Коньки на гвоздь. Топ хоккеистов с ярким следом игры в КХЛ, завершивших карьеру этим летом

Среди них обладатели и финалист Кубка Гагарина, а также один из лучших игроков в истории Казахстана.

В течение последних нескольких дней стало известно о решениях шведского голкипера Андерса Нильссона и чешского нападающего Якуба Петружалека завершить свои игровые карьеры. «Чемпионат» составил список хоккеистов, оставивших значительный след в истории КХЛ, которые также повесили коньки на гвоздь в это межсезонье.

н. Якуб Петружалек, 36 лет

Клуб в сезоне-2020/2021 – «Литвинов» (Чехия): 2 (0+2) очка в 15 матчах регулярного чемпионата

С 2011 по 2015 год Петружалек выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Амур», московское «Динамо», «Ак Барс» и «Автомобилист». Именно в хабаровском клубе чешский форвард и сделал себе имя в КХЛ, установив клубный рекорд, который держится по сей день. В сезоне-2011/2012 Якуб набрал 50 очков в 54 матчах регулярного чемпионата, став единственным игроком в истории «Амура», которому покорилась эта отметка в регулярке КХЛ.

Не менее мощно Якуб начал и следующий сезон на Дальнем Востоке, в результате вызвав к себе огромный ажиотаж на трансферном рынке КХЛ в дедлайн. Оперативнее всех сработало московское «Динамо», подписавшее Петружалека на срок до конца сезона. Конец гладкого чемпионата Якуб провёл не очень удачно, не сумев забросить ни одной шайбы в 10 матчах, зато в плей-офф ему с боем удалось завоевать доверие главного тренера динамовцев Олега Знарка.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Петружалек сильно начал плей-офф, набрав семь очков в серии со «Слованом». В матчах с более сильными соперниками чех начал сбоить, и Знарок в один момент даже отправил его на трибуну с формулировкой «у меня играют мужики». Но Якуб сумел вернуться в состав бело-голубых и стать одним из главных героев финала с «Трактором». В четвёртом матче Якуб забросил единственную шайбу в матче, позволившую динамовцам повести в серии с комфортным преимуществом 3-1. Спустя несколько дней бело-голубые во второй раз в своей истории стали обладателем Кубка Гагарина, а Петружалек оказался лучшим снайпером команды в плей-офф КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».

Затем в карьере чеха были возвращение в «Амур», непродолжительное время в «Ак Барсе» и «Автомобилисте», и даже неудачная вторая попытка в «Динамо». Именно в московском клубе у Якуба проявились сильные проблемы со спиной, которые уже не позволяли ему совершать длительные перелёты. В 2016 году он вернулся в Чехию, где и выступал вплоть до завершения карьеры. Теперь 36-летний чех будет ассистентом в штабе Радека Мразека в молодёжной команде «Литвинова» – своего первого и последнего клуба в карьере.

в. Андерс Нильссон, 31 год

Клуб в сезоне-2020/2021 – «Тампа-Бэй Лайтнинг»: пропустил сезон

Карьера 31-летнего вратаря в КХЛ получилась совсем не продолжительной, зато очень яркой. В нашей лиге Андерс отыграл всего один сезон, в котором в статусе основного вратаря ему удалось привести «Ак Барс» к финалу Кубка Гагарина 2015 года. На протяжении всего пути к решающей серии Нильссон демонстрировал прекрасную игру и невероятную статистику. В среднем за матч Андерс пропускал чуть больше 1,2 шайбы, и только неудачный финал со СКА испортил его отличные показатели.

Фото: photo.khl.ru

Удачная игра Нильссона за «Ак Барс» помогла ему вернуться в НХЛ, где он выступал на протяжении пяти следующих сезонов. Последним реальным клубом в карьере голкипера стала «Оттава Сенаторз», в составе которой он провёл 20 матчей в сезоне-2019/2020. В конце 2020 года 31-летний голкипер стал участником того самого обмена между «Оттавой» и «Тампой», который так сильно помог «молниям» разгрузить платёжную ведомость. «Лайтнинг» скинули в «Оттаву» контракты Седрика Пакетта и Брэйдена Коберна, получив взамен права на Нильссона и Мариана Габорика. Оба игрока были сразу помещены в долгосрочный список травмированных, потому что по медицинским показателям не могли принять участие в сезоне. Благодаря этому трейду «молнии» уместились в потолок зарплат. Что же касается Нильссона, то он так и не смог побороть беспокоившие его проблемы со здоровьем и конце прошлой недели в возрасте 31 года объявил об уходе из хоккея.

Алексей Семёнов, 40 лет

Клуб в сезоне-2020/2021 – «Салават Юлаев»: 2 (0+2) очка в 33 матчах регулярки при показателе полезности «-4»

За свою карьеру в КХЛ опытный защитник выступал за такие клубы, как московское «Динамо», СКА, «Витязь», «Сочи» и «Салават Юлаев». В общей сложности Семёнов сыграл 547 матчей в КХЛ, заработав 821 минуту штрафа. По этому показателю Алексей на момент завершения карьеры входил в топ-5 во всей лиге, уступая только Григорию Панину (1231), Евгению Артюхину (1125), Михаилу Пашнину (853) и Александру Свитову (825).

Фото: Федосеев Сергей, photo.khl.ru

В минувшем сезоне по мере приближения решающих матчей Алексей всё чаще оставался в запасе уфимской команды, а в плей-офф и вовсе не сыграл ни одной встречи. В межсезонье Семёнов завершил игровую карьеру и перешёл на тренерский мостик. В новом сезоне Алексей дебютирует в новом для себя качестве, в роли ассистента главного тренера «Спартака» Бориса Миронова.

Сергей Мозякин, 40 лет

Клуб в сезоне-2020/2021 – «Металлург» Мг: 21 (10+21) очко в 38 матчах регулярки, 10 (4+6) очков в 11 матчах плей-офф

Разумеется, в этом списке игроков невозможно обойтись без упоминания лучшего снайпера в истории отечественных чемпионатов Сергея Мозякина. 13 сентября 2016 года Сергей поразил ворота минского «Динамо», навсегда переписав историю рекордов российского хоккея. Этот гол стал для Мозякина 429-м в карьере в отечественных чемпионатах. Таким образом, на тот момент 35-летний нападающий побил рекорд Бориса Михайлова, забросившего 428 шайб. Рекорд Михайлова держался на протяжении 36 лет, пока Мозякин не превзошёл его, казалось бы, вечное достижение.

Страшно представить, сколько времени теперь продержится рекорд самого Мозякина. За последующие четыре года Сергей настрелял ещё 127 шайб, завершив свой снайперский отсчёт на отметке в 556 голов. Ближайшим преследователем Сергея в этой номинации среди действующих игроков является 40-летний Данис Зарипов, забросивший 427 шайб. Далее (среди продолжающих карьеру в КХЛ) располагаются 36-летний Михаил Варнаков (238) и 34-летний Вадим Шипачёв (235). Трудно вообразить, до каких лет должны продолжать свои блистательные карьеры Зарипов и Шипачёв, чтобы превзойти рекорд Мозякина по голам.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Мозякин шесть раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, четыре раза лучшим снайпером регулярного чемпионата, четырежды получал приз «Золотая клюшка» самому ценному игроку регулярного чемпионата, дважды признавался самым ценным игроком плей-офф, принял участие в 11 Матчах звёзд КХЛ. В составе «Металлурга» он дважды выиграл Кубок Гагарина в сезонах-2013/2014 и 2015/2016.

Ещё в конце мая стало известно, что магнитогорский «Металлург» не намерен предлагать звёздному ветерану контракт игрока. Тогда же впервые сообщалось, что прославленный хоккеист может войти в штаб Ильи Воробьёва в качестве тренера по большинству. Не получив предложения о заключении нового контракта, ветеран российского хоккея поставил точку в своей игровой карьере. Но и от предложения Воробьёва войти в тренерский штаб уральского клуба Мозякин отказался. По словам главного тренера «Магнитки», прославленный хоккеист ещё не готов к настолько резким переменам в своей жизни. Ближайшее время Сергей намерен посвятить отдыху от хоккея, после чего стороны могут вернуться к переговорам о продолжении сотрудничества.

Талгат Жайлауов, 36 лет

Клуб в сезоне-2020/2021 – «Сарыарка»: 3 (1+2) очко в 4 матчах регулярки

Один из самых ярких игроков в истории Казахстана Талгат Жайлауов также завершил спортивную карьеру этим летом. За карьеру в «Барысе» 36-летний нападающий провёл 418 матчей, набрав 180 (75+105) очков. В 2014 году Жайлауов стал первым казахстанцем, принявшим участие в Матче звёзд КХЛ.

Фото: photo.khl.ru

В том же году Талгат получил, возможно, самую нелепую травму в истории КХЛ. «Барыс» впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф, пройдя «Автомобилист» с сухим счётом в серии 4-0. После прилёта болельщики начали качать своего любимца, но не удержали. Нападающий ударился головой о бетонный пол – получил сотрясение мозга и смещение шейного позвонка.

В 2017-м Талгат вернулся домой в Усть-Каменогорск. Отыграл сезон с «Торпедо» в ВХЛ и получил вызов в сборную Казахстана. Вместе с национальной командой вернулся в элитный дивизион. Год назад его свитер подняли под своды «Барыс-Арены» – закрепив статус легенды казахстанского хоккея. Последним клубом в карьере Талгата стала «Сарыарка». Этим летом он стал спортивным директором команды из Караганды.