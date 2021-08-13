Сезон в КХЛ ещё не начался, а три тренера уже уволены. Как такое случилось?

До старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся больше трёх недель. Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября, когда действующий чемпион «Авангард» на домашнем льду примет финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА. При этом в ходе продолжающегося межсезонья сразу несколько главных тренеров уже потеряли свои посты – днём 13 августа к числу безработных присоединился теперь уже бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Востриков. Ранее до начала сезона недоработали Кари Ялонен в «Куньлуне» и Игорь Никитин в ЦСКА.

«Куньлунь Ред Стар» – Айван Занатта сменил Кари Ялонена

Для китайского клуба следующий сезон станет уже шестым за время выступления в КХЛ. Однако только в дебютный сезон в истории клуба «драконы» смогли добраться до плей-офф, где в первом раунде уступили магнитогорскому «Металлургу». В тот год «Куньлунем» руководил Владимир Юрзинов-младший. Впоследствии «драконы» попробовали в должности главного тренера Майка Кинэна, Юсси Таполу, Курта Фрэйзера и даже Алексея Ковалёва, но ни один из перечисленных специалистов по разным причинам надолго не задержался в этом качестве.

В минувшем сезоне «Куньлунь» одержал всего 11 побед в основное время в 60 матчах, задолго до завершения сезона утратив всяческие шансы на попадание в плей-офф. В результате в межсезонье руководством китайского клуба была предпринята робкая попытка изменить развитие организации к лучшему. На пост главного тренера был назначен знаменитый финский тренер Кари Ялонен, в своё время уже добившийся значительных успехов в КХЛ. Именно при Ялонене в 2014 году пражский «Лев» добрался до финала Кубка Гагарина, став единственным иностранным клубом в КХЛ, кому покорилось это достижение.

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Вполне возможно, что, соглашаясь на работу с «Куньлунем», Ялонен держал в уме опыт работы с чешским клубом. Финский тренер наверняка хотел набрать в команду приличных легионеров, с которыми при достойной тренерской работе можно было бы хорошо пошуметь в сезоне. Но высшее руководство «Ред Стар» на этот сезон поставило перед клубом совершенно иную задачу – впереди у сборной Китая домашняя Олимпиада, на которой жизненно важно не опозориться в родных стенах. В этой связи в «Куньлуне» на протяжении всего сезона должны наигрываться хоккеисты, способные сыграть за Китай на Играх 2022 года. Сюда подходят как игроки, уже получившие паспорт Китая (Брэндон Ип), так и хоккеисты, подлежащие натурализации (Александр Лазушин). Неудивительно, что 61-летний Ялонен не стал ввязываться в подобную авантюру, и контракт с тренером был расторгнут. Новым тренером «драконов» стал Айван Занатта, на заре становления КХЛ работавший в СКА. Он же возглавил и сборную Китая, а Ковалёв вошёл в его тренерский штаб в обеих командах. Примечательно, что кандидатура Занатты прошла утверждения в китайском правительстве.

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ЦСКА – Сергей Фёдоров сменил Игоря Никитина

Спустя месяц после отставки Ялонена информационную бомбу взорвал московский ЦСКА. За несколько дней до выхода команды из отпуска в столице России собрался наблюдательный совет армейского клуба, на котором выступление команды в прошлом сезоне КХЛ (выход в финал Кубка Гагарина) было признано неудовлетворительным результатом, за что Игорь Никитин поплатился должностью главного тренера.

В качестве главного тренера ЦСКА 48-летний тренер отработал четыре сезона. В первый же сезон под его руководством армейский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил там «Ак Барсу». Однако уже через год ЦСКА под его руководством впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в финальной серии со счётом 4-0. По итогам того сезона Никитин был признан лучшим тренером КХЛ.

Год спустя армейцы выиграли регулярный чемпионат КХЛ, прошли первый раунд плей-офф, после чего сезон был завершён из-за пандемии коронавируса. По итогам прошлого сезона армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина московский клуб дошёл до финала, где уступил омскому «Авангарду» в шести матчах. Контракт с самым успешным специалистом в российской истории клуба был рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Почему было необходимо тянуть с решением об отставки тренера до середины июля, если в руководстве ЦСКА изначально понимали, что поражение в финале плей-офф является для них провальным результатом? На этот вопрос внятного ответа так и не было получено. Многим казалось, что за отставкой Никитина стоит политика – и вот-вот он войдёт в тренерский штаб сборной России, а может быть и СКА, но на данный момент этого так и не произошло. Может быть, просто ещё не пришло время. Что касается ЦСКА, то новым главным тренером армейской команды стал легендарный в прошлом хоккеист Сергей Фёдоров. Прославленный игрок работал в ЦСКА в различных должностях с 2012 года, а с 2013-го являлся членом наблюдательного совета клуба. На протяжении последних лет Фёдоров иногда выходил на лёд с главной командой армейской системы и помогал центральным нападающим в отработке игры на вбрасываниях. Но полноценным тренерским опытом подобную работу назвать нельзя. Теперь же 51-летний функционер дебютирует в должности главного тренера. И официально это произойдёт уже 1 сентября, когда ЦСКА сыграет в матче за кубок открытия.

«Адмирал» – Олег Горбенко (И.О.) сменил Сергея Вострикова

И ещё спустя месяц произошла третья отставка в это межсезонье – со своим постом распрощался главный тренер «Адмирала» Сергей Востриков. Назначение этого специалиста в приморский клуб с самого начала вызывало большое удивление в среде хоккейной общественности. К 57 годам Востриков никогда ранее не работал на уровне КХЛ, а его высшим достижением являлась удачная работа с «Сахалином» в Азиатской хоккейной лиге.

Говорят, что методы работа Вострикова привели в большое недоумение игроков приморского клуба. Странные упражнения и не менее удивительная отработка спецбригад вызывала у хоккеиста «Адмирала» дежавю, словно они вернулись во времена своего пребывания в СДЮШОР. Во время предсезонки «моряки» успели провести под руководством Вострикова всего четыре матча, в которых была одержана только одна победа. На сегодняшний матч с «Витязем» команда из Владивостока вышла уже без Вострикова, а через час после завершения встречи официально стало известно о решении «Адмирала» расстаться с тренером.

Исполняющим обязанности главного тренера «моряков» пока что назначен Олег Горбенко, но скорее всего, он является только промежуточным звеном на пути к утверждению нового главного тренера. Сообщается, что среди кандидатов на вакантную должность фигурирует Александр Андриевский, уже работавший с приморской командой. Примечательно, что именно из-за долгов перед Андриевским «Адмиралу» на данный момент закрыт доступ в ЦИБ, но деньги тренеру будут выплачены в ближайшее время. И вряд ли кто-то удивится, если после выплаты задолженности белорусский специалист примет «Адмирал», ведь в команде уже собрано большое количество хоккеистов, знакомых Андриевскому по работе во Владивостоке.

Востриков же стал вторым подряд главным тренером в истории «Адмирала», уволенным ещё до первого официального матча. Ранее кратковременную запись в трудовой книжке получил и Леонид Тамбиев, который возглавил приморский клуб в марте 2020 года. Буквально через несколько недель после назначения Тамбиева «Адмирал» отказался от участия в сезоне КХЛ, и латвийский специалист потерял работу. 57-летний Востриков продержался на своём посту почти четыре месяца.