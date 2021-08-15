Русские в Европе. Бывшие игроки КХЛ, получившие новый вызов

Трансферная кампания продолжается не только на просторах КХЛ, но и в Европе. В отличие от футбола, в хоккее российских игроков за рубежом хватает. Многие из них – титулованные и обученные мастера, решившие перезагрузить свои карьеры. Рассказываем о новых контрактах наших соотечественников.

н. Николай Жердев, 36 лет

Клуб: «Братислава Кэпиталз» (Словакия)



Российский нападающий Николай Жердев подписал контракт на один сезон с «Братислава Кэпиталз», который выступает в австрийской лиге. Форвард является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012). Николай – мастеровитый игрок, который хочет перезагрузиться после всех своих проблем и попробовать вернуться в КХЛ. «Я в хорошей физической форме. Много катался, занимался в зале, бегал. Сложно оценить с максимальной точностью, так как занимался всё время один. Но чувствую себя здорово», — заявил сам Жердев «Чемпионату».

з. Александр Логинов, 34 года

Клуб: «Уния» (Польша)



Экс-капитан «Сибири» и «Салавата Юлаева» Александр Логинов подписал однолетний контракт с польской «Унией». Воспитанник уфимского хоккея долгое время был на ведущих ролях в КХЛ, однако затем скорость стала меньше, а ошибок значительно прибавилось. В результате должного предложения в России хоккеист так и не получил, отправившись покорять Европу. Перед переездом в Польшу Александр выступал за румынскую «Чиксереду».

в. Андрей Макаров, 28 лет

Клуб: «Донбасс» (Украина)



Вратарь Андрей Макаров пополнил состав действующего чемпиона Украины «Донбасса». В прошлом сезоне голкипер выступал за «Слован». В ноябре 2020 года российский голкипер установил новый рекорд продолжительности сухой серии в словацкой Экстралиге. Вратарь не пропускал более 170 минут. Андрей, выступавший за множество клубов КХЛ, является серебряным и бронзовым призёром молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.

в. Константин Барулин, 36 лет; н. Вадим Бердников, 34 года

Клуб: «Бурос» (Швеция)



Российский голкипер Константин Барулин подписал двухлетний контракт с шведским клубом «Бурос», который выступает в четвёртом дивизионе. Барулин начал прошлый сезон в «Нефтехимике», после чего уехал играть за «Пардубице». Константин – самый ценный игрок плей-офф КХЛ в сезоне-2010/2011 в составе «Атланта». Кроме того, в 2012 году россиянин завоевал золотые медали чемпионата мира. Посмотрим, как у этого вратаря получится в Швеции, где он будет выступать в одной команде с известным нападающим Вадимом Бердниковым. Челябинец прошедшие четыре сезона играл в Казахстане за «Арлан».

з. Алексей Бондарев, 38 лет; н. Максим Зюзякин, 30 лет

Клуб: «Гутс» (Швеция)



Бывший защитник «Авангарда» Алексей Бондарев перешёл в «Гутс» — клуб четвёртого по рангу дивизиона Швеции. 38-летний игрок пропустил минувший сезон, в июне сообщалось о том, что он подписал контракт с фарм-клубом московского «Динамо» в ВХЛ, который позже был расформирован.



Опытный и многое повидавший Бондарев также будет работать в качестве тренера по развитию с игроками молодёжной и юниорской команд шведского клуба.



Отметим, что ранее в «Гутс» перешёл другой россиянин — бывший нападающий системы «Локомотива» Максим Зюзякин. Так что скучно Алексею на скандинавской земле не будет.