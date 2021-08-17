Кого собрали на Западе? Рейтинг легионерских бригад российских клубов КХЛ

1 сентября матчем за Кубок открытия должен стартовать новый регулярный чемпионат КХЛ. Рассказываем о легионерских бригадах клубов КХЛ и даём им оценку. Начинаем с Западной конференции, в которой отсутствуют рижское и минское «Динамо», а также «Йокерит». Иностранные клубы КХЛ живут в нашей лиге по своим правилам и не подчиняются лимиту на легионеров, который распространяется на российские команды, а это означает, что оценивать их легионерские бригады нужно по иным правилам. Несправедливо с одинаковой шкалой подходить к пятёркам иностранцев российских клубов и той же меркой оценивать иностранные клубы, устанавливающие правила сами для себя.

9. «Северсталь» — 6.0

Легионеры: з. Стенквист, з. Пресс, н. Лишка, н. Няттинен, н. Рооба

В минувшем сезоне главный тренер «Северстали» Андрей Разин проделал потрясающую работу, запрыгнув с череповецким клубом на шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Под руководством Разина на новый уровень вышел целый ряд российских хоккеистов, тогда как легионеры откровенно подвели наставника и всю команду. Неудивительно, что по итогам сезона «Северсталь» сильно обновила легионерскую бригаду, отказавшись от услуг защитников Лалонда и Виттасмяки, а также освободив из команды форвардов Берглунда и Абдула. На их смену пришли интересные шведские защитники Якоб Стенквист и Робин Пресс, а также первый эстонец в истории лиги – нападающий Роберт Рооба. По именам новый легионерский состав «Северстали» не выглядит звёздным набором, но, кто знает, может быть, этих иностранцев Разин раскроет лучше, чем свой прошлогодний иностранный легион.

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8. ХК «Сочи» — 6.5

Легионеры: в. Хелльберг, з. Якс, з. Рундблад, н. Бакош

На данный момент «леопарды» полностью не сформировали свою легионерскую заявку, заполнив только четыре места из пяти. С положительной стороны внимание на себя обращает фигура Магнуса Хельберга. При должном уровне мотивации шведский голкипер может стать тем человеком, который сильно поможет «Сочи» в борьбе за попадание в плей-офф.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Также в межсезонье клубу удалось вернуть на берег Чёрного моря одного из лучших легионеров в непродолжительной истории клуба словацкого форварда Мартина Бакоша. В свою очередь, иностранные защитники доверия пока не внушают, особенно это касается шведа Давида Рундблада, откровенно бросившего играть в хоккей после своего обмена из СКА.

7. «Витязь» — 7.0

Легионеры: з. Кемиляйнен, н. Одетт, н. Индрашис, н. Аалтонен, н. Оямяки

Ключевые трансферы «Витязя» в межсезонье связаны с возвращением в Подольск финского центрфорварда Миро Аалтонена и заключением контракта с канадским форвардом Дональдом Одеттом. Очевидно, по задумке менеджера подмосковной команды Одетт должен взять на себя функцию по замещению своего соотечественника Джастина Дэнфорта, перебравшегося в «Коламбус». Также «Витязь» усилился ещё одним финном – Нико Оямяки, выигравшим со своей сборной титул чемпиона мира 2019 года, и латвийским нападающим Миксом Индрашисом, прекрасно адаптированным к игре в КХЛ.

6. «Спартак» — 7.5

Легионеры: в. Данск, з. Хед, з. Ержабек, н. Петтерссон, н. Лехтеря

Главный вопрос, связанный с легионерской бригадой «Спартака», сумеет ли раскрыть свой потенциал голкипер Оскар Данск. Некогда один из самых талантливых по своему возрасту голкиперов Швеции провально провёл время за океаном. В последнем сезоне в системе «Вегаса» 27-летний вратарь сыграл всего 12 матчей, потеряв место основного голкипера даже в фарм-клубе «рыцарей». Откровенно плохо Оскар начал и предсезонку в составе «Спартака», пропустив 11 шайб за 2 встречи.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Среди полевых хоккеистов в московском клубе собраны очень приличные иностранцы, и, учитывая не очень высокий уровень российского подбора игроков, именно на плечи легионеров и ляжет основной груз ответственности за командный результат.

5. «Динамо» Москва — 7.5

Легионеры: з. Чайковски, н. Линдберг, н. О’Делл, н. Клинкхаммер (?)

Московское «Динамо» всё ещё находится в стадии комплектования легионерского набора. Накануне стало известно, что в ближайшее время бело-голубые объявят об однолетнем соглашении с Робом Клинкхаммером. В этом случае 35-летний форвард станет уже вторым канадцем в динамовском коллективе, ведь ранее в столицу России перебрался Эрик О’Делл. Пожалуй, именно от успешности этих переходов и зависит судьба динамовцев в новом сезоне КХЛ.

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

Оба трансфера вызвали огромный скепсис среди довольной большой массы болельщиков динамовской команды – ведь О’Делл последний раз выходил на лёд в официальном матче в начале октября 2020 года, а против Клинкхаммера играет его уже солидный возраст. Однако на предсезонном сборе О’Делл стал одним из лучших игроков «Динамо», благодаря чему уже застолбил за собой место в топ-6 атаки. Что касается Клинкхаммера, то он должен очень сильно помочь большинству «Динамо» в игре на пятаке. Неслучайно долгое время Роба называли «королём пятачка» в КХЛ. И именно оттуда Клинкхаммер забил «золотой» гол в финале Кубка Гагарина 2018 года.

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4. ЦСКА — 8.0

Легионеры: в. Рейдеборн, з. Дальбек, з. Гилмор, н. Нордстрём, н. Валльмарк

Просто поразительно, как клуб с таким бюджетом и возможностями, как у ЦСКА, распорядился имеющимся лимитом на легионеров. Действующий финалист Кубка Гагарина занимает четвёртое место в нашем рейтинге иностранцев исключительно за счёт фигуры голкипера Адама Рейдеборна. На последнем чемпионате мира шведский вратарь с огромным отрывом был лучшим игроком турнира в своей команде – и в ЦСКА он должен спокойно выигрывать борьбу за пост первого номера у Ивана Федотова. При этом, несмотря на хвалебные отзывы в адрес Рейдеборна, нужно ещё понять – сильнее ли он Юханссона, от услуг которого в московском клубе решили отказаться.

В остальном же легионеры армейской команды вызывают большие вопросы – на места защитника Джона Гилмора и нападающего Юакима Нордстрёма совершенно точно можно было найти иностранцев посильнее. Ещё один швед – Лукас Валльмарк – может выстрелить в КХЛ, если найдёт химию со своими партнёрами по звену, но и он вряд ли станет железным забойщиком армейских атак. В межсезонье ЦСКА сделал ставку на шведский рынок игроков, подписав ещё и защитника Виктора Сведберга, но он легионером в КХЛ не считается, так как заигран за сборную Казахстана.

3. «Торпедо» — 8.0

Легионеры: з. Леннстрём, н. Миле, н. Гривик, н. Агостино, н. Заар

На бумаге очень хорошую работу на трансферном рынке провело «Торпедо». Переходы Кенни Агостино и Даниэля Заара могут стать одним из лучших усилений во всей лиге. Хорошо смотрится и фигура Марека Гривика, уже оставившего приятное впечатление в этой предсезонке.

29-летний Агостино обладает репутацией одной из самых ярких звёзд второй по силе североамериканской лиги. В 2017 году он даже был признан самым ценным игроком сезона в АХЛ, набрав 83 очка за фарм-клуб «Сент-Луис Блюз», благодаря чему стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

Фото: Elsa/Getty Images

Заар давно зарекомендовал себя в родной Швеции в качестве яркого бомбардира. Минувший сезон и вовсе стал лучшим в его карьере — в 63 матчах он набрал 58 (22+36) очков. Заар обладает отличным броском и высокой скоростью, но его слабым местом долгое время оставалась нестабильность, которая помешала хоккеисту заиграть на международном уровне. В КХЛ Даниэль может выйти на новый уровень в своей карьере и попытаться вернуться в сборную Швеции.

2. СКА — 8.5

Легионеры: в. Юханссон, з. Фантенберг, н. Кемппайнен, н. Хендемарк, н. Вей, н. Стрёмвалль

Коллеги московских армейцев из Санкт-Петербурга также обратили свой пристальный взор на шведских хоккеистов. Их на берегах Невы собралось сразу четверо, а общее количество иностранцев превышает допустимый лимит на одного человека. Очевидно, что из этой ситуации армейцы будут выходить за счёт фигуры Ларса Юханссона, который время от времени будет оставаться на трибуне в неигровой для себя день.

Дебютный сезон в КХЛ проведёт шведский центрфорвард Фредрик Хендемарк, тогда как его соотечественник Мальте Стрёмвалль, а также финн Йоонас Кемппайнен и канадец Линден Вей давно зарекомендовали себя в КХЛ с положительной стороны. Оскар Фантенберг выполняет огромный фронт работ у своих ворот, являясь одним из самых качественных защитников оборонительного плана в нашей лиге.

1. «Локомотив» — 9.0

Легионеры: в. Паскуале, з. Кёрран (?), н. Петерссон, н. Буше

От подопечных Андрея Скабелки ждут многого в новом сезоне. Ещё прошлым летом белорус перетянул в Ярославль хорошо знакомых для себя легионеров: Эдди Паскуале и Андре Петерссона. А в это межсезонье «Локомотив» совершил один из самых крутых трансферов, подписав одного из главных героев чемпионского похода «Авангарда» Рида Буше.

Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Официально в Ярославле заполнены на данный момент только три легионерские позиции, но считается, что на позицию защитника должен перебраться Коди Кёрран, права на которого были приобретены в начале мая. Впрочем, и без него состав железнодорожников позволяет претендовать как минимум на выход в финал Кубка Гагарина.