки. Братья Маттиас и Хьюго Хавелид — представители шведской сборной и проспекты следующего драфта НХЛ. Первый – защитник, второй – вратарь. Братьям по 17 лет, оба начинали свою карьеру в «Линчёпинге». Но пока играют за разные по возрасту команды: Маттиас провел прошлый сезон в клубе «Линчёпинг» U20, а Хьюго был основным вратарем «Линчёпинга» U18. Сейчас первый стал лидером по очкам в своей сборной: за 5 игр он набрал 9 очков. А второй протащил сборную Швеции в полуфинал и добыл бронзу.

Элиас Петтерсон (Швеция)

В четвёрке лучших по показателю полезности защитников только русские. Дальше идёт шведский защитник Элиас Петтерсон. На родине он играет за юниорские команды «Эребру» и делает это весьма успешно. На турнире он особо не отметился результативными действиями (1+1 в 5 играх), но при этом коэффициент полезности у него "+5". Его часто выпускают на меньшинство, а в равных составах мы могли наблюдать его в паре с Маттиасом Хавелидом.

Лиам Ёгрен (Швеция)

И в продолжение о сборной Швеции. Среди всех форвардов стоит выделить Лиама Ёгрена. У них с Филипом Бюстедтом и Линусом Хемстрёмом получилась самая результативная тройка сборной Швеции. Главный снайпер среди них – Ёгрен. За 5 игр он набрал 7 очков, забив четыре раза. Все три полуфинальных гола в ворота сборной Словакии – дело рук этих ребят.

Йоаким Кемелл (Финляндия)

Лучший нападающий и главная надежда сборной Финляндии. На Кубке от него ожидали чуть-чуть побольше, но Кемелл всё равно стал самым результативным игроком Суоми, набрав 6 очков, из которых 5 – голы. Нападающему из Ювяскюля 17 лет, а в финской лиге он сыграл всего один матч. Зато в первом же матче на взрослом уровне забил. Выступал он и на юниорском чемпионате мира в мае, даже отличился там тремя шайбами. Хороший снайпер и неплохой художник, но сборной Финляндии этого оказалось мало.

Фото: Basile Barbey/Getty Images

Топи Рённи (Финляндия)

Второй по таланту нападающий после Йоакима Кемелла. Рённи — крепкий центр второй тройки нападения. Представитель финской «Таппары» за пять игр в сборной набрал шесть очков, но из них всего два гола. Зато добродушно раздавал передачи своим напарникам, особенно – Яни Нюману.

Яни Нюман (Финляндия)

Своеобразным открытием Кубка стал финн Яни Нюман. Представитель финского «Ильвеса» набрал шесть очков в пяти играх: три раза забил и три раза отдал. Помог ему в этом и партнер — талантливый центр Топи Рённи. В итоге Нюман забил больше, чем вторая звезда финской сборной. Но у него, как и у всех перечисленных представителей сборной, есть недостаток: большой минус в показателе полезности.

Иржи Кулич (Чехия)

И немного про чехов. Полухозяева турнира не смогли выйти в плей-офф, но сражались до последнего. Главный боец Чехии – Иржи Кулич, лучший бомбардир сборной. В прошлом году игрок метался между разными по возрасту чешскими лигами и везде, кроме взрослой лиги, смог набрать очки. На Кубке Глинки/Гретцки он забросил три шайбы.