Сорокин и Капризов продлят контракты? Лучшие ограниченно свободные агенты в НХЛ

В последние дни клубы НХЛ активизировали работу по продлению контрактов с ограниченно свободными агентами. Многим командам удалось сохранить ключевых игроков. К примеру, «Виннипег» продлил договор с защитником Нилом Пионком, а «Рейнджерс» переподписал голкипера Игоря Шестёркина. Тем не менее многие ценные хоккеисты до сих пор не пришли к соглашению с клубами, обладающими на них правами. Рассказываем, кто из таких игроков всё ещё пребывает в статусе ОСА.

Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон («Оттава»)

«Оттава» всё ещё находится на стадии перестройки, и оба игрока являются её важной частью. На пару с «Баффало» «сенаторы» сейчас являются единственными, кто не достаёт до пола зарплат, поэтому ничего не мешает им потратиться на хоккеистов, определяющих игру команды в атаке.

Естественно, Брэди получит куда больший контракт, возможно, даже уровня самого высокооплачиваемого игрока клуба Тома Шабо — $ 8 млн в год, — в то время как Батерсон, только в прошлом сезоне закрепившийся в основе, может быть награждён средней зарплатой от $ 2 до $ 4 млн.

Юусе Сарос («Нэшвилл»)

На протяжении последних двух лет Юусе, прежде выступавший в роли бэкапа Пекки Ринне, потихоньку вытеснял опытного соотечественника из основы, в прошедшем сезоне став полноправным первым номером «Предаторз». Тот факт, что на рынке свободных агентов после ухода Ринне «Нэшвилл» подписал лишь Давида Риттиха, говорит о том, что ставку в Теннесси и дальше будут делать на 26-летнего финна.

Тем не менее у клуба и игрока возникли разногласия относительно нового договора, поэтому Сарос подал иск в арбитраж в надежде получить более крупный контракт. Учитывая недавние сделки, заключённые в НХЛ с коллегами Юусе по амплуа, голкипер «хищников» может рассчитывать на пятилетнее соглашение с зарплатой $ 4,5-5 млн в год.

Филип Гронек («Детройт»)

У «Детройта» нет ни одной видимой причины, чтобы недоплачивать своему ведущему защитнику, который к тому же стал лучшим бомбардиром «крыльев» в прошедшем сезоне. В прошлом году генменеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман пообещал, что контракт с Гронеком будет продлён, поэтому весь вопрос только в сроке и сумме контракта. Если клубу получится договориться с чехом на долгосрочное соглашение со средней зарплатой $ 6,5-7 млн в год, то это будет огромной удачей для «Детройта» — тенденция последних недель на крупные чеки для защитников ($ 9,25 млн для Дарнелла Нурса, например, кажутся неоправданно большой суммой, особенно учитывая забитую платёжку «Эдмонтона») заставит в это поверить.

Расмус Далин («Баффало»)

Обмен Расмуса Ристолайнена в «Филадельфию» делает Расмуса Далина главным защитником команды, а в случае ухода Джека Айкела и вовсе главным активом. У «Баффало» полным-полно свободных денежных средств, поэтому швед может стать для «клинков» своеобразным Кейлом Макаром, которому «Колорадо» выдало шестилетний контракт с зарплатой $ 9 млн в год.

Объективно, в составе «Сейбрз» таких денег по игре не заслуживает никто (хотя Джефф Скиннер довольно-таки неплохо устроился), поэтому аналогичную сумму Далину худший клуб прошедшей регулярки может платить разве что за лояльность. Куда более оправданным будет договор с зарплатой $ 5,5-6,5 млн в год.

Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

Хьюз и Петтерсон – будущее «Ванкувера», и в потенциале каждый из них заслуживает самой высокой зарплаты среди коллег по амплуа в команде. Однако на сегодняшний день под потолком у «Кэнакс» есть только $ 13,3 млн, поэтому наградить, к примеру, Хьюза договором уровня того же Макара, который котируется одинаково высоко с американцем, и даже Экман-Ларссона, получающего больше остальных защитников «косаток», не получится.

Оба хоккеиста вполне могут получить контракты-мосты на три-четыре года, по истечении которых «Ванкувер» наверняка сможет предложить им куда больше.

Никита Задоров («Калгари»)

Вопрос о том, где же продолжит карьеру Задоров, висел в воздухе на протяжении всего июля. Одни слухи оставляли Никиту в «Чикаго», другие — отправляли в «Сиэтл», но в итоге «Блэкхоукс» обменяли защитника в «Калгари» за считанные часы до открытия рынка свободных агентов.

И когда казалось, что новая команда россиянина уже определена, игрок подал иск в арбитраж. Однако, по словам агента Задорова Дэна Мильштейна, никаких разногласий между сторонами нет. «Заявление мы подали в арбитраж от имени Никиты Задорова просто потому, что сделка была недавней и не было достаточно времени для переговоров о новом контракте с «Калгари». Обсуждения продолжаются, и обе стороны надеются вскоре подписать контракт», — написал Мильштейн в «Твиттере».

У «Флэймз» и Никиты есть время до 26 августа, чтобы договориться полюбовно, — именно на эту дату назначено арбитражное слушание. Ожидать, что Задорова сделают самым высокооплачиваемым защитником команды (сейчас таковым является Ноа Ханифин, получающий $ 4,95 млн в год), не стоит, но на контракт со средней зарплатой в $ 4-4,5 млн россиянин вполне может рассчитывать.

Андрей Свечников («Каролина»)

Несмотря на то что от Андрея ожидали большего прогресса в предыдущем сезоне, в «Каролине» связывают будущее с россиянином и собираются строить команду вместе с ним.

Несколько дней назад генменеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл выразил уверенность в заключении сделки, поэтому остаётся лишь дождаться официального объявления. Учитывая, что под потолком у «ураганов» есть чуть более $ 12 млн, а Свечников является единственным ОСА при укомплектованном составе, нападающий может получить неплохую прибавку к зарплате.

Илья Сорокин, Энтони Бовиллье («Айлендерс»)

«Островитяне» являются одной из наименее активных команд этого лета. Пока что нью-йоркцы продлили контракт с ОСА Адамом Пелечем и совершили два обмена, направленных на разгрузку зарплатной ведомости. В рамках подобной сделки с «Детройтом» «Айлендерс» получили универсального вингера Рихарда Паника, который, вероятно, с зарплатой $ 1,375 млн станет бюджетной заменой Кайлу Палмьери. Под потолком у полуфиналистов прошедшего Кубка Стэнли осталось чуть менее $ 12 млн, и продление соглашения с канадцем, который явно рассчитывает на большую зарплату, выглядит наименее приоритетной задачей.

Ожидается, что средства уйдут на новые контракты для НСА Кейси Сизикаса, а также на соглашения с двумя молодыми ОСА – голкипером Ильёй Сорокиным и нападающим Энтони Бовиллье. И с Сорокиным, и с Бовиллье на Лонг-Айленде связывают большие надежды, поэтому продление контрактов – лишь вопрос времени. В отличие от Пелеча, ни один из них не подал иска в арбитраж, а значит, разногласий в переговорах не предвидится.

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Кирилл Капризов («Миннесота»)

Главная контрактная сага этого межсезонья. Выдающийся дебютный сезон Капризова, по итогам которого он получил «Колдер Трофи», поставил «Миннесоту» в не самое удобное положение в переговорах о новом соглашении. «Уайлд» попытались подписать Кирилла на 8 лет и $ 72 млн, желая сохранить его в своём составе на долгие годы, и даже выкупили контракты ветеранов команды Райана Сутера и Зака Паризе, чтобы получить дополнительные средства, которые можно было бы предложить россиянину. Однако лучший новичок сезона-2020/2021 и его агент Пол Теофанос не торопятся связывать нападающего долгосрочным контрактом с «дикарями» и пытаются вести диалог с клубом с позиции силы и заключить новый договор на своих условиях.

Через три года Капризов станет неограниченно свободным агентом, и соглашение с «Миннесотой» именно на этот срок видится самым разумным вариантом для игрока, который может за неплохую зарплату окончательно обосноваться в НХЛ, а затем выйти на рынок в поисках лучшего предложения. Естественно, «дикари» хотят выдать своей звезде контракт подлиннее.

Из-за недостаточного количества сезонов Кирилл не имеет права вести переговоры с другими клубами (поскольку первый контракт он подписал в 23 года, для возможности получить оффершит он должен был провести в лиге не менее двух лет), поэтому у «Уайлд» есть достаточно времени, чтобы с ним договориться. В слухи, упорно отправляющие Капризова в ЦСКА, верится с трудом, поэтому рано или поздно мы наверняка услышим о новом соглашении Кирилла с «Миннесотой».

Кевин Фиала («Миннесота»)

На фоне многочисленных разговоров о будущем Капризова немного в тени оказываются проблемы «Уайлд» в заключении контракта с другим ведущим игроком команды Кевином Фиалой. Швейцарец с большим преимуществом является лучшим бомбардиром «дикарей» за последние два сезона, и по уровню влияния на игру команды для «Миннесоты» он важен немногим меньше россиянина.

Если отталкиваться от реалий сегодняшнего рынка, Фиала, ранее получавший среднюю зарплату $ 3 млн, заслуживает не менее $ 5-6 млн в год, однако в клубе, видимо, считают, что услуги Кевина стоят куда меньше, поэтому иск в арбитраж подала именно «Миннесота».