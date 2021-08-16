Уйти нельзя остаться. Стоит ли Ковальчуку продолжать игровую карьеру?

Межсезонье в Континентальной хоккейной лиге постепенно подходит к своему завершению. Всё меньше и меньше времени остаётся до того момента, когда «Авангард» и ЦСКА разыграют Кубок открытия в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022. Тем временем один из главных героев чемпионского похода «ястребов» Илья Ковальчук продолжает пребывать в статусе неограниченно свободного агента. Едва ли не на следующий день после завоевания Кубка Гагарина Ковальчук покинул омскую команду, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

«Однозначно Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Его мечта — выиграть Кубок Стэнли. Когда Ковальчук стал свободным агентом и речь зашла о переходе в «Авангард», я советовал ему воспользоваться возможностью перехода в КХЛ, чтобы показать клубам НХЛ, что он ещё способен на многое. Кови мне очень сильно помог», — заявил главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью изданию Sportsnet.

38-летний форвард грезил ещё одной возможностью возвращения в НХЛ, но за последующие несколько месяцев из-за океана не просочилось даже минимально похожего на правду слуха об интересе североамериканских клубов к российскому ветерану. Последняя попытка Ковальчука добраться до вожделенного Кубка Стэнли обернулась полным провалом как для него лично, так и для всего «Вашингтона», за который он выступал в плей-офф 2020 года.

В восьми матчах плей-офф российский форвард отметился всего одной результативной передачей, а столичные завершили поход за Кубком Стэнли уже на стадии первого раунда, уступив «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4). Скорее всего, именно столь неудачная игра в самых важных матчах сезона и является сейчас отпугивающим моментом от возможного приглашения Ковальчука.

Неудивительно, что накануне пришли первые новости о том, что 38-летний нападающий задумался о завершении карьеры. Об этом рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. «Илья внёс неоценимый вклад в чемпионство «Авангарда». Мы расстались с ним тепло, сказав, что дверь в «Авангард» для него остаётся открытой. Если у него появится желание вернуться к нам, то договорились обязательно рассмотреть такую возможность. Такими лидерами не разбрасываются.

Но в последнее время до меня доходят слухи, что Илья задумывается об окончании карьеры. Окончательное решение им не принято. Пока это только слухи. Надеюсь, внутри у Ковальчука ещё горит огонь: такой большой мастер пригодится любой команде. Однако в фарватере «Авангарда» он на данный момент не присутствует. Его представитель с нами на связь с этой идеей не выходит», — рассказал Волков изданию «Спорт-экспресс».

Что стоит за предположением об уходе Ковальчука из спорта? Предположу, что банальное отсутствие мотивации. На международном уровне Илья уже всего добился — в составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008-2009). А значит, лезть из кожи вон, чтобы доиграть до олимпийского Пекина, необходимости нет, ведь золото Игр уже есть в его чемпионской коллекции. К тому же если в столицу Китая отправятся представители НХЛ, то есть все основания предполагать, что Ковальчуку места в национальной команде может и не найтись. На российской арене Илья трижды становился обладателем Кубка Гагарина, и продолжать истязать себя ради ещё одной возможности поднять кубок над головой большого смысла нет.

Красивой историей могло бы стать возвращение 38-летнего нападающего в родной «Спартак», за который в последний раз он играл ровно 20 лет назад — в сезоне-2000/2001. К тому же перед московским клубом у Ковальчука есть небольшой должок. В 2001 году «Атланта Трэшерз» выбрала его под первым номером на драфте НХЛ, и, даже несмотря на заключение 28 апреля нового контракта сроком на три года со «Спартаком», руководству московской команды не удалось уговорить Ковальчука остаться в России — и в августе он подписал соглашение с клубом НХЛ. Вернуться спустя 20 лет в «Спартак», чтобы провести прощальный сезон в форме родного клуба, было бы достойным шагом перед завершением карьеры.

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Однако нынешний состав «Спартака» не внушает никакого доверия перед стартом нового сезона. Вполне возможно, что Ковальчук не захочет возвращаться в московский клуб и усердно тренироваться на протяжении всего сезона, чтобы помочь красно-белым максимум пробиться в первый раунд плей-офф. В этом случае Илья может уйти из хоккея на победной ноте — после победы в Кубке Гагарина 2021 года. Уйти нельзя остаться — где российский нападающий поставит запятую в этом предложении? По всей видимости, ответа на этот вопрос придётся ждать ещё довольно долго. Ковальчук до последнего будет рассчитывать на предложение из НХЛ, но очень вряд ли, что оно последует. И тогда россиянину придётся выбирать, каким образом он хочет уйти из хоккея.