«Капризов ничего не должен «Миннесоте». Америка — о переговорах Кирилла и «Уайлд»

Переговоры «Миннесоты Уайлд» и Кирилла Капризова о новом контракте являются едва ли не главной темой для обсуждения в это межсезонье. Болельщиков «дикарей» настораживает молчание со стороны официальных лиц клуба, в то время как возникающие слухи дают им лишь дополнительный повод понервничать.

Очевидно, попытки «Миннесоты» и Капризова прийти к соглашению затянулись, но стоит ли ожидать, что им так и не удастся договориться и Кирилл не будет выступать за «Уайлд» в следующем сезоне? Вот что пишут об этом в североамериканской прессе.

«Капризов ничего не должен «Миннесоте»

«Важно помнить, что, несмотря на всего 55 матчей в НХЛ, Капризов заслужил право требовать того, чего, по его мнению, он стоит. Он также заслужил право использовать возможную сделку с ЦСКА в качестве рычага давления на «Уайлд», и ничего не мешает ему отправиться обратно в Россию. В прошлом сезоне он стал лучшим новичком сезона по голам и очкам, завоевал «Колдер Трофи» и помог «Уайлд» выиграть кучу игр. А взамен он получил всего $ 1,6 млн минус эскроу. Кирилл Капризов ничего не должен «Миннесоте».

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Однако и у «Уайлд» есть свои права. Рычаг действует в обе стороны. У Кирилла нет другого выбора в НХЛ, кроме как переподписать контракт с «Миннесотой», поскольку он не может получить оффершит от другой команды.

Контраргументом «Уайлд» в этом споре является то, что они готовы предложить Капризову самый большой контракт в истории НХЛ для игрока с таким небольшим резюме. Они скажут, что он провёл всего 55 матчей с семью командами, четыре из которых не вышли в плей-офф. Глубоко внутри Герин понимает, что Капризов не сможет зарабатывать $ 10 млн. По крайней мере в ближайшие три года. По крайней мере в НХЛ. Ели Капризов решит провести следующий год в России, ему всё равно нужно будет отыграть сезон в НХЛ, чтобы получить право на арбитраж, и нет практически никаких шансов, что он получит такую зарплату через иск. Как бы неприятно это ни звучало, «Уайлд» будут контролировать права Капризова ближайшие три года.

Герин также должен использовать те рычаги, которые ему предоставляет коллективный договор. Отпустив Капризова в ЦСКА, он окажет на него давление, заставив сделать шаг, который выведет его из НХЛ как минимум на сезон. И, что более важно, это заставит Капризова и ЦСКА ответить за свои слова. Совпадение, не так ли, что предложение, поступившее Капризову, рассчитано всего на один год и содержит именно ту зарплату, которую он хочет получать по новому договору? Если Герин решится на этот шаг, ему понадобится полная поддержка со стороны руководства и болельщиков. Он также рискует испортить отношения с игроком в долгосрочной перспективе. Но, вспоминая, что думал Артемий Панарин о городе Коламбус, нет ощущения, что Капризов невероятно заинтересован в том, чтобы остаться в Миннесоте надолго.

Всё это части переговоров с большими ставками, и есть ещё почти три недели до вступления в силу контракта Капризова с ЦСКА, если такой вообще существует. Если да, Герин может позволить Капризову уйти на год, и, если после этого он захочет играть в НХЛ, «Уайлд» будут ждать. Они ждали его первого приезда пять лет. Ещё один год не станет для них концом света», — написал журналист Кен Кэмпбелл.

«В какой-то момент «Миннесота» и Капризов должны прийти к компромиссу»

«Герин вряд ли хочет вести переговоры против себя ради свободного агента, у которого нет договорных прав (он не может подать иск в арбитраж или подписать оффершит от другой команды) и всего 55 матчей в НХЛ. Однако Капризов уже считается одним из самых талантливых игроков в истории «Уайлд» и является восходящей звездой. Так что же сделает «Миннесота» — увеличит предложение, сочтёт возможную сделку Капризова с ЦСКА за блеф и посмотрит, действительно ли он вернётся в Россию после долгожданного приезда в НХЛ, или же рассмотрит вариант с обменом? В то же время тяжело представить, что Герин решит обменять Капризова без контракта», — пишет Майкл Руссо из The Athletic.

«Капризов достиг предварительного соглашения с ЦСКА об однолетней сделке с восьмизначной зарплатой. Она вступит в силу 1 сентября, если к тому моменту игрок не подпишет контракт с «Миннесотой». Редкий случай, когда игрок действительно создал рычаг давления на клуб, являясь при этом ограниченно свободным агентом без права на арбитраж и возможности получить оффершит. На самом деле здесь не о чем беспокоиться, но это оказывает дополнительное давление на «Уайлд».

С точки зрения «Миннесоты» понятно, почему они не хотят идти на краткосрочную сделку. Когда она закончится, у Капризова появится возможность выйти на рынок свободных агентов, и в случае его ухода «Уайлд» снова станут посредственной командой.

В какой-то момент «Миннесота» и Капризов должны прийти к компромиссу. Именно поэтому «Уайлд» в ближайшие годы необходимо сделать несколько важных шагов, таких как улучшение общего уровня команды, чтобы решение Капризова остаться в команде в будущем было простым», — отметил автор Zone Coverage Аарон Хекманн.

«Буду шокирован, если в следующем сезоне Капризов будет играть в России»

«Можно с уверенностью поспорить, что «Уайлд» и Капризов найдут компромисс и заключат сделку, которая будет справедливой для обеих сторон. Иногда это требует времени и терпения, и лагерь Капризова явно испытывает каждую нервную клетку генменеджера «Миннесоты» Билла Герина и всех болельщиков команды.

Очевидно, Герин не может позволить себе начать сезон без ключевого игрока. Это будет плохим действием — и для игры команды, и для продажи билетов, и для перспективы. «Уайлд» отчаянно нуждаются в Капризове, чтобы избежать разрушения той организационной перестройки, которую пытается провести Герин.

За короткое время у руля клуба Герин показал готовность принимать тяжёлые решения, которые могут быть непопулярными. Обмен Капризова даже не должен рассматриваться, независимо от того, насколько разочаровывающими будут переговоры.

Нет сомнений, что это непростые переговоры. Капризов сыграл даже лучше, чем ожидалось, выиграв «Колдер Трофи» и показав поражающий уровень мастерства, креативности и способности создавать игру. У «Уайлд» не было игрока такого таланта за всю историю существования.

Эта битва взглядов может затянуться, что даст болельщикам «Миннесоты» больше времени на мучительные размышления о худшем сценарии. Считайте меня одним из тех, кто будет шокирован, если в следующем сезоне Капризов будет играть в России, а не в «Миннесоте», — прокомментировал ситуацию обозреватель Star Tribune Чип Скоггинс.