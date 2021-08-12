«Ожидаю гораздо большего от себя». Великий Ягр готов играть в хоккей до 50 лет!

Спортивному долголетию Яромира Ягра можно только позавидовать. Великий чешский нападающий играет на высшем уровне уже 33 года, и за весь этот период он добился огромных успехов, завоевав большое количество как личных, так и командных титулов. За время своей продолжительной карьеры один из двух чешских членов Тройного золотого клуба (второй – Иржи Шлегр, родившийся почти на год раньше Яромира и повесивший коньки на гвоздь в 2015 году) сыграл с представителями нескольких хоккейных поколений и стал вторым после Горди Хоу игроком, выступившим в пяти десятилетиях.

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Казалось бы, с таким багажом за плечами и обширным списком всевозможных достижений уже можно было бы задуматься о заслуженном отдыхе, однако Яромир и не собирается заканчивать карьеру! 49-летний форвард, за игрой которого в НХЛ мы могли наблюдать ещё три года назад, и в следующем сезоне продолжит выступать за родной клуб «Кладно», в котором когда-то он делал первые шаги во взрослом хоккее.

С момента возвращения в команду, в которой Ягр по совместительству является и владельцем, за первые два сезона легендарный чех пережил с ней повышение и понижение в классе, в этом году вновь добыв путёвку в элитный дивизион. При этом Яромир находится там далеко не на последних ролях. Несмотря на то что он пропустил почти половину регулярного чемпионата, в победном плей-офф нападающий провёл все 16 матчей и набрал 10 очков – четвёртый показатель по результативности в «Кладно», — что лишь на семь баллов меньше, чем у лучшего бомбардира, которым является небезызвестный Томаш Плеканец.

Тем не менее Ягр признаёт, что с каждым годом ему всё сложнее держать уровень, однако продолжать карьеру его мотивирует обязанность перед клубом и отцом: «Вы знаете, почему я всё ещё играю? Я несу ответственность перед клубом, иначе я бы не полетел сюда и не выставил бы себя дураком. Но, если я уйду, партнёры и спонсоры уйдут, и с клубом может быть покончено. У меня нет выбора. Люди этого не понимают, но мне всё равно. Только бог будет судить меня. Я ожидаю гораздо большего от себя и верю, что во мне есть много сил.

Поверьте, играть уже непросто. Потому что в основном в течение своей карьеры я чувствовал, что, если хочу забить гол, я забью его. Но внезапно это перестало работать.

В то же время люди всё ещё ждут от меня такой результативности, и это, наверное, худшее чувство, когда люди думают, что я могу, но я знаю, что не могу. Плюс, я даже не могу им сказать об этом. Я просто знаю, что делаю всё

возможное, чтобы помочь клубу. Я не знаю, может ли кто-нибудь понять мою роль. Я даже не хочу быть в таком положении, но у меня нет выбора. Пока мой отец дышит, я воспринимаю клуб как свою ответственность (клуб перешёл во владение Ягра-младшего от его отца. — Прим. «Чемпионата»). Он владел «Кладно» в течение 20 лет. Мне как сыну было бы неловко уйти», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

Из высказывания Яромира ясно – следующий сезон он точно проведёт на льду, а это значит, что как минимум до 50-летнего юбилея (полувековую годовщину чех отметит 15 февраля 2022 года) Ягр доиграет. Однако его 38-летний коллега Томаш Плеканец полагает, что и предстоящий чемпионат не будет для Яромира последним: «Мы шутим насчёт того, что он всё ещё играет. Но нам не обязательно говорить об этом. Никто не ожидает от него лучшей игры, но он всё ещё хорош в большинстве. Он может найти себе роль и место. Не удивлюсь, если он отыграет ещё два или три года».

Сам Яромир ещё в 2017 году, будучи игроком «Флориды», за месяц до своего 45-летия заявил, что планирует продолжать играть до 55 лет: «Я только что передумал. Пятьдесят пять. Чувствую себя настолько хорошо, что готов играть до 55».

Крайне интересно будет понаблюдать за тем, удастся ли легендарному чеху осуществить план четырёхлетней давности. Потеря физических кондиций, конечно, с каждым годом будет становиться всё существеннее, однако у Ягра всё ещё есть мотивация продолжать дальше. А пока он будет продолжать радовать своей игрой чешских болельщиков, нам остаётся только пожелать ему здоровья.