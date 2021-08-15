Победил рак и вернулся в хоккей. Крутая история экс-рекордсмена КХЛ Алексея Мурыгина

На этой неделе на трансферном рынке Континентальной хоккейной лиги не было зафиксировано из ряда вон выходящих событий, однако мимо одной новости пройти решительно невозможно. 12 августа «Торпедо» объявило о заключении полноценного контракта с российским голкипером Алексеем Мурыгиным. Ранее 34-летний вратарь находился в нижегородском клубе на просмотре. Возможно, это подписание контракта и осталось бы незамеченным широкими массами, если бы не контекст истории. Последние два сезона опытный голкипер пропустил из-за очень серьёзной болезни – у Мурыгина был диагностирован рак.

Всё произошло в ходе сезона-2018/2019, который Алексей начинал в составе омского «Авангарда». В шести матчах на старте регулярного чемпионата Мурыгин одержал три победы при очень достойных статистических показателях – 92,6% отражённых бросков и 1,52 в графе коэффициента надёжности. Однако тренерский штаб «ястребов» не сильно доверял Мурыгину, делая практически безальтернативную ставку на Игоря Бобкова. В результате в начале ноября 2018 года воспитанник хабаровского хоккея запросил обмен из «Авангарда» – и омский клуб пошёл навстречу голкиперу, обменяв его в родной «Амур».

В родном Хабаровске Алексей и завершил тот сезон, в котором его бывший клуб «Авангард» добрался до финала Кубка Гагарина. Примечательно, что именно встреча с «ястребами» до сегодняшнего момента остаётся последним официальным матчем Мурыгина на уровне КХЛ. 24 января 2019 года «Амур» на «Платинум-Арене» уступил «Авангарду» со счётом 0:3, а сам Мурыгин отразил 24 броска из 27. Затем голкипер провёл ещё три матча в роли запасного голкипера, последний из которых датирован 4 февраля 2019 года. С тех пор прошло больше двух лет, в течение которых Алексею было уже не до хоккея. В один момент Мурыгин просто исчез из новостной повестки, а о происходивших с ним событиях знали только приближённые к голкиперу люди. Только в сентябре 2020 года российский вратарь рассказал, как победил тяжёлое онкологическое заболевание. В феврале 2019-го у хоккеиста был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Новость по теме Экс-голкипер «Амура» Алексей Мурыгин победил рак

«Всё уже хорошо. Я восстановился после болезни. В данный момент я в Германии, на очередном плановом медосмотре. Прошёл МРТ, УЗИ, всё чисто, всё хорошо. Нужно было проконтролировать это. Что сейчас говорят врачи? Говорят, что здоров. Всё отлично! О моей болезни знал очень маленький круг друзей и близкое окружение. Мы выбрали такую тактику с женой по ряду веских причин, но всё равно информация просачивалась. Были звонки и сообщения от друзей, партнёров по команде со словами поддержки. Спрашивали, не нужна ли помощь. Хочу сказать им всем большое спасибо! Думаю, немало людей в нашем хоккейном мире уже слышали, что я переболел раком. И не хочется слышать за спиной какие-то разговоры про меня вполголоса. Поэтому я согласился на это интервью. Решил выйти из тени, так сказать.

Что бы я посоветовал людям, которые столкнулись с похожей ситуацией? Не сдаваться. Если ты руки на себя заранее мысленно наложил, то это плохо скажется в итоге на организме. Нужно настраивать себя только на лучшее. Так будет проще бороться с этой заразой. Ни в коем случае не нужно думать, что пора заказывать гроб. Есть, конечно, разные виды рака, и все лечатся по-разному. В двух словах трудно сформулировать совет для каждого случая. Но главное — бороться! Здоровье — самое главное в нашей жизни. Когда я начал осознавать, чем могло всё это закончиться, то пришёл к этой простой мысли. Не нужны ни квартиры, ни машины — ничего. Единственное, за что надо бороться, — за своё здоровье», — рассказал Мурыгин.

Несмотря на уже побеждённую болезнь, сезон-2020/2021 Алексей пропустил в полном объёме, и только в мае 2021 года он получил шанс на возвращение в хоккей. Нижегородское «Торпедо» заключило с голкипером просмотровый контракт. И 31 июля 2021 года Мурыгин провёл свой первый матч за 2,5 года, отыграв 30 минут за «Торпедо» в контрольном матче с московским «Динамо». За половину встречи Алексей пропустил две шайбы, не справившись с бросками Александра Петунина, но сам факт появления Мурыгина в воротах «Торпедо» уже означал большую личную победу голкипера. За время предсезонного сбора нижегородцев Мурыгин смог убедить тренерский штаб команды в своей необходимости, после чего с вратарём был подписан уже полноценный контракт. В «Торпедо» он образует вратарскую бригаду с Андреем Тихомировым и Петром Кочетковым, и есть все основания считать, что 34-летний Мурыгин вполне может выиграть борьбу за роль первого номера.

Воспитанник хабаровского хоккея выступал в КХЛ за родной «Амур», магнитогорский «Металлург», «Локомотив» и «Авангард». За эти команды голкипер сыграл 290 матчей, отразив более 92% бросков. По данному показателю в сезонах-2011/2012 и 2015/2016 годов Алексей стал лучшим вратарём всей лиги, чем заслужил вызов в сборную России и на Матч звёзд КХЛ. В сентябре 2015 года, будучи вратарём «Локомотива», Мурыгин стал рекордсменом КХЛ по продолжительности «сухой» серии, которая составила 302 минуты и 11 секунд. Его достижение продержалось на протяжении четырёх лет, и только в ноябре 2019-го голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов превзошёл рекорд в данной номинации. Возвращение Мурыгина в КХЛ после столь серьёзной болезни является по-настоящему крутой историей. И от себя хочется пожелать мужественному вратарю суметь вернуться на свой прежний уровень.