Главный талант «Салавата» получил тяжёлую травму. Сломал ключицу после удара о борт

Хоккей – травмоопасный вид спорта. Но вдвойне неприятно, когда хоккеист получает повреждение в товарищеском матче или на предсезонном турнире. Идёт подготовка к регулярному чемпионату, спортсмены набирают форму, в том числе через матчи. Увы, но по ходу подготовки может случиться любой форс-мажор.
Яркий пример – произошедшее накануне с 19-летним нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым в матче с «Северсталью» в рамках Кубка Республики Башкортостан. Напомним, что форвард подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», после чего по совместной договорённости между командами отправился в Уфу, где и проведёт весь грядущий сезон.
Так вот, во время встречи Амиров неудачно влетел в борт, после чего плашмя завалился на лёд. Стало понятно, что хоккеисту требуется помощь врачей. Закончить матч он не смог.
«Что с Родионом Амировым, который не сумел продолжить матч? Сейчас сложно сказать. Он поедет на обследование в больницу, и уже после этого мы узнаем. Сегодня, возможно, сыграла свою роль пятница 13-е. Все ребята играют на полную, ведь это важные предсезонные матчи. Нам не повезло с тем, что Амиров получил травму сегодня», – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салавата» Томи Лямся.
Но, конечно, всё дело в несчастном случае, а не в пятнице и числе 13. Более того, у этого несчастного случая, как оказалось, есть определённая закономерность. Дело в том, что на «Уфа-Арена» всё лето проходят различные мероприятия, не связанные с хоккеем. Конкретно сейчас там идут соревнования по борьбе. Родной лёд у главной команды Башкортостана до конца августа просто забрали, вынудив играть юлаевцев в стенах старого Дворца спорта. Лёд там далеко не лучшего качества, о чём, например, открыто сказал главный тренер «Северстали» Андрей Разин.
Плохой лёд не только мешает хоккеистам демонстрировать свои лучшие качества, но и способствует получению травм. Так, в игре с «Северсталью» повреждение получил и защитник уфимского клуба Павел Коледов. В лазарете находятся Виктор Тихонов и Пётр Хохряков, пропустил турнир Сакари Маннинен. По нашей информации, небольшие повреждения получили и главные лидеры атаки «Салавата» – Маркус Гранлунд и Теэму Хартикайнен. В общем, ситуация нездоровая во всех смыслах этого слова.
Напомним, что впереди у «Салавата» ещё один турнир – казанский. Там соберутся топ-команды: Уфа, «Магнитка», «Ак Барс» и СКА. По всей видимости, юлаевцам придётся выступать если не в усечённом, то уж точно не в боевом составе. По крайней мере, пока всё идёт к этому. Но главное, чтобы хоккеисты постарались залечить свои болячки к началу регулярки.
«А чем в итоге закончилась история с врезавшимся в борт Амировым?» – спросите вы. К сожалению, ничем хорошим. «Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров сломал ключицу. Он выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель», — сообщил агент игрока Станислав Романов.
Является ли потеря Амирова для «Салавата» существенной? Безусловно. Родион – главный талант в уфимской системе. Именно в ближайшем сезоне прогнозировался существенный прорыв форварда и его вероятный выход на новый уровень. Теперь же молодому российскому нападающему предстоит пройти длительный процесс лечения и выздоровления, а его команде нужно серьёзно подумать, как остановить череду травм, какие выводы сделать и кем заменить выбывших хоккеистов.
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