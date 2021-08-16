«Не считаю себя злым гением СКА». Интервью с Юханссоном, который дважды лишал Питер финала

Вратарь Ларс Юханссон дважды останавливал СКА в финале Западной конференции, выступая за ЦСКА, а теперь перебрался в Петербург и с новой командой хочет достичь того, что не получилось в прошлом сезоне — выиграть Кубок Гагарина. Об этом и многом другом — в его интервью «Чемпионату».

«У меня появился новый шанс стать чемпионом уже со СКА»

— Можете подвести итоги вашего выступления в ЦСКА, вы добились там всего, чего хотели?

— Я провёл там четыре хороших сезона. Конечно, хочется побеждать каждый год, поражение в этом году было особенно тяжёлым. Я играл в плей-офф и очень хотел стать победителем, но этого не случилось. Теперь у меня появился новый шанс сделать это уже со СКА.

— Как в СКА вас приняли?

— Ребята отличные, с некоторыми из них уже играл, с парой шведов тоже был знаком. Переход прошёл гладко, я сразу почувствовал себя частью коллектива.

— Шуточки какие-то были, вроде «Слава богу, теперь ты играешь за нас»?

— Конечно, немного поговорили на эту тему, у нас были жёсткие битвы (смеётся). Но никто не шутил, в основном фокусируемся на сегодняшнем моменте, приятно всех видеть.

— С кем в команде успели подружиться?

— С Линденом Веем мы уже играли, с другими шведами был немного знаком. С Бурдасовым и Кузьменко тоже раньше играли. Общаюсь со всеми, вливаюсь в коллектив, знакомлюсь с новыми людьми. В команде много ребят, хорошо, что на предсезонке можно получше узнать друг друга, проводить время вместе.

— Как проводите время в Сочи? Вы, наверное, впервые на турнире, где до моря рукой подать, можно купаться, загорать и отдыхать?

— Мы здесь, чтобы играть и готовиться к сезону, это основное. Фокусируюсь на хоккее, чтобы набрать форму. Конечно, здорово, когда на улице тепло и можно поплавать в бассейне, но главное — это матчи на турнире, а после мы останемся здесь на сборы. Не знаю, как это будет, возможно, в свободное время просто буду отдыхать в номере с включённым кондиционером (улыбается).

Конечно, хочется и расслабиться немного, недавно мы поиграли в пляжный волейбол. Но сезон на носу, хочется концентрироваться на хоккее. Дома я прекрасно отдохнул за три месяца без игры, а здесь мы всё-таки ради хоккея.

— Вам нравится, как выглядит команда?

— Да, у нас есть молодые ребята, новички, команда действует на хорошей скорости. Пока об этом не задумывался, но за последние годы я немало поиграл со СКА, здесь собрано много сильных мастеровитых игроков. Самое важное — сплотиться, стать командой.

Фото: photo.khl.ru

«Никитин — прекрасный тренер и человек. Думаю, многие удивились его отставке»

— После поражения в финале чувствовали, что в ЦСКА грядут глобальные изменения?

— Даже не знаю. Конечно, все были расстроены поражением, клуб захотел перемен. Возможно, у ЦСКА был новый план. Я попал в число тех, с кем расстались, но всё к лучшему. Сейчас у меня великолепный шанс поиграть в великолепной команде.

— То есть не считаете, что с вами поступили несправедливо?

— Совсем нет! Я только всегда стараюсь показать свой максимум, выигрывать. Это же я пытался сделать и в прошлом сезоне, к сожалению, мы не стали чемпионами. ЦСКА принял такое решение, я на это не могу повлиять.

— Недавно в отставку отправили и главного тренера Игоря Никитина, что стало большой неожиданностью. Вы сами удивились?

— Да, думаю, многие удивились. Но всякое бывает, я особо об этом не думаю.

— Что можете сказать об Игоре Валерьевиче?

— Прекрасный тренер, мне нравилось работать с ним и его лидерские качества. Он замечательный человек, спокойный, всегда проявлял интерес к тебе не только как к игроку, но и как к личности. Дружелюбный и очень приятный.

— Думаете, нормально, если бы ЦСКА выигрывал каждый год? Ведь, кроме них, есть и другие сильные команды.

— КХЛ — тяжёлая лига, много сильных команд, которые хотят выигрывать каждый год, и всегда надо находить новые способы это сделать. Думаю, мы провели хороший сезон, но, очевидно, в клубе хотели что-то изменить, сделать перезагрузку, не знаю. Мы, игроки, можем только стараться выиграть, а руководство уже решает, что лучше для клуба, как сделать так, чтобы добиться побед.

— Четвёртый матч финала — самый странный, в котором вам доводилось играть?

— Да, странный и необычный, он стал поворотным моментом в серии. Всякое бывает, в той игре с нами случилось несколько неприятностей, которые повлияли на ход серии. Был тяжёлый матч и такое же тяжёлое поражение.

— Сами понимаете, почему в этом году ЦСКА проиграл?

— Не забывайте, что мы играли с сильной командой. Вратарь Шимон Грубец действовал великолепно, у «Авангарда» здорово работало большинство. Это маленькие детали, для «Авангарда» всё в итоге сложилось как надо, а мы под конец застопорились, не получалось забивать голы. Сложно выделить что-то конкретное, просто соперник был чуточку лучше.

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— Хотели остаться в ЦСКА?

— Не думал об этом, просто хотел остаться в КХЛ. Появился вариант со СКА, это было лёгкое решение.

— Другие варианты в КХЛ были?

— Не знаю. Услышал об интересе со стороны СКА — и другие варианты уже не искал. Всё произошло очень быстро.

— Вы подписали контракт на один год, другие варианты СКА не предлагал?

— Обсуждали только однолетнее соглашение, хочу идти год за годом.

— Вы говорили, что хотите остаться в КХЛ и не думаете о возвращении в Швецию. Вас тут привлекает уровень или стиль хоккея или вам просто комфортно в России?

— Всего понемногу. В КХЛ — самый высокий уровень хоккея, на котором я могу играть в Европе. Ну и хочется взять реванш, мы хотим выиграть Кубок Гагарина, это основные причины. Семье в России тоже нравится, нам тут комфортно.

Фото: photo.khl.ru

«Мне нравится конкуренция, Аскаров и Самонов дают мне толчок расти и не расслабляться»

— Вам важно выиграть Кубок в качестве основного вратаря?

— В общем, нет. Конечно, все любят играть, я тоже хочу играть и быть первым номером. Но всё-таки самое классное — быть частью выигравшей команды. Так радостно, когда в конце становишься чемпионом. Хочется делать ради победы всё возможное, будь то сидеть на скамейке, как это было в чемпионском сезоне ЦСКА, или играть на льду, стараться добывать для команды победы. Но самое приятное — чувствовать себя частью единого целого, быть в команде-чемпионе.

— Когда сидите на скамейке, нет ощущения, что ваш вклад не такой и большой?

— Совсем нет. Я принимаю свою роль и хочу делать всё, что могу, помогать команде. Не я принимаю решение, кто будет играть. Я могу вносить вклад тем, что даю конкуренцию другому вратарю, побуждаю и его, и себя быть ещё лучше. И неважно, кто из нас будет играть. Главное — победы команды, играешь ты или нет, всё равно стараешься сделать всё ради команды. Я считаю себя человеком, для которого интересы команды превыше всего.

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— В СКА запутанная ситуация с вратарями, кроме вас, ещё как минимум два игрока, с которыми придётся делить игровое время — Александр Самонов и Ярослав Аскаров.

— Мне это нравится. Раньше я конкурировал с Ильёй Сорокиным, всегда приятно соперничать с лучшими, это помогает вытаскивать из себя максимум. Самонов и Аскаров — великолепные вратари, они дают мне толчок, чтобы я показывал лучшую игру и продолжал расти, не расслаблялся. Здорово, когда есть хорошая конкуренция и команда вратарей, мы все подталкиваем друг друга становиться лучше, мне это очень нравится.

— Кстати, следите за успехами Сорокина в «Айлендерс»?

— Игры, конечно, особо не посмотреть, но я слежу за результатами, мы с ним списывались несколько раз. Он провёл великолепный дебютный сезон, это отличный вратарь, желаю ему только удачи.

— Не удивлены, насколько здорово он провёл сезон?

— Нисколько, и он будет только прибавлять. Это великолепный спортсмен, настоящий профессионал. То, что он делает, это потрясающе, с каждым годом он будет становиться всё лучше. Он может надолго стать одним из лучших вратарей. С ним было здорово играть, он на 10 лет меня младше, но я смотрел на него на тренировках и учился. Талантливый парень с рабочей этикой, думаю, он может стать одним из лучших.

— Чему научились у него?

— Он настоящий боец, ненавидит пропускать шайбы, даже на тренировках. Учился тому, как он на 100% фокусируется на каждой шайбе, как бьётся и старается улучшать свою игру каждый день. Не было ни одной тренировки, на которую бы он вышел спустя рукава. Я научился у него профессионализму, который он показывал, несмотря на юный возраст.

— Со Стефаном Перссоном раньше были знакомы?

— Немного, он же работал в «Спартаке», а мы играли на одной арене, встречались там. Но работаю с ним впервые. Мы хорошо поладили, он общительный, дружелюбный человек, хороший тренер вратарей с хорошей репутацией. Мы только начали совместную работу, пока всё отлично.

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«У меня получались матчи с СКА. Надеюсь, теперь я смогу вернуть должок»

— Вы считаете себя злым гением СКА?

— У меня получалось хорошо играть со СКА, надеюсь, получится играть хорошо и за СКА (смеётся). Не считаю себя злым гением СКА, просто стараюсь выигрывать в каждом матче.

— Но за четыре сезона в ЦСКА вы только в этом году пропустили гол от СКА в плей-офф!

— Наверное… В мой первый сезон я провёл против них хорошую серию. Игры со СКА — всегда большая вывеска, концентрация запредельная. Я даже не думал об этом, но да, у меня получались матчи со СКА. Надеюсь, теперь смогу вернуть должок.

— И всё-таки, в чём секрет?

— Наверное, это совпадение, я в каждом матче стараюсь хорошо играть. Думаю, просто этот соперник хорошо мне подходил.

— Думаете, с ЦСКА тоже получится себя проявить, особенно если вы вновь встретитесь в плей-офф?

— Так далеко я не заглядываю! Посмотрим, обе команды претерпели изменения. С ЦСКА будет интересно сыграть и в регулярном чемпионате, а вообще я просто рад и с нетерпением жду начала сезона в СКА.

— Дополнительная мотивация в матчах с ЦСКА будет?

— Нет, я хочу побеждать в каждом матче вне зависимости от того, кто соперник. Такой уж я человек.

— Как думаете, можете стать тем звеном, которого СКА не хватало в последние годы для чемпионства?

— Надеюсь на это, именно поэтому я здесь. Я пришёл сюда, чтобы дойти до самого конца, выиграть Кубок Гагарина, это моя мотивация. Надеюсь, смогу помочь команде, будущее мне неизвестно, но я стану выкладываться без остатка. Надеюсь, этого будет достаточно. Каким бы ни был мой вклад, надеюсь, он поможет и команде, и всем нам прогрессировать.