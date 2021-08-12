«Салават» – донор «Спартака»? Из Уфы в Москву ушли уже шесть человек

В нынешнем межсезонье «Салават Юлаев» не стал кардинальным образом менять свой состав. Да, изменения есть (главной потерей стал уход Владимира Жаркова в «Авангард»), но в целом костяк команды, включая сильных легионеров, остался прежним. Резких движений в Уфе решили не делать.

В свою очередь в «Спартаке» в результате смены руководства и всего тренерского штаба произошли серьёзные изменения. По сути, сменилось 80% состава, поэтому в сезоне-2021/2022 болельщики увидят совершенно новый клуб. С одной стороны, это интересно и интригующе, с другой – вызывает определённые опасения. Звёздным состав москвичей точно не назовёшь, а главный тренер Борис Миронов не имеет должного опыта.

Интересно, как проходила трансферная кампания обеих команд. Например, из «Спартака» в «Салават Юлаев» перешёл всего один человек. Это возрастной защитник и олимпийский чемпион Пхёнчхана Андрей Зубарев. Некогда любимчик Олега Знарка, а теперь игрок, от которого отказались и с трудом избавились в «Спартаке». Андрей – уроженец Уфы, поэтому в родном клубе должен получить дополнительную мотивацию.

Зато в обратном направлении, внимание, проследовали аж шесть (!) человек. Да, ситуации у всех разные: у кого-то закончились контракты, кого-то обменяли. Но, согласитесь, случай довольно необычный.

Начнём с самого возрастного. Защитник Алексей Семёнов, который в последнее время откровенно не успевал за соперниками и хватал много удалений, принял логичное решение завершить карьеру. В свой тренерский штаб Семёнова моментально позвал Борис Миронов, хотя тренерского опыта у только повесившего коньки на гвоздь игрока совершенно никакого. Может, для начала стоило попробовать свои силы в МХЛ или ВХЛ?

У нападающих Вячеслава Солодухина и Дмитрия Кугрышева закончились контракты, а новых соглашений в столице Башкортостана им не предложили. Кугрышев более забивной и креативный хоккеист, хотя в «Салавате» у него в последнее время не шло. Солодухин – форвард третьих-четвёртых звеньев, который хорош при игре в меньшинстве и нейтрализации лидеров соперника. Такие хоккеисты нужны, но в «Спартаке» их нынче перебор, а в «Салавате» ровно наоборот.

Вячеслав Солодухин Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Защитника Дмитрия Коробова и нападающего Илью Баранова в «Спартак» обменяли. При этом белорус стал частью сделки по переходу в стан юлаевцев упомянутого ранее Зубарева. «Спартак» для Дмитрия знакомый клуб, этот игрок обороны уже выступал в Москве, но его лучшие годы давно позади. Единственное, что может привлекать в Коробове, так это его небольшие денежные запросы.

У форварда Ильи Баранова было маловато игровой практики в главной команде «Салавата», а постоянно прозябать в «Торосе» в 25 лет как-то не комильфо. Пора выходить на другой уровень, в «Спартаке» у россиянина появится больше игрового времени.

И, наконец, накануне между «Салаватом» и «Спартаком» случилась ещё одна сделка. Уфа так и не смогла договориться о новом контракте с нападающим Эдуардом Гиматовым, являющимся ограниченно свободным агентом. Квалификацию от своей родной команды Гиматов не принимал, конкуренция в «Салавате» серьёзная, поэтому больших денег Эдуарду никто предлагать не собирался. Как результат – обмен в «Спартак» на денежную компенсацию.

«Очень долго шли переговоры с представителями Гиматова и в процессе этих переговоров окно возможностей было упущено. В процессе подготовки команды к сезону, тренерский штаб не смог найти ему место с достаточным количеством игрового времени, чтобы игрок смог дальше развиваться. Мы вместе пришли к выводу, что для самого игрока будет лучше продолжить карьеру в другом клубе. Желаем ему удачи в карьере и благодарим за самоотверженную игру», — прокомментировали сделку в уфимском клубе.

Не будем забывать, что нынешним спортивным директором спартаковцев является Роман Беляев. Ученик известного российского функционера Леонида Вайсфельда долгое время занимал аналогичную должность в «Салавате Юлаеве». Беляев наверняка сохранил определённые связи в уфимском клубе, отсюда и столь тесные отношения между двумя командами. Справедливости ради отметим, что конкурентами «Салават» и «Спартак» не являются, выступают в разных конференциях, поэтому в целом могут налаживать между собой сотрудничество. Главное, чтобы от этого выигрывали обе стороны.